https://sputnik-georgia.ru/20211227/novyy-2022-god-v-gruzii--kuda-poyti-263191482.html

Новый 2022 год в Грузии – куда пойти

Новый 2022 год в Грузии – куда пойти

Новый год в Грузии – это смесь веселья, традиций, экзотики, обилия блюд и вин на праздничном столе, а также неповторимое грузинское гостеприимство

2021-12-27T19:26+0400

2021-12-27T19:26+0400

2021-12-27T19:26+0400

общество

справки

новости

грузия

аджария

новый год: как встречать, куда пойти

тбилиси

бакуриани

гудаури

новый год

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/0b/262778535_0:76:2730:1612_1920x0_80_0_0_4d6b384b42d6d0168088a7f61a996aea.jpg

Выбор места для празднования зависит от предпочтений туристов - одним нравится встречать Новый год в столице Грузии, другим – на морском побережье, а третьим - в горах.Для тех, кто решил приехать на новогодние праздники в Грузию, Sputnik Грузия рассказывает, как здесь встречают Новый год и куда пойти.Где встретить и куда пойтиНовый год в Грузии особенный праздник, который отмечают с размахом, несмотря на пандемию коронавируса. К нему готовятся долго и тщательно, убирая и украшая дома, готовя новогодние изыски. Кстати, стол должен быть богатым и разнообразным, чтобы весь год в доме было обилие и достаток.В Грузии кроме традиционной елки в доме на Новый год принято украшать "чичилаки" - небольшое белоснежное деревце, изготавливаемое вручную из веток орешника, а местного Дед Мороза называют "Товлис бабуа".Новогодние мероприятия пройдут во всех регионах Грузии - жителей и гостей страны ждут рождественские ярмарки, выставки-продажи, детские развлекательные площадки, а также концерты как местных, так и приглашенных исполнителей. Завершатся мероприятия торжественным фейерверком. Все мероприятия на Новый год в Грузии пройдут с учетом ковид-рекомендаций Минздрава.Новогодняя столицаСтолица Грузии, где множество вариантов куда пойти для незабываемого празднования, пользуется в новогодние праздники наибольшей популярностью среди туристов.Сказочно красив город в новогоднюю ночь – по всей столице Грузии загораются тысячи лампочек, улицы светятся разноцветными гирляндами, а в центре города возвышается огромная елка.В Тбилиси на Новый год веселье продолжается до утра - работают новогодние ярмарки, а в полночь запускаются фейерверки. Больше всего народу собирается на проспекте Руставели и центральных площадях.В Тбилиси в Новый год можно принять участие в народных гуляниях, которые проводятся с размахом, или пойти в один из ресторанов столицы Грузии. В Новый год все столичные рестораны и питейные заведения предлагают праздничное меню и веселую развлекательную программу, в том числе живую музыку, танцы, задушевные песни, различные конкурсы, тосты и прочее.Новый год под пальмойБатуми, как и Тбилиси, отмечает праздники ярко и весело. Батуми на Новый год – это волшебное зрелище, сверкая всеми цветами радуги, он преображается в сказочную страну. В столице Аджарии можно пойти на новогодние ярмарки, чтобы продегустировать традиционные горячие блюда и напитки, а также приобрести сладости и различные изделия ручной работы.Пойти можно на городские площадки, где проводят бесплатные новогодние концерты. Ближе к полуночи начинаются салюты, которые только увеличиваются к полуночи. Праздничное меню и веселую развлекательную программу в Новый год предлагают все батумские рестораны и питейные заведения.Желающие встретить Новый год под пальмой, могут пойти на батумский бульвар - замечательные 7 километров морской прогулки и развлечений.Снежный Новый годЛюбители экстремального вида отдыха встретить Новый год могут на известных горнолыжных курортах Грузии, полностью оборудованных в соответствии с современными стандартами.На горнолыжных курортах встреча Нового года проходит в гостиницах и ресторанах, сопровождается салютами на улице.В Гудаури и Бакуриани на Новый год работают практически все лыжные трассы, как для новичков и любителей, так и для профессионалов, а также все кафе и ресторанчики на горе, где можно передохнуть и позагорать, наслаждаясь горным воздухом, величественными заснеженными вершинами и бескрайним небом.Отдыхающих на Новый год примут и другие горнолыжные курорты Грузии - Тетнулди и Хацвали в Местия и Годердзи в Аджарии.Хотите встретить Новый 2022 год весело и необычно – приезжайте в Грузию, и ваш отдых станет незабываемым.Материал подготовлен на основе открытых источников

аджария

бакуриани

гудаури

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

общество, справки , новости, грузия, аджария, новый год: как встречать, куда пойти, тбилиси, бакуриани, гудаури, новый год, развлечения, новый год 2022