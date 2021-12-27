https://sputnik-georgia.ru/20211227/novyy-2022-god-v-gruzii--kuda-poyti-263191482.html
Новый 2022 год в Грузии – куда пойти
Новый 2022 год в Грузии – куда пойти
Новый год в Грузии – это смесь веселья, традиций, экзотики, обилия блюд и вин на праздничном столе, а также неповторимое грузинское гостеприимство
2021-12-27T19:26+0400
2021-12-27T19:26+0400
2021-12-27T19:26+0400
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новый год: как встречать, куда пойти
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новый год
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Выбор места для празднования зависит от предпочтений туристов - одним нравится встречать Новый год в столице Грузии, другим – на морском побережье, а третьим - в горах.Для тех, кто решил приехать на новогодние праздники в Грузию, Sputnik Грузия рассказывает, как здесь встречают Новый год и куда пойти.Где встретить и куда пойтиНовый год в Грузии особенный праздник, который отмечают с размахом, несмотря на пандемию коронавируса. К нему готовятся долго и тщательно, убирая и украшая дома, готовя новогодние изыски. Кстати, стол должен быть богатым и разнообразным, чтобы весь год в доме было обилие и достаток.В Грузии кроме традиционной елки в доме на Новый год принято украшать "чичилаки" - небольшое белоснежное деревце, изготавливаемое вручную из веток орешника, а местного Дед Мороза называют "Товлис бабуа".Новогодние мероприятия пройдут во всех регионах Грузии - жителей и гостей страны ждут рождественские ярмарки, выставки-продажи, детские развлекательные площадки, а также концерты как местных, так и приглашенных исполнителей. Завершатся мероприятия торжественным фейерверком. Все мероприятия на Новый год в Грузии пройдут с учетом ковид-рекомендаций Минздрава.Новогодняя столицаСтолица Грузии, где множество вариантов куда пойти для незабываемого празднования, пользуется в новогодние праздники наибольшей популярностью среди туристов.Сказочно красив город в новогоднюю ночь – по всей столице Грузии загораются тысячи лампочек, улицы светятся разноцветными гирляндами, а в центре города возвышается огромная елка.В Тбилиси на Новый год веселье продолжается до утра - работают новогодние ярмарки, а в полночь запускаются фейерверки. Больше всего народу собирается на проспекте Руставели и центральных площадях.В Тбилиси в Новый год можно принять участие в народных гуляниях, которые проводятся с размахом, или пойти в один из ресторанов столицы Грузии. В Новый год все столичные рестораны и питейные заведения предлагают праздничное меню и веселую развлекательную программу, в том числе живую музыку, танцы, задушевные песни, различные конкурсы, тосты и прочее.Новый год под пальмойБатуми, как и Тбилиси, отмечает праздники ярко и весело. Батуми на Новый год – это волшебное зрелище, сверкая всеми цветами радуги, он преображается в сказочную страну. В столице Аджарии можно пойти на новогодние ярмарки, чтобы продегустировать традиционные горячие блюда и напитки, а также приобрести сладости и различные изделия ручной работы.Пойти можно на городские площадки, где проводят бесплатные новогодние концерты. Ближе к полуночи начинаются салюты, которые только увеличиваются к полуночи. Праздничное меню и веселую развлекательную программу в Новый год предлагают все батумские рестораны и питейные заведения.Желающие встретить Новый год под пальмой, могут пойти на батумский бульвар - замечательные 7 километров морской прогулки и развлечений.Снежный Новый годЛюбители экстремального вида отдыха встретить Новый год могут на известных горнолыжных курортах Грузии, полностью оборудованных в соответствии с современными стандартами.На горнолыжных курортах встреча Нового года проходит в гостиницах и ресторанах, сопровождается салютами на улице.В Гудаури и Бакуриани на Новый год работают практически все лыжные трассы, как для новичков и любителей, так и для профессионалов, а также все кафе и ресторанчики на горе, где можно передохнуть и позагорать, наслаждаясь горным воздухом, величественными заснеженными вершинами и бескрайним небом.Отдыхающих на Новый год примут и другие горнолыжные курорты Грузии - Тетнулди и Хацвали в Местия и Годердзи в Аджарии.Хотите встретить Новый 2022 год весело и необычно – приезжайте в Грузию, и ваш отдых станет незабываемым.Материал подготовлен на основе открытых источников
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
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общество, справки , новости, грузия, аджария, новый год: как встречать, куда пойти, тбилиси, бакуриани, гудаури, новый год, развлечения, новый год 2022
Новый 2022 год в Грузии – куда пойти
Новый год в Грузии – это смесь веселья, традиций, экзотики, обилия блюд и вин на праздничном столе, а также неповторимое грузинское гостеприимство
Выбор места для празднования зависит от предпочтений туристов - одним нравится встречать Новый год в столице Грузии, другим – на морском побережье, а третьим - в горах.
Для тех, кто решил приехать на новогодние праздники в Грузию, Sputnik Грузия
рассказывает, как здесь встречают Новый год и куда пойти.
Где встретить и куда пойти
Новый год в Грузии особенный праздник, который отмечают с размахом, несмотря на пандемию коронавируса. К нему готовятся долго и тщательно, убирая и украшая дома, готовя новогодние изыски. Кстати, стол должен быть богатым и разнообразным, чтобы весь год в доме было обилие и достаток.
Новогодний стол красиво сервируют и обязательно подают сациви и гозинаки - традиционные грузинские сладости, приготовленные из грецких орехов и меда. К празднику также жарят поросенка, готовят хачапури, различные пхали и многие другие закуски, которые запивают вкуснейшим грузинским вином.
В Грузии кроме традиционной елки в доме на Новый год принято украшать "чичилаки" - небольшое белоснежное деревце, изготавливаемое вручную из веток орешника, а местного Дед Мороза называют "Товлис бабуа".
Новогодние мероприятия пройдут во всех регионах Грузии - жителей и гостей страны ждут рождественские ярмарки, выставки-продажи, детские развлекательные площадки, а также концерты как местных, так и приглашенных исполнителей. Завершатся мероприятия торжественным фейерверком. Все мероприятия на Новый год в Грузии пройдут с учетом ковид-рекомендаций Минздрава.
Новогодняя столица
Столица Грузии, где множество вариантов куда пойти для незабываемого празднования, пользуется в новогодние праздники наибольшей популярностью среди туристов.
Сказочно красив город в новогоднюю ночь – по всей столице Грузии загораются тысячи лампочек, улицы светятся разноцветными гирляндами, а в центре города возвышается огромная елка.
В Тбилиси на Новый год веселье продолжается до утра - работают новогодние ярмарки, а в полночь запускаются фейерверки. Больше всего народу собирается на проспекте Руставели и центральных площадях.
В Тбилиси в Новый год можно принять участие в народных гуляниях, которые проводятся с размахом, или пойти в один из ресторанов столицы Грузии. В Новый год все столичные рестораны и питейные заведения предлагают праздничное меню и веселую развлекательную программу, в том числе живую музыку, танцы, задушевные песни, различные конкурсы, тосты и прочее.
Новый год под пальмой
Батуми, как и Тбилиси, отмечает праздники ярко и весело. Батуми на Новый год – это волшебное зрелище, сверкая всеми цветами радуги, он преображается в сказочную страну. В столице Аджарии можно пойти на новогодние ярмарки, чтобы продегустировать традиционные горячие блюда и напитки, а также приобрести сладости и различные изделия ручной работы.
Пойти можно на городские площадки, где проводят бесплатные новогодние концерты. Ближе к полуночи начинаются салюты, которые только увеличиваются к полуночи. Праздничное меню и веселую развлекательную программу в Новый год предлагают все батумские рестораны и питейные заведения.
Желающие встретить Новый год под пальмой, могут пойти на батумский бульвар - замечательные 7 километров морской прогулки и развлечений.
Снежный Новый год
Любители экстремального вида отдыха встретить Новый год могут на известных горнолыжных курортах Грузии, полностью оборудованных в соответствии с современными стандартами.
На горнолыжных курортах встреча Нового года проходит в гостиницах и ресторанах, сопровождается салютами на улице.
В Гудаури и Бакуриани на Новый год работают практически все лыжные трассы, как для новичков и любителей, так и для профессионалов, а также все кафе и ресторанчики на горе, где можно передохнуть и позагорать, наслаждаясь горным воздухом, величественными заснеженными вершинами и бескрайним небом.
Отдыхающих на Новый год примут и другие горнолыжные курорты Грузии - Тетнулди и Хацвали в Местия и Годердзи в Аджарии.
Хотите встретить Новый 2022 год весело и необычно – приезжайте в Грузию, и ваш отдых станет незабываемым.
Материал подготовлен на основе открытых источников