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Погребинский о заявлениях Путина: все весьма тревожно - видео
Погребинский о заявлениях Путина: все весьма тревожно - видео
Какие смыслы хотел донести Владимир Путину Западу и Украине во время своей пресс-конференции? На этот и ряд других вопросов для "Sputnik на русском" ответил... 27.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-27T19:54+0400
2021-12-27T19:54+0400
2021-12-27T19:54+0400
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Будет ли решен "украинский вопрос"? Прислушаются ли Запад и официальный Киев к российскому лидеру? Чем закончатся переговоры стран НАТО и Кремля о гарантиях безопасности? Смотрите в видео, что заявил Михаил Погребинский, комментируя недавнюю большую ежегодную пресс-конференцию президента РФ.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
россия, видео, владимир путин, мультимедиа, экспертное мнение, видео
Погребинский о заявлениях Путина: все весьма тревожно - видео
Какие смыслы хотел донести Владимир Путину Западу и Украине во время своей пресс-конференции? На этот и ряд других вопросов для "Sputnik на русском" ответил украинский политолог Михаил Погребинский
Будет ли решен "украинский вопрос"? Прислушаются ли Запад и официальный Киев к российскому лидеру? Чем закончатся переговоры стран НАТО и Кремля о гарантиях безопасности? Смотрите в видео, что заявил Михаил Погребинский, комментируя недавнюю большую ежегодную пресс-конференцию президента РФ.