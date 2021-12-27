https://sputnik-georgia.ru/20211227/pogrebinskiy-o-zayavleniyakh-putina-vse-vesma-trevozhno---video-263193111.html

Погребинский о заявлениях Путина: все весьма тревожно - видео

Погребинский о заявлениях Путина: все весьма тревожно - видео

Какие смыслы хотел донести Владимир Путину Западу и Украине во время своей пресс-конференции? На этот и ряд других вопросов для "Sputnik на русском" ответил... 27.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-27T19:54+0400

2021-12-27T19:54+0400

2021-12-27T19:54+0400

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Будет ли решен "украинский вопрос"? Прислушаются ли Запад и официальный Киев к российскому лидеру? Чем закончатся переговоры стран НАТО и Кремля о гарантиях безопасности? Смотрите в видео, что заявил Михаил Погребинский, комментируя недавнюю большую ежегодную пресс-конференцию президента РФ.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

россия, видео, владимир путин, мультимедиа, экспертное мнение, видео