Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20211227/puskayut-li-v-gruziyu-s-sertifikatom-sputnik-263183651.html
Пускают ли в Грузию с сертификатом Спутник?
Пускают ли в Грузию с сертификатом Спутник?
Для иностранцев, прибывающих в Грузию из России, действуют упрощенные правила въезда, естественно, с учетом ковид-регуляций
2021-12-27T15:19+0400
2021-12-27T15:24+0400
общество
россия
справки
новости
грузия
мид грузии
johnson & johnson
зимбабве
вакцинация от коронавируса
юар
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/04/0e/251460998_0:191:2964:1858_1920x0_80_0_0_563c0ce4031c132faac3b75e0ab743a1.jpg
Россиян, которые часто путешествуют, интересует, какие правила действуют при пересечении грузинской границы в настоящее время, и пускают ли в Грузию с сертификатом Спутник.Sputnik Грузия, учитывая повышенный интерес читателей к этому вопросу, рассказывает, о действующих правилах въезда иностранцев в Грузию и пускают ли в Грузию с сертификатом Спутник.Пускают ли с сертификатом Спутник?В Грузию пускают всех иностранцев, прошедших полный курс вакцинации от COVID-19 вакциной любого типа, в том числе и с сертификатом Спутник. Из однодозовых на сайте МИД Грузии указан только Johnson &amp; Johnson. Следовательно, с сертификатом однокомпонентной вакцины "Спутник Лайт" в Грузию не впускают.Привитым туристам, прибывающим в Грузию воздушным путем, необходимо предоставить лишь документ о вакцинации. Однако при пересечении сухопутной или морской границы привитым необходимо дополнительно предоставить отрицательный результат ПЦР-теста на английском, грузинском или русском языках. Он должен быть сделан не ранее чем за 72 часа до пересечения границы.С сертификатом Спутник попасть в Грузию не удастся тем иностранцам, которые переболели коронавирусом в течение последних 100 дней, что подтверждается положительным ПЦР тестом, и привиты одной дозой вакцины. В этом случае Грузия признает лишь вакцины, одобренные Всемирной организацией здравоохранения (AstraZeneca, Moderna, Pfizer, Sinopharm, Sinovac, Johnson &amp; Johnson). Последовательность болезни и вакцинации значения не имеет, но с момента прививки должно пройти не меньше 14 дней.От вакцинированных не требуют предварительной регистрации.Без вакцинации, лишь при наличии отрицательного результата ПЦР-теста, сделанного не позднее 72-х часов, в Грузию воздушным путем могут въехать граждане следующих государств:Иностранцу, по приезду в Грузию, необходимо будет сдать повторный ПЦР-тест на третий день пребывания в стране.Непривитые иностранцы, прибывающие в Грузию, обязаны заранее заполнить специальную электронную анкету, указав историю поездок за последние 14 дней, место своего пребывания в Грузии, контактный номер телефона и другую информацию. Заполнить анкету можно по ссылке.Детям в возрасте до 10 лет ПЦР-тестирование не требуется.Из-за угрозы распространения нового штамма коронавируса "омикрон" в Грузии введен 14-дневный обязательный карантин для прибывающих из Индии и восьми африканских стран – ЮАР, Ботсвана, Зимбабве, Намибия, Лесото, Эсватини, Мозамбик и Малави. Для иностранных граждан за свой счет. После 14-дневной изоляции они также должны сдать ПЦР-тест.Въезд и выезд граждан России по сушеВыезд из России в Грузию ограничен российским Распоряжением №763-p: для пересечения наземной границы у россиян должны быть особые основания. Туризм в их список не входит. Выезд в Россию из Грузии для россиян не ограничен.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
зимбабве
юар
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/04/0e/251460998_118:0:2847:2047_1920x0_80_0_0_d3093380e99bee3a044133962b51b9f4.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
общество, россия, справки , новости, грузия, мид грузии, johnson & johnson, зимбабве, вакцинация от коронавируса, юар, ситуация с коронавирусом covid-19 в мире, коронавирус covid-19, ограничения из-за коронавируса, спутник v

Пускают ли в Грузию с сертификатом Спутник?

15:19 27.12.2021 (обновлено: 15:24 27.12.2021)
© photo: Sputnik / Vladimir Pesnya / Перейти в фотобанкВакцинация от COVID-19
Вакцинация от COVID-19 - Sputnik Грузия, 1920, 27.12.2021
© photo: Sputnik / Vladimir Pesnya
/
Перейти в фотобанк
Подписаться на
Грузия открыта для посещения для иностранцев, прибывающих из разных стран, в том числе и из России, действуют упрощенные правила въезда, естественно, с учетом ковид-регуляций
Россиян, которые часто путешествуют, интересует, какие правила действуют при пересечении грузинской границы в настоящее время, и пускают ли в Грузию с сертификатом Спутник.
Sputnik Грузия, учитывая повышенный интерес читателей к этому вопросу, рассказывает, о действующих правилах въезда иностранцев в Грузию и пускают ли в Грузию с сертификатом Спутник.

Пускают ли с сертификатом Спутник?

В Грузию пускают всех иностранцев, прошедших полный курс вакцинации от COVID-19 вакциной любого типа, в том числе и с сертификатом Спутник. Из однодозовых на сайте МИД Грузии указан только Johnson & Johnson.
Следовательно, с сертификатом однокомпонентной вакцины "Спутник Лайт" в Грузию не впускают.
Привитым туристам, прибывающим в Грузию воздушным путем, необходимо предоставить лишь документ о вакцинации. Однако при пересечении сухопутной или морской границы привитым необходимо дополнительно предоставить отрицательный результат ПЦР-теста на английском, грузинском или русском языках. Он должен быть сделан не ранее чем за 72 часа до пересечения границы.
С сертификатом Спутник попасть в Грузию не удастся тем иностранцам, которые переболели коронавирусом в течение последних 100 дней, что подтверждается положительным ПЦР тестом, и привиты одной дозой вакцины. В этом случае Грузия признает лишь вакцины, одобренные Всемирной организацией здравоохранения (AstraZeneca, Moderna, Pfizer, Sinopharm, Sinovac, Johnson & Johnson). Последовательность болезни и вакцинации значения не имеет, но с момента прививки должно пройти не меньше 14 дней.
От вакцинированных не требуют предварительной регистрации.
Без вакцинации, лишь при наличии отрицательного результата ПЦР-теста, сделанного не позднее 72-х часов, в Грузию воздушным путем могут въехать граждане следующих государств:
Страны ЕС, Израиль, США, Турция, Швейцария, Норвегия, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Саудовская Аравия, ОАЭ, Катар, Бахрейн, Армения, Азербайджан, Россия, Украина, Казахстан, Беларусь, Узбекистан, Таджикистан, Кыргызстан, Туркменистан, Япония, Канада, Кувейт, Китай, Молдова, Южная Корея, Оман, Сан-Марино, Монако, Сербия, Черногория, Исландия, Лихтенштейн, Иордания, Андорра, Северная Македония, Босния и Герцеговина, Ирак и Ливан.
Иностранцу, по приезду в Грузию, необходимо будет сдать повторный ПЦР-тест на третий день пребывания в стране.
Непривитые иностранцы, прибывающие в Грузию, обязаны заранее заполнить специальную электронную анкету, указав историю поездок за последние 14 дней, место своего пребывания в Грузии, контактный номер телефона и другую информацию. Заполнить анкету можно по ссылке.
Детям в возрасте до 10 лет ПЦР-тестирование не требуется.
Из-за угрозы распространения нового штамма коронавируса "омикрон" в Грузии введен 14-дневный обязательный карантин для прибывающих из Индии и восьми африканских стран – ЮАР, Ботсвана, Зимбабве, Намибия, Лесото, Эсватини, Мозамбик и Малави. Для иностранных граждан за свой счет. После 14-дневной изоляции они также должны сдать ПЦР-тест.

Въезд и выезд граждан России по суше

Выезд из России в Грузию ограничен российским Распоряжением №763-p: для пересечения наземной границы у россиян должны быть особые основания. Туризм в их список не входит.
Выезд в Россию из Грузии для россиян не ограничен.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
15:2930 лет без СССР: как распадался Союз и что стало с экономиками Грузии и стран Балтии?
15:19Пускают ли в Грузию с сертификатом Спутник?
15:06Ночные клубы в Грузии продолжат работу, несмотря на запрет
14:23Реформа Службы госинспектора Грузии – наказание или необходимость?
14:07Байден успокаивает американцев по "методу, взятому у Брежнева"
13:52МИД РФ потребовал от НАТО отозвать обещание принять в альянс Украину и Грузию
13:48Дом юстиции будет работать в новогодние праздники по специальному графику
13:31Что нового узнали ученые в 2021 году про то, как COVID-19 попадает в организм
13:16Россия подставляет плечо украинской экономике
13:01Как победить пандемию коронавируса? ВОЗ назвала способ
12:29Ковид-статистика Грузии: смертность остается высокой
12:14Верхний Ларс сегодня: дорога к границе с Россией свободна для всех видов транспорта
11:59Сбыт фальшивых долларов в Грузии – уличены два человека
11:32"Огромная ответственность" – Азарашвили о назначении главой Минздрава Грузии
11:28В Грузии назвали лауреатов премии "Лучший года"
11:12Парламент Грузии проголосует за нового спикера на этой неделе
11:10Минздрав Грузии возглавил Зураб Азарашвили
10:57Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 986
10:40Двери для Грузии в платформе "3+3" остаются открытыми – замглавы МИД РФ
10:08Шестая волна коронавируса не за горами – готова ли Грузия к ней?