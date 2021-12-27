https://sputnik-georgia.ru/20211227/puskayut-li-v-gruziyu-s-sertifikatom-sputnik-263183651.html

Пускают ли в Грузию с сертификатом Спутник?

Пускают ли в Грузию с сертификатом Спутник?

Для иностранцев, прибывающих в Грузию из России, действуют упрощенные правила въезда, естественно, с учетом ковид-регуляций

2021-12-27T15:19+0400

2021-12-27T15:19+0400

2021-12-27T15:24+0400

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Россиян, которые часто путешествуют, интересует, какие правила действуют при пересечении грузинской границы в настоящее время, и пускают ли в Грузию с сертификатом Спутник.Sputnik Грузия, учитывая повышенный интерес читателей к этому вопросу, рассказывает, о действующих правилах въезда иностранцев в Грузию и пускают ли в Грузию с сертификатом Спутник.Пускают ли с сертификатом Спутник?В Грузию пускают всех иностранцев, прошедших полный курс вакцинации от COVID-19 вакциной любого типа, в том числе и с сертификатом Спутник. Из однодозовых на сайте МИД Грузии указан только Johnson & Johnson. Следовательно, с сертификатом однокомпонентной вакцины "Спутник Лайт" в Грузию не впускают.Привитым туристам, прибывающим в Грузию воздушным путем, необходимо предоставить лишь документ о вакцинации. Однако при пересечении сухопутной или морской границы привитым необходимо дополнительно предоставить отрицательный результат ПЦР-теста на английском, грузинском или русском языках. Он должен быть сделан не ранее чем за 72 часа до пересечения границы.С сертификатом Спутник попасть в Грузию не удастся тем иностранцам, которые переболели коронавирусом в течение последних 100 дней, что подтверждается положительным ПЦР тестом, и привиты одной дозой вакцины. В этом случае Грузия признает лишь вакцины, одобренные Всемирной организацией здравоохранения (AstraZeneca, Moderna, Pfizer, Sinopharm, Sinovac, Johnson & Johnson). Последовательность болезни и вакцинации значения не имеет, но с момента прививки должно пройти не меньше 14 дней.От вакцинированных не требуют предварительной регистрации.Без вакцинации, лишь при наличии отрицательного результата ПЦР-теста, сделанного не позднее 72-х часов, в Грузию воздушным путем могут въехать граждане следующих государств:Иностранцу, по приезду в Грузию, необходимо будет сдать повторный ПЦР-тест на третий день пребывания в стране.Непривитые иностранцы, прибывающие в Грузию, обязаны заранее заполнить специальную электронную анкету, указав историю поездок за последние 14 дней, место своего пребывания в Грузии, контактный номер телефона и другую информацию. Заполнить анкету можно по ссылке.Детям в возрасте до 10 лет ПЦР-тестирование не требуется.Из-за угрозы распространения нового штамма коронавируса "омикрон" в Грузии введен 14-дневный обязательный карантин для прибывающих из Индии и восьми африканских стран – ЮАР, Ботсвана, Зимбабве, Намибия, Лесото, Эсватини, Мозамбик и Малави. Для иностранных граждан за свой счет. После 14-дневной изоляции они также должны сдать ПЦР-тест.Въезд и выезд граждан России по сушеВыезд из России в Грузию ограничен российским Распоряжением №763-p: для пересечения наземной границы у россиян должны быть особые основания. Туризм в их список не входит. Выезд в Россию из Грузии для россиян не ограничен.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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