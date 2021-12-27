https://sputnik-georgia.ru/20211227/sbyt-falshivykh-dollarov-v-gruzii--ulicheny-dva-cheloveka-263174584.html

Сбыт фальшивых долларов в Грузии – уличены два человека

Сбыт фальшивых долларов в Грузии – уличены два человека

Обвиняемым, один из которых в бегах, грозит до десяти лет тюремного заключения 27.12.2021, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 27 дек — Sputnik. В реализации фальшивых денег на юге Грузии уличены два человека, сообщает Следственная служба министерства финансов.По данным ведомства, один из них задержан, второй – находится в розыске.Следствием установлено, что обвиняемые с целью получения незаконной материальной выгоды реализовали в регионе Квемо Картли 38 фальшивых 50-долларовых купюр, то есть в общей сложности 1,9 тысячи долларов.Обвиняемым грозит лишение свободы на срок от семи до 10 лет.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, грузия, фальшивомонетчики