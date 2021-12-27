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Сбыт фальшивых долларов в Грузии – уличены два человека
Сбыт фальшивых долларов в Грузии – уличены два человека
Обвиняемым, один из которых в бегах, грозит до десяти лет тюремного заключения 27.12.2021, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 27 дек — Sputnik. В реализации фальшивых денег на юге Грузии уличены два человека, сообщает Следственная служба министерства финансов.По данным ведомства, один из них задержан, второй – находится в розыске.Следствием установлено, что обвиняемые с целью получения незаконной материальной выгоды реализовали в регионе Квемо Картли 38 фальшивых 50-долларовых купюр, то есть в общей сложности 1,9 тысячи долларов.Обвиняемым грозит лишение свободы на срок от семи до 10 лет.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Сбыт фальшивых долларов в Грузии – уличены два человека

11:59 27.12.2021 (обновлено: 12:25 27.12.2021)
© Sputnik / Alexander ImedashviliКупюры достоинством сто долларов и сто лари
Купюры достоинством сто долларов и сто лари - Sputnik Грузия, 1920, 27.12.2021
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Обвиняемым, один из которых в бегах, грозит до десяти лет тюремного заключения
ТБИЛИСИ, 27 дек — Sputnik. В реализации фальшивых денег на юге Грузии уличены два человека, сообщает Следственная служба министерства финансов.
По данным ведомства, один из них задержан, второй – находится в розыске.
Следствием установлено, что обвиняемые с целью получения незаконной материальной выгоды реализовали в регионе Квемо Картли 38 фальшивых 50-долларовых купюр, то есть в общей сложности 1,9 тысячи долларов.
Обвиняемым грозит лишение свободы на срок от семи до 10 лет.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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