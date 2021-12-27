https://sputnik-georgia.ru/20211227/skonchalsya-poet-i-muzykant-nikolay-dzhincharadze-263189411.html

Скончался поэт и музыкант Николай Джинчарадзе

Скончался поэт и музыкант Николай Джинчарадзе

Известному грузинскому автору-исполнителю было всего лишь 54 года 27.12.2021, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 27 дек — Sputnik. В Тбилиси скоропостижно скончался поэт и музыкант Николай (Ника) Джинчарадзе - артисту было всего 54 года.О кончине Джинчарадзе Sputnik Грузия сообщила заведующая литературной частью Тбилисского государственного русского драматического театра им. А. С. Грибоедова Нина Шадури-Зардалишвили."Ника Джинчарадзе был одним из самых отзывчивых друзей "Русского клуба" и Театра Грибоедова, а также одним из наиболее ярких участников наших международных бардовских фестивалей. Выступления Ники всегда были украшением каждого концерта. Как забыть эту отзывчивость и талант?! Мы все в шоке", - сказала Шадури-Зардалишвили.Смерть своего друга и коллеги прокомментировал в беседе со Sputnik Грузия и исполнитель Вахтанг Арошидзе, знакомый с Никой Джинчарадзе 15 лет.Поэт, автор и бард Николай Джинчарадзе родился 14 июля 1967 года. Первую свою песню написал в 1988 году во времена армейской юности. В период с 2005 до 2018 года выпустил четыре альбома. Был активным деятелем культуры в столице Грузии.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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культура, новости, грузия, бард, тбилиси, театр грибоедова, николай джинчарадзе, русский клуб