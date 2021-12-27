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Таможня Грузии на границе с Россией работает в чрезвычайном режиме

Таможня Грузии на границе с Россией работает в чрезвычайном режиме

На границах Грузии с Россией и Турцией сложилась тяжелая ситуация из-за постоянных снегопадов и угрозы схода лавин

2021-12-27T21:53+0400

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служба доходов министерства финансов грузии

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ТБИЛИСИ, 27 дек — Sputnik. Из-за сильных снегопадов и лавинной опасности в Дарьяльском ущелье таможенно-пропускной пункт "Казбеги" ( на границе с Россией) работает в чрезвычайном режиме, сообщает Служба доходов Минфина Грузии.По данным ведомства, на полную мощность, но в чрезвычайном режиме также работает таможенный пункт "Сарпи" (граница с Турцией), так как водители автомобилей компаний по международным перевозкам выбирают этот ТПП, чтобы избежать сложных метеорологических условий."Ежедневно через этот пункт проезжает около 600 грузовых машин. По данным на 26 декабря, за 24 часа офицеры таможни таможенного пункта "Сарпи" смогли пропустить рекордное количество грузовых машин - более 750", - говорится в сообщении.По данным ведомства, учитывая тот факт, что годовой объем международных грузовых перевозок значительно увеличился, все таможенные посты в Грузии работают на полную мощность, а процесс безопасной обработки международных грузовых автомобилей осуществляется в полной координации с патрульной полицией.Служба доходов будет постоянно информировать население о ситуации на таможенно-пропускных пунктах.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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россия, новости, грузия, турция, тпп "сарпи", тпп "казбеги – верхний ларс", служба доходов министерства финансов грузии