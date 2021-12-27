https://sputnik-georgia.ru/20211227/v-gruzii-nazvali-laureatov-premii-luchshiy-goda-263173192.html

В Грузии назвали лауреатов премии "Лучший года"

В Грузии назвали лауреатов премии "Лучший года"

Цель конкурса - содействие развитию грузинской литературы и поддержка издательского сектора

2021-12-27T11:28+0400

2021-12-27T11:28+0400

2021-12-27T11:28+0400

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грузия

культура

грузинская литература

министерство культуры, спорта и молодежи грузии

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ТБИЛИСИ, 27 дек — Sputnik. Министерство культуры, спорта и молодежи Грузии объявило победителей литературной премии "Лучший года", которая в этом году проходила в первый раз.Церемония награждения прошла в малом зале Нового театра имени Васо Абашидзе. На мероприятии присутствовали глава ведомства Тея Цулукиани, а также представители законодательной власти и сферы искусства.Список победителей выглядит так:Музыкально мероприятие сопровождала грузинская группа "Quintessence". Вели церемонию награждения актеры театра Арчил Сологашвили, Буба Гогоришвили, Тато Чахунашвили и Нино Митаишвили.Вcего в рамках конкурса в министерство поступило 82 заявки. Из них 79 были поданы авторами и три – издателями. Размер приза в каждой номинации – 5 тысяч лари (1,6 тысячи долларов).Победителей конкурса выявляла специальная комиссия, состав которой конфиденциален.Цель конкурса – содействие развитию грузинской литературы, поддержка издательского сектора, поощрение творческой активности деятелей искусства, а также популяризация грузинских авторов и выявление новых талантливых авторов.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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новости, грузия, культура, грузинская литература, министерство культуры, спорта и молодежи грузии