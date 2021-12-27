https://sputnik-georgia.ru/20211227/v-gruzii-nazvali-laureatov-premii-luchshiy-goda-263173192.html
В Грузии назвали лауреатов премии "Лучший года"
В Грузии назвали лауреатов премии "Лучший года"
Цель конкурса - содействие развитию грузинской литературы и поддержка издательского сектора
2021-12-27T11:28+0400
2021-12-27T11:28+0400
2021-12-27T11:28+0400
новости
грузия
культура
грузинская литература
министерство культуры, спорта и молодежи грузии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24251/48/242514816_0:200:1921:1280_1920x0_80_0_0_bb0d8cb7c08b088573bfdfc030b34167.jpg
ТБИЛИСИ, 27 дек — Sputnik. Министерство культуры, спорта и молодежи Грузии объявило победителей литературной премии "Лучший года", которая в этом году проходила в первый раз.Церемония награждения прошла в малом зале Нового театра имени Васо Абашидзе. На мероприятии присутствовали глава ведомства Тея Цулукиани, а также представители законодательной власти и сферы искусства.Список победителей выглядит так:Музыкально мероприятие сопровождала грузинская группа "Quintessence". Вели церемонию награждения актеры театра Арчил Сологашвили, Буба Гогоришвили, Тато Чахунашвили и Нино Митаишвили.Вcего в рамках конкурса в министерство поступило 82 заявки. Из них 79 были поданы авторами и три – издателями. Размер приза в каждой номинации – 5 тысяч лари (1,6 тысячи долларов).Победителей конкурса выявляла специальная комиссия, состав которой конфиденциален.Цель конкурса – содействие развитию грузинской литературы, поддержка издательского сектора, поощрение творческой активности деятелей искусства, а также популяризация грузинских авторов и выявление новых талантливых авторов.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24251/48/242514816_0:0:1707:1280_1920x0_80_0_0_5b0a2169dcfdf7a7b59ff647d4e02698.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
новости, грузия, культура, грузинская литература, министерство культуры, спорта и молодежи грузии
В Грузии назвали лауреатов премии "Лучший года"
Цель конкурса – содействие развитию грузинской литературы и поддержка издательского сектора
ТБИЛИСИ, 27 дек — Sputnik.
Министерство культуры, спорта и молодежи Грузии объявило победителей литературной премии "Лучший года"
, которая в этом году проходила в первый раз.
Церемония награждения прошла в малом зале Нового театра имени Васо Абашидзе. На мероприятии присутствовали глава ведомства Тея Цулукиани, а также представители законодательной власти и сферы искусства.
Список победителей выглядит так:
"Лучший роман года": Гела Чкванава – "Кадриль";
"Лучший поэтический сборник года": Николоз Джорджанели – "Нетфликс";
"Лучший прозаический сборник": Нино Кадагидзе – "Миниатюры";
"Лучшая пьеса года": Элене Мацхонашвили "Когда придет ворон".
Музыкально мероприятие сопровождала грузинская группа "Quintessence". Вели церемонию награждения актеры театра Арчил Сологашвили, Буба Гогоришвили, Тато Чахунашвили и Нино Митаишвили.
Вcего в рамках конкурса в министерство поступило 82 заявки. Из них 79 были поданы авторами и три – издателями. Размер приза в каждой номинации – 5 тысяч лари (1,6 тысячи долларов).
Победителей конкурса выявляла специальная комиссия, состав которой конфиденциален.
Цель конкурса – содействие развитию грузинской литературы, поддержка издательского сектора, поощрение творческой активности деятелей искусства, а также популяризация грузинских авторов и выявление новых талантливых авторов.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.