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Вассерман о скрытых посланиях Путина: подробный анализ - видео
Вассерман о скрытых посланиях Путина: подробный анализ - видео
Какие скрытые послания отправил Путин Украине и коллективному Западу во время своей недавней пресс-конференции? На эти и ряд других вопросов ответил публицист... 27.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-27T19:43+0400
2021-12-27T19:43+0400
2021-12-27T19:43+0400
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Почему президент России вспомнил о Ленине? Можно ли назвать ежегодное выступление Путина одним из самых грозных по отношению к западным партнёрам? Готов ли Владимир Путин решить "украинский вопрос" раз и навсегда? Смотрите, что заявил по этому поводу эксперт и политик Анатолий Вассерман. Напомним, 23 декабря 2021 года в столичном Манеже прошла большая ежегодная пресс-конференция президента России Владимира Путина. В отличие от прошлого года на этот раз она состоялась в очном формате. Президент РФ поднял актуальные вопросы внутренней и внешней политики.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
россия, видео, владимир путин, мультимедиа, экспертное мнение, видео
Вассерман о скрытых посланиях Путина: подробный анализ - видео
Какие скрытые послания отправил Путин Украине и коллективному Западу во время своей недавней пресс-конференции? На эти и ряд других вопросов ответил публицист и депутат Государственной думы VIII созыва Анатолий Вассерман
Почему президент России вспомнил о Ленине? Можно ли назвать ежегодное выступление Путина одним из самых грозных по отношению к западным партнёрам? Готов ли Владимир Путин решить "украинский вопрос" раз и навсегда? Смотрите, что заявил по этому поводу эксперт и политик Анатолий Вассерман.
Напомним, 23 декабря 2021 года в столичном Манеже прошла большая ежегодная пресс-конференция президента России Владимира Путина. В отличие от прошлого года на этот раз она состоялась в очном формате. Президент РФ поднял актуальные вопросы внутренней и внешней политики.