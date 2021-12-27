https://sputnik-georgia.ru/20211227/vasserman-o-skrytykh-poslaniyakh-putina-podrobnyy-analiz---video-263192649.html

Вассерман о скрытых посланиях Путина: подробный анализ - видео

Вассерман о скрытых посланиях Путина: подробный анализ - видео

Какие скрытые послания отправил Путин Украине и коллективному Западу во время своей недавней пресс-конференции? На эти и ряд других вопросов ответил публицист... 27.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-27T19:43+0400

2021-12-27T19:43+0400

2021-12-27T19:43+0400

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Почему президент России вспомнил о Ленине? Можно ли назвать ежегодное выступление Путина одним из самых грозных по отношению к западным партнёрам? Готов ли Владимир Путин решить "украинский вопрос" раз и навсегда? Смотрите, что заявил по этому поводу эксперт и политик Анатолий Вассерман. Напомним, 23 декабря 2021 года в столичном Манеже прошла большая ежегодная пресс-конференция президента России Владимира Путина. В отличие от прошлого года на этот раз она состоялась в очном формате. Президент РФ поднял актуальные вопросы внутренней и внешней политики.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

россия, видео, владимир путин, мультимедиа, экспертное мнение, видео