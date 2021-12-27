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Во сколько обойдется новогодний стол в Грузии
Во сколько обойдется новогодний стол в Грузии
Грузинская кухня славится своим разнообразием, но новогоднее застолье, как правило, во многих семьях не отличается друг от друга 27.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-27T22:20+0400
2021-12-27T22:20+0400
2021-12-27T22:46+0400
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К новогоднему застолью к Грузии относятся очень тщательно, не скупясь, ведь как встретишь Новый год, так его и проведешь.В инфографике Sputnik Грузия вы узнаете средние цены на топ-5 блюд, которые можно встретить во многих грузинских семьях: сациви (курица или индейка в ореховом соусе с пряностями); поросенок, которого принято жарить в печи тоне, где обычно пекут хлеб; рулетики из баклажанов с орехами; хачапури по-имеретински и, конечно, гозинаки из грецкого ореха.Обменный курс лари по отношению к доллару США на 27 декабря: 3,0774 GEL/$1.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
общество, грузия, инфографика, цены, инфографика, новый год, новый год 2022
Во сколько обойдется новогодний стол в Грузии
22:20 27.12.2021 (обновлено: 22:46 27.12.2021)
Грузинская кухня славится своим разнообразием, но новогоднее застолье, как правило, во многих семьях не отличается друг от друга
К новогоднему застолью к Грузии относятся очень тщательно, не скупясь, ведь как встретишь Новый год, так его и проведешь.
В инфографике Sputnik Грузия вы узнаете средние цены на топ-5 блюд, которые можно встретить во многих грузинских семьях: сациви (курица или индейка в ореховом соусе с пряностями); поросенок, которого принято жарить в печи тоне, где обычно пекут хлеб; рулетики из баклажанов с орехами; хачапури по-имеретински и, конечно, гозинаки из грецкого ореха.
Обменный курс лари по отношению к доллару США на 27 декабря: 3,0774 GEL/$1.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.