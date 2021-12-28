https://sputnik-georgia.ru/20211228/abkhazskiy-ansambl-pesni-i-tantsa-dast-kontserty-v-teatre-rustaveli-263222673.html
Абхазский ансамбль песни и танца даст концерты в театре Руставели
Абхазский ансамбль песни и танца даст концерты в театре Руставели
Ансамбль предстанет перед зрителем с обновленной программой "Кореоникон" во главе с худруком Бачаной Чантурия 28.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-28T17:18+0400
2021-12-28T17:18+0400
2021-12-28T17:18+0400
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ТБИЛИСИ, 28 дек — Sputnik. Абхазский государственный академический ансамбль песни и танца "Апхазети" проведет концерты на сцене Тбилисского театра имени Шота Руставели 28 и 29 декабря.Ансамбль предстанет перед зрителем с обновленной программой "Кореоникон" во главе с художественным руководителем Бачаной Чантурия, дирижер вечера Торнике Манцкава. За костюмы танцоров отвечает Экатерине Джавахишвили.Ансамбль "Апхазети" был основан в 1931 году в Сухуми, однако после событий, произошедших в Абхазии, ансамбль продолжил активную деятельность в Тбилиси. В 2021 году в ансамбле изменился художественный руководитель, поменяли и состав труппы. Также была создана полностью новая программа и музыкальные композиции.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Абхазский ансамбль песни и танца даст концерты в театре Руставели
Ансамбль предстанет перед зрителем с обновленной программой "Кореоникон" во главе с худруком Бачаной Чантурия
ТБИЛИСИ, 28 дек — Sputnik. Абхазский государственный академический ансамбль песни и танца "Апхазети" проведет концерты на сцене Тбилисского театра имени Шота Руставели 28 и 29 декабря.
Ансамбль предстанет перед зрителем с обновленной программой "Кореоникон" во главе с художественным руководителем Бачаной Чантурия, дирижер вечера Торнике Манцкава. За костюмы танцоров отвечает Экатерине Джавахишвили.
Ансамбль "Апхазети" был основан в 1931 году в Сухуми, однако после событий, произошедших в Абхазии, ансамбль продолжил активную деятельность в Тбилиси.
В 2021 году в ансамбле изменился художественный руководитель, поменяли и состав труппы. Также была создана полностью новая программа и музыкальные композиции.
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