https://sputnik-georgia.ru/20211228/abkhazskiy-ansambl-pesni-i-tantsa-dast-kontserty-v-teatre-rustaveli-263222673.html

Абхазский ансамбль песни и танца даст концерты в театре Руставели

Абхазский ансамбль песни и танца даст концерты в театре Руставели

Ансамбль предстанет перед зрителем с обновленной программой "Кореоникон" во главе с худруком Бачаной Чантурия 28.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-28T17:18+0400

2021-12-28T17:18+0400

2021-12-28T17:18+0400

культура

новости

грузия

тбилиси

концерт

тбилиси

грузинские танцы

шота руставели

абхазия

музыка

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/1c/263222396_0:373:1182:1038_1920x0_80_0_0_bfbb378d85dd141785c80639f1d4a846.jpg

ТБИЛИСИ, 28 дек — Sputnik. Абхазский государственный академический ансамбль песни и танца "Апхазети" проведет концерты на сцене Тбилисского театра имени Шота Руставели 28 и 29 декабря.Ансамбль предстанет перед зрителем с обновленной программой "Кореоникон" во главе с художественным руководителем Бачаной Чантурия, дирижер вечера Торнике Манцкава. За костюмы танцоров отвечает Экатерине Джавахишвили.Ансамбль "Апхазети" был основан в 1931 году в Сухуми, однако после событий, произошедших в Абхазии, ансамбль продолжил активную деятельность в Тбилиси. В 2021 году в ансамбле изменился художественный руководитель, поменяли и состав труппы. Также была создана полностью новая программа и музыкальные композиции.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

тбилиси

абхазия

сухуми

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

культура, новости, грузия, тбилиси, концерт, тбилиси, грузинские танцы, шота руставели, абхазия, музыка, сухуми