https://sputnik-georgia.ru/20211228/chto-budet-v-2022-godu-prognozy-astrologov-nostradamusa-i-vangi-263215610.html
Что будет в 2022 году? Прогнозы астрологов, Нострадамуса и Ванги
Что будет в 2022 году? Прогнозы астрологов, Нострадамуса и Ванги
Что предсказали на Новый 2022 года Ванга и Нострадамус
2021-12-28T15:46+0400
2021-12-28T15:46+0400
2021-12-28T15:46+0400
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Sputnik Грузия поинтересовался, каким будет 2022 год по прогнозам астрологов, Нострадамуса и Ванги.Что будет в 2022 году – прогнозы астрологовНаступающий 2022 год, по прогнозам астрологов, будет логичным продолжением непростого 2021 года, особенно в начале, где напряжение будет усилено ретроградностью Меркурия.Астрологи считают, что в целом 2022 год будет довольно обычным, однако некоторые необычные явления и происшествия ожидаются.Главной проблемой человечества в 2022 году остается пандемия коронавируса. По прогнозам некоторых астрологов, пандемия постепенно стихнет, превращаясь в обычную форму тяжелого гриппа, но полностью не исчезнет. Другие полагают, что избавиться от смертельного вируса как по мановению волшебной палочки не получится, так как это долгий и трудоемкий процесс.Прогнозы Ванги на 2022 годВ предсказаниях прорицательницы из Болгарии Ванги на 2022 год сказано, что в 2022 году ожидаются серьезные изменения климата и голод на всей Земле. Ванга утверждала, что из-за истощения естественных источников энергии 2022 год станет переломным. Однако, по ее словам, спасут положение три гиганта, которые создадут новый источник "...мощнее, чем солнце..."Последователи Ванги считают, что в предсказании о "трех гигантах" подразумевается Китай и две другие сильные державы, а пророчества о "новом источнике" можно трактовать как разработки в области термоядерных опытов.Прорицательница также предсказала в 2022 году глобальное открытие, благодаря которому человечество сделает большой шаг вперед.Россия, по прогнозам Ванги, в 2022-м не свернет с намеченного пути, что в результате приведет к могуществу государства.Что предсказал НострадамусПо предсказаниям французского астролога Нострадамуса, нашу планету в 2022 году ждут большие катастрофы, серьезное изменение климата и военные конфликты.Сбылось предсказание Нострадамуса о том, что XXI век принесет людям новые болезни, смертельные вирусы и эпидемии – COVID-19, обрушившийся на Землю два года назад, по сей день уносит жизни людей. По предсказаниям французского астролога, смертельный вирус может выйти в 2022-м из-под контроля.По словам Нострадамуса, США превратится в неуправляемую машину, а Италию ждут финансовые проблемы.Нострадамус предсказал в 2022 году и теракты. По его словам, "многие люди падут от руки выходцев из исламских государств, живущих в Европе".Материал подготовлен на основе открытых источников
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общество, россия, справки , новости, в мире, италия, сша, китай, ванга, нострадамус, новый год 2022
Что будет в 2022 году? Прогнозы астрологов, Нострадамуса и Ванги
Завершается 2021-й: он был очень непростым для всего мира, соответственно, от наступающего 2022 года жители нашей планеты ждут как решения своих частных проблем, так и стабилизации ситуации в странах, а главное – завершения пандемии COVID-19
Sputnik Грузия
поинтересовался, каким будет 2022 год по прогнозам астрологов, Нострадамуса и Ванги.
Что будет в 2022 году – прогнозы астрологов
Наступающий 2022 год, по прогнозам астрологов, будет логичным продолжением непростого 2021 года, особенно в начале, где напряжение будет усилено ретроградностью Меркурия.
По прогнозу астрологов, лучший период в 2022 году для решения самых важных дел с 4 февраля по 29 апреля – в это время ни одной ретроградной планеты не будет. Астрологи советуют именно в этот период реализовать самые крупные и важные проекты, принимать важные решения, путешествовать, налаживать личную жизнь и так далее, чтобы не упустить свой шанс.
Астрологи считают, что в целом 2022 год будет довольно обычным, однако некоторые необычные явления и происшествия ожидаются.
Главной проблемой человечества в 2022 году остается пандемия коронавируса. По прогнозам некоторых астрологов, пандемия постепенно стихнет, превращаясь в обычную форму тяжелого гриппа, но полностью не исчезнет. Другие полагают, что избавиться от смертельного вируса как по мановению волшебной палочки не получится, так как это долгий и трудоемкий процесс.
Прогнозы Ванги на 2022 год
В предсказаниях прорицательницы из Болгарии Ванги на 2022 год сказано, что в 2022 году ожидаются серьезные изменения климата и голод на всей Земле. Ванга утверждала, что из-за истощения естественных источников энергии 2022 год станет переломным. Однако, по ее словам, спасут положение три гиганта, которые создадут новый источник "...мощнее, чем солнце..."
Последователи Ванги считают, что в предсказании о "трех гигантах" подразумевается Китай и две другие сильные державы, а пророчества о "новом источнике" можно трактовать как разработки в области термоядерных опытов.
Прорицательница также предсказала в 2022 году глобальное открытие, благодаря которому человечество сделает большой шаг вперед.
Россия, по прогнозам Ванги, в 2022-м не свернет с намеченного пути, что в результате приведет к могуществу государства.
Что предсказал Нострадамус
По предсказаниям французского астролога Нострадамуса, нашу планету в 2022 году ждут большие катастрофы, серьезное изменение климата и военные конфликты.
Сбылось предсказание Нострадамуса о том, что XXI век принесет людям новые болезни, смертельные вирусы и эпидемии – COVID-19, обрушившийся на Землю два года назад, по сей день уносит жизни людей. По предсказаниям французского астролога, смертельный вирус может выйти в 2022-м из-под контроля.
Нострадамус предсказал, что 2022 году произойдет воссоединение братских народов. Исследователи предполагают, что астролог предсказал объединение Северной и Южной Кореи, а также наступление мира между Россией и Украиной.
По словам Нострадамуса, США превратится в неуправляемую машину, а Италию ждут финансовые проблемы.
Нострадамус предсказал в 2022 году и теракты. По его словам, "многие люди падут от руки выходцев из исламских государств, живущих в Европе".
Материал подготовлен на основе открытых источников