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Что обсуждали главы СНГ на неформальном саммите
Что обсуждали главы СНГ на неформальном саммите
Участники саммита СНГ обменялись мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня 28.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-28T21:49+0400
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ТБИЛИСИ, 28 дек — Sputnik. Меры по увеличению взаимной торговли, среди прочего, обсудили главы стран Содружества Независимых Государств (СНГ) на неформальном саммите в Санкт-Петербурге.Помимо этого, участники саммита подытожили сотрудничество в уходящем году и обсудили пути дальнейшего укрепления и развития взаимовыгодного партнерства. На повестке дня встречи были также совместные проекты ряда стран СНГ как экономического характера, так и в культурной и гуманитарной сферах.Также участники саммита СНГ обменялись мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня, обсудили совместные усилия по борьбе с последствиями пандемии коронавируса и обеспечению биологической безопасности, сообщил Sputnik Азербайджан.В связи с последней темой президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил признательность российской стороне и подчеркнул, что российская вакцина от коронавируса "Спутник V" сыграла ключевую роль в противодействии распространению этого заболевания в Казахстане.Пасынки советского распада &gt;&gt;Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов, в свою очередь, поблагодарил Россию за помощь, оказываемую членам СНГ в борьбе с пандемией коронавируса.Между тем, белорусский президент Александр Лукашенко выразил сожаление, что прогнозы ученых относительно развития ситуации вокруг коронавируса не сбываются.Россия намерена поддерживать сложившиеся отношения со странами СНГ и в будущем, заявил президент РФ Владимир Путин."Мы в России поддерживали и намерены поддерживать эти отношения в будущем. Но одна из главных тем, ради которой мы собрались в текущем режиме, требующая более глубокого обсуждения, это наша общая борьба с пандемией коронавирусной инфекции", - сказал российский лидер.Повестка питерского саммитаУчастие в мероприятии принимают лидеры Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.Неформальные встречи лидеров традиционно проходят в конце года. Формат не предусматривает фиксированной повестки дня, и саммит проходит в формате свободной дискуссии.Встреча лидеров посвящена координации позиций по главным международным и региональным темам, а также подведению итогов года.Одна из главных тем, ради которой главы СНГ собрались в текущем режиме, по словам Путина, требует более глубокого обсуждения - это общая борьба с пандемией коронавирусной инфекции.
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россия, новости, в мире, снг

Что обсуждали главы СНГ на неформальном саммите

21:49 28.12.2021
© photo: Sputnik / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин принял участие в неформальной встрече руководителей государств - участников СНГ
Президент РФ В. Путин принял участие в неформальной встрече руководителей государств - участников СНГ - Sputnik Грузия, 1920, 28.12.2021
© photo: Sputnik / Михаил Климентьев
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Участники саммита СНГ обменялись мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня
ТБИЛИСИ, 28 дек — Sputnik. Меры по увеличению взаимной торговли, среди прочего, обсудили главы стран Содружества Независимых Государств (СНГ) на неформальном саммите в Санкт-Петербурге.
Помимо этого, участники саммита подытожили сотрудничество в уходящем году и обсудили пути дальнейшего укрепления и развития взаимовыгодного партнерства. На повестке дня встречи были также совместные проекты ряда стран СНГ как экономического характера, так и в культурной и гуманитарной сферах.
Также участники саммита СНГ обменялись мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня, обсудили совместные усилия по борьбе с последствиями пандемии коронавируса и обеспечению биологической безопасности, сообщил Sputnik Азербайджан.
В связи с последней темой президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил признательность российской стороне и подчеркнул, что российская вакцина от коронавируса "Спутник V" сыграла ключевую роль в противодействии распространению этого заболевания в Казахстане.
Пасынки советского распада >>
Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов, в свою очередь, поблагодарил Россию за помощь, оказываемую членам СНГ в борьбе с пандемией коронавируса.
Между тем, белорусский президент Александр Лукашенко выразил сожаление, что прогнозы ученых относительно развития ситуации вокруг коронавируса не сбываются.
Россия намерена поддерживать сложившиеся отношения со странами СНГ и в будущем, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Мы в России поддерживали и намерены поддерживать эти отношения в будущем. Но одна из главных тем, ради которой мы собрались в текущем режиме, требующая более глубокого обсуждения, это наша общая борьба с пандемией коронавирусной инфекции", - сказал российский лидер.

Повестка питерского саммита

Участие в мероприятии принимают лидеры Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.
Неформальные встречи лидеров традиционно проходят в конце года. Формат не предусматривает фиксированной повестки дня, и саммит проходит в формате свободной дискуссии.
Встреча лидеров посвящена координации позиций по главным международным и региональным темам, а также подведению итогов года.
Одна из главных тем, ради которой главы СНГ собрались в текущем режиме, по словам Путина, требует более глубокого обсуждения - это общая борьба с пандемией коронавирусной инфекции.
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