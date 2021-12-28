https://sputnik-georgia.ru/20211228/chto-obsuzhdali-glavy-sng-na-neformalnom-sammite-263229876.html

Что обсуждали главы СНГ на неформальном саммите

Что обсуждали главы СНГ на неформальном саммите

Участники саммита СНГ обменялись мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня 28.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-28T21:49+0400

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ТБИЛИСИ, 28 дек — Sputnik. Меры по увеличению взаимной торговли, среди прочего, обсудили главы стран Содружества Независимых Государств (СНГ) на неформальном саммите в Санкт-Петербурге.Помимо этого, участники саммита подытожили сотрудничество в уходящем году и обсудили пути дальнейшего укрепления и развития взаимовыгодного партнерства. На повестке дня встречи были также совместные проекты ряда стран СНГ как экономического характера, так и в культурной и гуманитарной сферах.Также участники саммита СНГ обменялись мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня, обсудили совместные усилия по борьбе с последствиями пандемии коронавируса и обеспечению биологической безопасности, сообщил Sputnik Азербайджан.В связи с последней темой президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил признательность российской стороне и подчеркнул, что российская вакцина от коронавируса "Спутник V" сыграла ключевую роль в противодействии распространению этого заболевания в Казахстане.Пасынки советского распада >>Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов, в свою очередь, поблагодарил Россию за помощь, оказываемую членам СНГ в борьбе с пандемией коронавируса.Между тем, белорусский президент Александр Лукашенко выразил сожаление, что прогнозы ученых относительно развития ситуации вокруг коронавируса не сбываются.Россия намерена поддерживать сложившиеся отношения со странами СНГ и в будущем, заявил президент РФ Владимир Путин."Мы в России поддерживали и намерены поддерживать эти отношения в будущем. Но одна из главных тем, ради которой мы собрались в текущем режиме, требующая более глубокого обсуждения, это наша общая борьба с пандемией коронавирусной инфекции", - сказал российский лидер.Повестка питерского саммитаУчастие в мероприятии принимают лидеры Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.Неформальные встречи лидеров традиционно проходят в конце года. Формат не предусматривает фиксированной повестки дня, и саммит проходит в формате свободной дискуссии.Встреча лидеров посвящена координации позиций по главным международным и региональным темам, а также подведению итогов года.Одна из главных тем, ради которой главы СНГ собрались в текущем режиме, по словам Путина, требует более глубокого обсуждения - это общая борьба с пандемией коронавирусной инфекции.

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