https://sputnik-georgia.ru/20211228/goroskop-na-segodnya-29-dekabrya-2021-po-znakam-zodiaka-263199192.html

Гороскоп на сегодня 29 декабря 2021 по знакам зодиака

Гороскоп на сегодня 29 декабря 2021 по знакам зодиака

Астрологический прогноз на среду, 29 декабря, рассказывает, кому из знаков зодиака звезды помогут сделать карьеру, заработать, купить желанную вещь, а кому предстоит лечиться и решать проблемы

2021-12-28T09:52+0400

2021-12-28T09:52+0400

2021-12-28T09:52+0400

гороскоп

астрологический прогноз: гороскоп для знаков зодиака

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Sputnik Грузия публикует гороскоп по знакам зодиака на 29 декабря, из которого вы узнаете, какие сюрпризы готовят вам звезды и что рекомендуют астрологи, то есть как добиться успеха и избежать неприятностей.ОвенОвны 29 декабря должны найти новые пути реализации намеченных планов, чтобы поймать удачу за хвост. Гороскоп знаку зодиака рекомендует заняться сегодня финансовыми вопросами и подготовкой деловых договоров, а принять правильные решения поможет интуиция. Отношения с партнером ухудшатся. Овнам нужно приложить максимум усилий, чтобы исправить ситуацию и не стыдиться выражать чувства.ТелецТельцов 29 декабря ждут рутинные дела, которые представители знака зодиака решат наилучшим образом. Гороскоп советует Тельцам научиться сдерживать эмоции – выслушать и принять мнение другого человека, если даже уверены в своей правоте. Настроение знака зодиака улучшит физический труд или активный отдых на свежем воздухе. Благоприятно сегодня для любви и романтических приключений.БлизнецыБлизнецам 29 декабря лучше отказаться от реализации намеченных планов. Поспешно принятое решение может обернуться для знака зодиака большой неприятностью. По гороскопу им стоит сегодня рискнуть и инвестировать в новый проект, способный принести максимум выгоды. Жизненный потенциал знака зодиака сегодня резко понизится – им следует больше внимания уделять здоровью и питанию.РакРакам гороскоп советует подумать 29 декабря о дальнейшем карьерном росте и, соответственно, повысить квалификацию. Все дела знака зодиака будут связаны сегодня с деньгами, поэтому принимать спонтанные и поспешные решения не следует, чтобы не понести финансовые потери. По гороскопу Ракам не стоит переплачивать сегодня за дорогую "брендовую" вещь, которая окажется подделкой.ЛевПо гороскопу если Львы хотят кого-то очаровать, то лучше это сделать 29 декабря. Сегодня представителям знака зодиака легко будут даваться новые знания. Они могут воспользоваться моментом и окунуться в ту сферу, куда раньше было страшно и заглядывать. Личная жизнь знака зодиака целиком и полностью будет зависеть от решительности их действий. Не упустите шанс изменить все к лучшему.ДеваДев 29 декабря ждет важный день. Залогом успеха будет сегодня коммуникабельность знака зодиака, умение предоставить веские аргументы и найти компромиссы. Грядущие перемены затронут и семью. Гороскоп рекомендует представителям знака зодиака поберечь здоровье и нервы, и не ссориться по пустякам. Гармоничные отношения с близкими будут возможны, если не нарушать устоявшийся уклад жизни.ВесыВесы 29 декабря на пороге великих перемен. Представители знака зодиака смогут заключить выгодную сделку, которая сулит немалую прибыль. В целом жизнь Весов налаживается, но им не следует расслабляться, ибо фортуна – барышня капризная и в любой момент может отвернуться от знака зодиака. Гороскоп рекомендует Весам не забывать о родных и об отдыхе, и советует им провести вечер в кругу семьи.СкорпионПо гороскопу Скорпионов ждут позитивные перемены. Занимаясь сегодня повседневной работой, им не следует игнорировать дела, поступающие в течение дня, чтобы не упустить удачную возможность. Представителям знака зодиака нужно быть сегодня экономнее, ибо поступлений в ближайшее время не ожидается. Скорпионов 29 декабря ждут новые знакомства и флирт, который перерастет в продолжительные отношения.СтрелецСтрельцам 29 декабря нельзя упускать дополнительные проекты и отказываться от сверхурочной работы – их настойчивость и упорство будут вознаграждены, а затраченные усилия окупятся в будущем. По гороскопу Стрельцы смогут использовать свои возможности и достигнуть успеха в бизнесе. Благоприятно сегодня для общения, приема гостей и новых знакомств, а от прогулок в одиночестве лучше отказаться.КозерогКозерогам 29 декабря гороскоп советует не утруждать себя дополнительными обязательствами и уделить время общению с приятными людьми. Знаку зодиака не следует сегодня тратить необдуманно – часть средств возможно придется отдать близким, которым понадобится их помощь. Гороскоп рекомендует Козерогам больше времени проводить с домочадцами – семейных ждет обновление чувств.ВодолейВодолеи 29 декабря смогут установить отношения с влиятельными людьми. Энергичность знака зодиака сегодня приведет к успеху. А вот любые переговоры с руководством об увеличении зарплаты будут сегодня бесперспективными – возможно пришло время подумать о смене работы. Гороскоп рекомендует знаку зодиака провести вечер в спокойной обстановке. Неблагоприятно сегодня для приема гостей или похода к родственникам.РыбыДля Рыб настало время кардинальных перемен. Они должны решить сегодня от чего хотят избавиться и решительно от этого отказаться. Рыбам нужно найти дополнительный источник заработка, но от новых финансовых сделок следует воздержаться, пока все как следует не обдумают. Гороскоп не рекомендует знаку зодиака увлекаться сегодня интенсивными физическими нагрузками и диетами – это может спровоцировать упадок сил.Материал подготовлен на основе открытых источников

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

гороскоп, астрологический прогноз: гороскоп для знаков зодиака