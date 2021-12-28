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Интернет стал более востребованным в пандемию
Интернет стал более востребованным в пандемию
Трафик мобильного интернета во время пандемии увеличился на 119%, а использование фиксированного интернета увеличилось на 35%, заявил глава комиссии 28.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-28T18:08+0400
2021-12-28T18:42+0400
общество
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грузия
интернет
кахи бекаури
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ТБИЛИСИ, 28 дек — Sputnik. В 2020 году стратегическая важность телекоммуникационного сектора и необходимость развития новых технологий стали еще более очевидными, заявил председатель комиссии по коммуникациям Грузии Каха Бекаури на заседании комитета парламента по правам человека и гражданской интеграции.Во время введения ограничений в связи пандемией коронавируса сотрудники компаний и госучреждений были переведены на удаленный режим работы. Из-за этого вырос трафик в мобильных сетях и интернета."На наш взгляд, телекоммуникационный сектор отреагировал на кризисную ситуацию, вызванную пандемией, плавно и эффективно. Трафик мобильного интернета увеличился на 119%, а использование фиксированного интернета увеличилось на 35%. Логично, что в этом году наблюдался беспрецедентно высокий уровень потребления мобильного интернета", - сказал Каха Бекаури.Председатель комиссии также акцентировал внимание на механизме круглосуточного контроля качества Интернета. По его словам, созданная Комиссией по коммуникациям платформа Sheamotsme.ge позволяет пользователям контролировать компанию-провайдера. По словам Бекаури, механизм контроля качества Интернета был создан по рекомендации парламента.Платформа Sheamotsme.ge была запущена в 2019 году, всего с момента создания сайт посетило 630 тысяч человек, проведено 45 623 тестирования и поступило 692 жалобы, сообщил Бекаури.Летам прошлого года гражданам 95 стран мира Национальная администрация туризма Грузии предложила новую программу дистанционной работы "Работай из Грузии". По условиям программы, иностранные граждане, приезжающие в Грузию для удаленной работы либо ведения бизнеса во время пандемии, должны иметь зарплату в размере не менее двух тысяч долларов. Кроме того, иностранцев ждет платный 12-дневный карантин и оплата тестов на коронавирус внутри страны, плюс подача электронной заявки с помощью веб-сайта www.stopcov.ge заранее.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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общество, новости, грузия, интернет, кахи бекаури

Интернет стал более востребованным в пандемию

18:08 28.12.2021 (обновлено: 18:42 28.12.2021)
© Pixabay / photo: Pixabay / VinzentWeinbeerДевушка за компьютером
Девушка за компьютером - Sputnik Грузия, 1920, 28.12.2021
© Pixabay / photo: Pixabay / VinzentWeinbeer
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Трафик мобильного интернета во время пандемии увеличился на 119%, а использование фиксированного интернета увеличилось на 35%, заявил глава комиссии
ТБИЛИСИ, 28 дек — Sputnik. В 2020 году стратегическая важность телекоммуникационного сектора и необходимость развития новых технологий стали еще более очевидными, заявил председатель комиссии по коммуникациям Грузии Каха Бекаури на заседании комитета парламента по правам человека и гражданской интеграции.
Во время введения ограничений в связи пандемией коронавируса сотрудники компаний и госучреждений были переведены на удаленный режим работы. Из-за этого вырос трафик в мобильных сетях и интернета.
"На наш взгляд, телекоммуникационный сектор отреагировал на кризисную ситуацию, вызванную пандемией, плавно и эффективно. Трафик мобильного интернета увеличился на 119%, а использование фиксированного интернета увеличилось на 35%. Логично, что в этом году наблюдался беспрецедентно высокий уровень потребления мобильного интернета", - сказал Каха Бекаури.
Председатель комиссии также акцентировал внимание на механизме круглосуточного контроля качества Интернета.
По его словам, созданная Комиссией по коммуникациям платформа Sheamotsme.ge позволяет пользователям контролировать компанию-провайдера. По словам Бекаури, механизм контроля качества Интернета был создан по рекомендации парламента.
Платформа Sheamotsme.ge была запущена в 2019 году, всего с момента создания сайт посетило 630 тысяч человек, проведено 45 623 тестирования и поступило 692 жалобы, сообщил Бекаури.
Летам прошлого года гражданам 95 стран мира Национальная администрация туризма Грузии предложила новую программу дистанционной работы "Работай из Грузии". По условиям программы, иностранные граждане, приезжающие в Грузию для удаленной работы либо ведения бизнеса во время пандемии, должны иметь зарплату в размере не менее двух тысяч долларов. Кроме того, иностранцев ждет платный 12-дневный карантин и оплата тестов на коронавирус внутри страны, плюс подача электронной заявки с помощью веб-сайта www.stopcov.ge заранее.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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