https://sputnik-georgia.ru/20211228/internet-stal-bolee-vostrebovannym-v-pandemiyu-263226255.html

Интернет стал более востребованным в пандемию

Интернет стал более востребованным в пандемию

Трафик мобильного интернета во время пандемии увеличился на 119%, а использование фиксированного интернета увеличилось на 35%, заявил глава комиссии 28.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-28T18:08+0400

2021-12-28T18:08+0400

2021-12-28T18:42+0400

общество

новости

грузия

интернет

кахи бекаури

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/05/15/251796055_0:101:1920:1181_1920x0_80_0_0_f52fc1ed97cb86505a8e97a01580de89.jpg

ТБИЛИСИ, 28 дек — Sputnik. В 2020 году стратегическая важность телекоммуникационного сектора и необходимость развития новых технологий стали еще более очевидными, заявил председатель комиссии по коммуникациям Грузии Каха Бекаури на заседании комитета парламента по правам человека и гражданской интеграции.Во время введения ограничений в связи пандемией коронавируса сотрудники компаний и госучреждений были переведены на удаленный режим работы. Из-за этого вырос трафик в мобильных сетях и интернета."На наш взгляд, телекоммуникационный сектор отреагировал на кризисную ситуацию, вызванную пандемией, плавно и эффективно. Трафик мобильного интернета увеличился на 119%, а использование фиксированного интернета увеличилось на 35%. Логично, что в этом году наблюдался беспрецедентно высокий уровень потребления мобильного интернета", - сказал Каха Бекаури.Председатель комиссии также акцентировал внимание на механизме круглосуточного контроля качества Интернета. По его словам, созданная Комиссией по коммуникациям платформа Sheamotsme.ge позволяет пользователям контролировать компанию-провайдера. По словам Бекаури, механизм контроля качества Интернета был создан по рекомендации парламента.Платформа Sheamotsme.ge была запущена в 2019 году, всего с момента создания сайт посетило 630 тысяч человек, проведено 45 623 тестирования и поступило 692 жалобы, сообщил Бекаури.Летам прошлого года гражданам 95 стран мира Национальная администрация туризма Грузии предложила новую программу дистанционной работы "Работай из Грузии". По условиям программы, иностранные граждане, приезжающие в Грузию для удаленной работы либо ведения бизнеса во время пандемии, должны иметь зарплату в размере не менее двух тысяч долларов. Кроме того, иностранцев ждет платный 12-дневный карантин и оплата тестов на коронавирус внутри страны, плюс подача электронной заявки с помощью веб-сайта www.stopcov.ge заранее.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

общество, новости, грузия, интернет, кахи бекаури