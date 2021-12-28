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Как работает школа для детей мигрантов у польской границы - видео
Как работает школа для детей мигрантов у польской границы - видео
У детей иракских мигрантов, застрявших у белорусско-польской границы, начался "учебный год". Смотрите в видео, как проходят первые дни работы школы 28.12.2021, Sputnik Грузия
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Пока ребята посещают всего один урок в день, знакомятся с педагогами и больше занимаются рисованием и творчеством, сообщает Sputnik Беларусь.В понедельник в мини-школе в транспортно-логистическом центре "Брузги" проходил второй учебный день. Первые занятия в минувшую пятницу были скорее ознакомительными. Сегодня окончательно сформировались группы, стало известно точное расписание уроков.Школа начинает работать в 10:00. До обеда успевают провести три урока по 45 минут, после обеда – еще два. Занятия проходят в двух классах, в каждой группе по 12 человек.Уроки проводят белорусские педагоги, сотрудники ЮНИСЕФ, а также мигранты из ТЛЦ, у которых есть педагогическое образование. Именно они больше всего общаются с детьми, делают это на курдском. С белорусскими коллегами они говорят с помощью онлайн-переводчика, так как плохо знают английский.
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видео, мультимедиа, беларусь, мигранты, дети, школа, видео

Как работает школа для детей мигрантов у польской границы - видео

12:34 28.12.2021 (обновлено: 12:50 28.12.2021)
© video: Sputnik
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У детей иракских мигрантов, застрявших у белорусско-польской границы, начался "учебный год". Смотрите в видео, как проходят первые дни работы школы
Пока ребята посещают всего один урок в день, знакомятся с педагогами и больше занимаются рисованием и творчеством, сообщает Sputnik Беларусь.
В понедельник в мини-школе в транспортно-логистическом центре "Брузги" проходил второй учебный день. Первые занятия в минувшую пятницу были скорее ознакомительными. Сегодня окончательно сформировались группы, стало известно точное расписание уроков.
Школа начинает работать в 10:00. До обеда успевают провести три урока по 45 минут, после обеда – еще два. Занятия проходят в двух классах, в каждой группе по 12 человек.
Уроки проводят белорусские педагоги, сотрудники ЮНИСЕФ, а также мигранты из ТЛЦ, у которых есть педагогическое образование. Именно они больше всего общаются с детьми, делают это на курдском. С белорусскими коллегами они говорят с помощью онлайн-переводчика, так как плохо знают английский.
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