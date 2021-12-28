https://sputnik-georgia.ru/20211228/magnitnye-buri-v-yanvare-2022-neblagopriyatnye-dni-chto-delat-263205191.html

Магнитные бури в январе 2022: неблагоприятные дни, что делать

Магнитные бури в январе 2022: неблагоприятные дни, что делать

В начале 2022 года ожидается неспокойная геомагнитная ситуация - в январе специалисты прогнозируют несколько магнитных бурь

2021-12-28T11:27+0400

2021-12-28T11:27+0400

2021-12-28T11:44+0400

общество

справки

новости

в мире

магнитная буря

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/09/1e/249585295_0:501:2625:1977_1920x0_80_0_0_018b3cd914fd4b94214c82febaa2a789.jpg

Эти бури окажут негативное влияние на многих людей, особенно на метеозависимых, реагирующих на любые изменения погоды.Уменьшить воздействие магнитных возмущений на организм в неблагоприятные дни можно, если знать заранее точный прогноз магнитных бурь и соответственно к ним подготовиться.Когда в январе ожидаются магнитные бури и что нужно делать в неблагоприятные дни, читайте в материале Sputnik Грузия.Магнитные бури в январеПо предварительным прогнозам, в первый месяц 2022 года ожидается несколько магнитных бурь. Небольшой всплеск солнечной активности, который в основном затронет только метеочувствительных людей, прогнозируют с 5 по 7 января.Магнитная буря небольшой силы ожидается 11-13 января. По прогнозам специалистов она негативно повлияет на самочувствие пожилых людей и напомнит многим о хронических заболеваниях.Следующая магнитная буря обрушится на землю 15 января. По прогнозам и она не очень сильная, однако из-за близости к предыдущему удару может ощущаться более болезненно.Еще одну магнитную бурю прогнозируют 18 января. Геомагнитное возмущение не будет превышать трех-четырех баллов, но стоит следить в это время за своим эмоциональным фоном и отказаться от повышенных физических нагрузок.Последняя магнитная буря начнется с 20 января и продлится по 25 число. По предварительному прогнозу пик этой магнитной бури, мощность которой будет достигать шести баллов, ожидается 21-22 января.Все остальные дни в январе будут стабильными и без активных всплесков на Солнце.Неблагоприятные дни – что делать?На магнитные бури, по статистике, реагируют до 70% жителей Земли, но серьезную проблему активные всплески на Солнце представляют для тех, кто реагирует на любые изменения погоды. Соответственно, у большинства людей в неблагоприятные дни бывают перепады настроения, незначительные недомогания и проблемы со сном. Метеозависимым людям, а также лицам с хроническими заболеваниями и психическими проблемами, нужно позаботиться о своем здоровье.Неблагоприятный день желательно всем начать с контрастного душа, а накануне принять теплую ванну и хорошо выспаться.В период магнитных бурь чаще всего беспокоит головная боль. Чтобы предупредить эту проблему, специалисты советуют в неблагоприятные дни сделать гимнастику, заняться йогой, устроить утреннюю пробежку или просто прогуляться.Легкая физическая активность в неблагоприятные дни улучшит циркуляцию крови в организме и поможет избежать плохого самочувствия.Материал подготовлен на основе открытых источников

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

общество, справки , новости, в мире, магнитная буря