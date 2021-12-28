https://sputnik-georgia.ru/20211228/parad-planet---novogodniy-syurpriz-zemlyanam-263200121.html

Парад планет – новогодний сюрприз землянам

Парад планет – новогодний сюрприз землянам

Редкое космическое явление с Земли можно будет наблюдать с 25 декабря по 7 января 28.12.2021, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 28 дек — Sputnik. Редкое красочное явление - парад планет можно наблюдать с 25 декабря 2021 года по 7 января 2022 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт московского планетария."Уран, Нептун, Юпитер, Сатурн и красавица Венера будут сиять новогодней "гирляндой", постепенно уходя за горизонт вслед за Солнцем", – говорится в сообщении планетария.В параде участвую все, но не всех можно увидеть. Меркурий и Плутон тоже в строю, но их "затмевает" яркое Солнце. А вот Марс нужно поискать на утреннем небе, говорят астрономы.Лучшее время наблюдать за парадом планет с 16:00 до 18:00 по московскому времени. Именно в этот период "все светила находятся низко на юго-западе и постепенно уходят за горизонт". Но парад планет не единственный уготованный Вселенной сюрприз. Россияне смогут увидеть 3 января первый в новом году звездопад. А 4 и 5 января вместе с планетами на небе станет виден серп молодой Луны.Больше всего повезет жителям южных районов России - у них будут наилучшие условия видимости парада планет, поскольку космические объекты окажутся выше над горизонтом.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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