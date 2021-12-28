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Стрельба в Колорадо: есть жертвы и пострадавшие

Стрельба в Колорадо: есть жертвы и пострадавшие

Стрельба велась сразу в четырех точках города, сейчас полицейские устанавливают мотивы злоумышленника 28.12.2021, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 28 дек — Sputnik. В столице американского штата Колорадо Денвере произошла стрельба – неизвестный застрелил четырех человек, трое получили огнестрельные ранения, в том числе полицейский, сообщила местная полиция.По информации правоохранителей, стрельба велась в разных местах города Денвер и завершилась в городе Лейквуд в понедельник вечером по местному времени.Полицейские утверждают, что стрельба происходила сразу в четырех точках в городе. В один момент полицейские обнаружили машину, которой пользовался нападавший, после чего началась погоня со стрельбой. Однако в ходе погони никто не пострадал.Далее подозреваемый после погони добрался до Лейквуда, там он застрелил еще одного человека, а после скрылся с места преступления. Последовала погоня, в результате которой стрелявший укрылся в местной гостинице и выстрелил в ее служащего, о его состоянии неизвестно.Следом произошла еще одна перестрелка с полицейскими, в результате чего один страж правопорядка получил огнестрельное ранение. В ходе последовавшей перестрелки подозреваемый был убит.По словам главы полиции, стрелявший действовал в одиночку. Сейчас правоохранители устанавливают мотивы нападавшего.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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