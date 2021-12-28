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Строительство новой ветряной станции планируется на западе Грузии

Строительство новой ветряной станции планируется на западе Грузии

Грузия, как и весь мир, постепенно переходит на альтернативные источники энергии 28.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-28T08:02+0400

2021-12-28T08:02+0400

2021-12-28T08:02+0400

экономика

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энергетика

натия турнава

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ТБИЛИСИ, 28 дек — Sputnik. Новая ветряная станция с установленной мощностью в 50 мегаватт будет построена в Западной Грузии.Как заявила министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава, по предварительной оценке, инвестиционная стоимость проекта составит 70 миллионов долларов.По словам министра, несмотря на то, что в 2021 году энергетические проекты в Грузии сопровождались многими вызовами, год был довольно успешным для малых и средних энергетических проектов. Инвесторы, в основном грузинские, стали изучать объекты местной генерации (гидро, ветряные, солнечные) с общей установленной мощностью 500 мегаватт.На сегодняшний день в Грузии работает одна ветряная станция "Картли" мощностью 20 МВт близ города Гори (Восточная Грузия). Переход на альтернативные источники энергии – тенденция, наблюдаемая во всем мире.Он является важным направлением для правительства Грузии. Страна планирует усилить интеграцию солнечной и ветровой энергии в энергетическую систему. С ежегодным ростом потребления электроэнергии, специалисты полагают, что уже к 2030 году Грузия может столкнуться с серьезным энергодефицитом.По данным Оператора электроэнергетического рынка Грузии (ESCO), с января по октябрь 2021 года в стране было выработано 10,2 миллиарда кВт/час.Большая доля выработанной энергии пришлась на гидростанции – 8,7 миллиарда кВт/час, теплостанции выработали примерно 1,5 миллиарда кВт/час, а ветряная станция "Картли" – 72,1 миллиона кВт/час.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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экономика, новости, грузия, энергетика, натия турнава