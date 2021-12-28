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В России ищут родных летчика из Грузии, погибшего во время ВОВ
В России ищут родных летчика из Грузии, погибшего во время ВОВ
О герое известно, что он был уроженцем Тбилиси и участником советско-финской войны 28.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-28T16:32+0400
2021-12-28T16:32+0400
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ТБИЛИСИ, 28 дек — Sputnik. Родственников летчика из Грузии Аристотеля Степановича Кавтарадзе, погибшего во время Великой Отечественной Войны, ищут в России.Журналист из Новгородской области Вадим Бериашвили обратился к редакции Sputnik Грузия с просьбой оказать помощь в поиске родственников грузинского летчика, который героически погиб в начале войны и был захоронен в Новгородской области в городе Сольцы.О герое также известно, что он был уроженцем Тбилиси и участником советско-финской войны, награжден медалью "За отвагу".Отмечается, что жители Сольцов и местные власти хотят найти в Грузии родственников героя, чтобы пригласить их к себе в гости, показать могилу летчика, на которую они в каждую годовщину его подвига приносят цветы.В заключение журналист подчеркнул, что подвиг грузина на русской земле и то, как его до сих пор чтут местные жители, это прекрасная история, которая сближает российский и грузинский народы. Подробную информацию о Кавтарадзе можно прочитать здесь.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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общество, россия, новости, в мире, грузия, тбилиси, вов, ветераны
В России ищут родных летчика из Грузии, погибшего во время ВОВ
16:32 28.12.2021 (обновлено: 16:39 28.12.2021)
О герое известно, что он был уроженцем Тбилиси и участником советско-финской войны
ТБИЛИСИ, 28 дек — Sputnik. Родственников летчика из Грузии Аристотеля Степановича Кавтарадзе, погибшего во время Великой Отечественной Войны, ищут в России.
Журналист из Новгородской области Вадим Бериашвили обратился к редакции Sputnik Грузия
с просьбой оказать помощь в поиске родственников грузинского летчика, который героически погиб в начале войны и был захоронен в Новгородской области в городе Сольцы.
"Лейтенант, командир звена Аристотель Степанович Кавтарадзе в ходе воздушного боя 13 июля 1941 года протаранил немецкий самолет, в результате чего погиб сам и уничтожил вражеский самолет вместе с его пилотом. За этот подвиг он был представлен к званию Героя Советского Союза посмертно, но так его и не получил", - говорится в сообщении.
О герое также известно, что он был уроженцем Тбилиси и участником советско-финской войны, награжден медалью "За отвагу".
Отмечается, что жители Сольцов и местные власти хотят найти в Грузии родственников героя, чтобы пригласить их к себе в гости, показать могилу летчика, на которую они в каждую годовщину его подвига приносят цветы.
"Детей у него не было, парень не успел завести семью, но наверняка же были братья, сестры. Сейчас их дети и внуки живут в Грузии. Про него есть информация и в интернете, подвиг Кавтарадзе хорошо известен и описан", - рассказывает Бериашвили.
В заключение журналист подчеркнул, что подвиг грузина на русской земле и то, как его до сих пор чтут местные жители, это прекрасная история, которая сближает российский и грузинский народы. Подробную информацию о Кавтарадзе можно прочитать здесь
.
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