https://sputnik-georgia.ru/20220105/v-rossii-ischut-rodnykh-letchika-iz-gruzii-pogibshego-vo-vremya-vov-263221195.html
В России ищут родных летчика из Грузии, погибшего во время ВОВ
В России ищут родных летчика из Грузии, погибшего во время ВОВ
О герое известно, что он был уроженцем Тбилиси и участником советско-финской войны 05.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-05T21:02+0400
2022-01-05T21:02+0400
2022-01-05T21:02+0400
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ТБИЛИСИ, 5 января — Sputnik. Родственников летчика из Грузии Аристотеля Степановича Кавтарадзе, погибшего во время Великой Отечественной войны, ищут в России.Журналист из Новгородской области Вадим Бериашвили обратился к редакции Sputnik Грузия с просьбой помочь найти родственников грузинского летчика, который героически погиб в начале войны и был захоронен в Новгородской области в городе Сольцы.О герое также известно, что он был уроженцем Тбилиси и участником советско-финской войны, награжден медалью "За отвагу".Отмечается, что жители Сольцов и местные власти хотят найти в Грузии родственников героя, чтобы пригласить их к себе в гости, показать могилу летчика, на которую они в каждую годовщину его подвига приносят цветы.В заключение журналист подчеркнул, что подвиг грузина на русской земле и то, как его до сих пор чтут местные жители, это прекрасная история, которая сближает российский и грузинский народы. Подробную информацию о Кавтарадзе можно прочитать здесь.Если у вас есть информация - напишите в редакцию Sputnik Грузия на почтовый адрес news@sputnik-georgia.com.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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общество, россия, новости, в мире, грузия, тбилиси, вов, ветераны
В России ищут родных летчика из Грузии, погибшего во время ВОВ
О герое известно, что он был уроженцем Тбилиси и участником советско-финской войны
ТБИЛИСИ, 5 января — Sputnik. Родственников летчика из Грузии Аристотеля Степановича Кавтарадзе, погибшего во время Великой Отечественной войны, ищут в России.
Журналист из Новгородской области Вадим Бериашвили обратился к редакции Sputnik Грузия
с просьбой помочь найти родственников грузинского летчика, который героически погиб в начале войны и был захоронен в Новгородской области в городе Сольцы.
"Лейтенант, командир звена Аристотель Степанович Кавтарадзе в ходе воздушного боя 13 июля 1941 года протаранил немецкий самолет, в результате чего погиб сам и уничтожил вражеский самолет вместе с его пилотом. За этот подвиг он был представлен к званию Героя Советского Союза посмертно, но так его и не получил", - говорится в сообщении.
О герое также известно, что он был уроженцем Тбилиси и участником советско-финской войны, награжден медалью "За отвагу".
Отмечается, что жители Сольцов и местные власти хотят найти в Грузии родственников героя, чтобы пригласить их к себе в гости, показать могилу летчика, на которую они в каждую годовщину его подвига приносят цветы.
"Детей у него не было, парень не успел завести семью, но наверняка же были братья, сестры. Сейчас их дети и внуки живут в Грузии. Про него есть информация и в интернете, подвиг Кавтарадзе хорошо известен и описан", - рассказывает Бериашвили.
В заключение журналист подчеркнул, что подвиг грузина на русской земле и то, как его до сих пор чтут местные жители, это прекрасная история, которая сближает российский и грузинский народы. Подробную информацию о Кавтарадзе можно прочитать здесь
.
Если у вас есть информация - напишите в редакцию Sputnik Грузия на почтовый адрес news@sputnik-georgia.com.
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