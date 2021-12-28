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Закон про историю: зачем нужно установить день памяти распада СССР?
Закон про историю: зачем нужно установить день памяти распада СССР?
Депутат Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов рассказал в интервью Sputnik на русском о своем законопроекте. Что заявил депутат - смотрите в видео 28.12.2021, Sputnik Грузия
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Депутат Госдумы разработал закон, который предполагает установление 26 декабря дня памяти распада СССР. Парламентарий подчеркнул, что эта инициатива в первую очередь про историю и память, кроме того, она направлена на то, чтобы исключить в будущем возможность повторения ошибок тех лет.
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Закон про историю: зачем нужно установить день памяти распада СССР?

14:56 28.12.2021
© video: Sputnik
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Депутат Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов рассказал в интервью Sputnik на русском о своем законопроекте. Что заявил депутат - смотрите в видео
Депутат Госдумы разработал закон, который предполагает установление 26 декабря дня памяти распада СССР. Парламентарий подчеркнул, что эта инициатива в первую очередь про историю и память, кроме того, она направлена на то, чтобы исключить в будущем возможность повторения ошибок тех лет.
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