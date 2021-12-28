https://sputnik-georgia.ru/20211228/zakon-pro-istoriyu-zachem-nuzhno-ustanovit-den-pamyati-raspada-sssr-263214658.html

Закон про историю: зачем нужно установить день памяти распада СССР?

Закон про историю: зачем нужно установить день памяти распада СССР?

Депутат Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов рассказал в интервью Sputnik на русском о своем законопроекте. Что заявил депутат - смотрите в видео 28.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-28T14:56+0400

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Депутат Госдумы разработал закон, который предполагает установление 26 декабря дня памяти распада СССР. Парламентарий подчеркнул, что эта инициатива в первую очередь про историю и память, кроме того, она направлена на то, чтобы исключить в будущем возможность повторения ошибок тех лет.

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россия, видео, мультимедиа, ссср, лдпр, госдума рф, видео