https://sputnik-georgia.ru/20211228/zakon-pro-istoriyu-zachem-nuzhno-ustanovit-den-pamyati-raspada-sssr-263214658.html
Закон про историю: зачем нужно установить день памяти распада СССР?
Закон про историю: зачем нужно установить день памяти распада СССР?
Депутат Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов рассказал в интервью Sputnik на русском о своем законопроекте. Что заявил депутат - смотрите в видео 28.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-28T14:56+0400
2021-12-28T14:56+0400
2021-12-28T14:56+0400
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Депутат Госдумы разработал закон, который предполагает установление 26 декабря дня памяти распада СССР. Парламентарий подчеркнул, что эта инициатива в первую очередь про историю и память, кроме того, она направлена на то, чтобы исключить в будущем возможность повторения ошибок тех лет.
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россия, видео, мультимедиа, ссср, лдпр, госдума рф, видео
Закон про историю: зачем нужно установить день памяти распада СССР?
Депутат Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов рассказал в интервью Sputnik на русском о своем законопроекте. Что заявил депутат - смотрите в видео
Депутат Госдумы разработал закон, который предполагает установление 26 декабря дня памяти распада СССР. Парламентарий подчеркнул, что эта инициатива в первую очередь про историю и память, кроме того, она направлена на то, чтобы исключить в будущем возможность повторения ошибок тех лет.