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Жертвами ДТП на западе Грузии стали двое молодых людей

Жертвами ДТП на западе Грузии стали двое молодых людей

МВД возбудило уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения или эксплуатации транспорта 28.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-28T18:35+0400

2021-12-28T18:35+0400

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ТБИЛИСИ, 28 дек — Sputnik. Двое молодых мужчин скончались в результате ДТП близ города Багдати на западе Грузии, информацию Sputnik подтвердили в МВД Грузии.По данным пресс-службы ведомства, начато расследование по статье 276 Уголовного кодекса Грузии - "нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспорта, повлекшее за собой смерть двух или более людей".В СМИ распространяется информация о еще нескольких пострадавших. Другие детали ДТП пока не сообщаются.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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