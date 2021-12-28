Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20211228/zhertvami-dtp-na-zapade-gruzii-stali-dvoe-molodykh-lyudey-263227061.html
Жертвами ДТП на западе Грузии стали двое молодых людей
Жертвами ДТП на западе Грузии стали двое молодых людей
МВД возбудило уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения или эксплуатации транспорта 28.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-28T18:35+0400
2021-12-28T19:28+0400
происшествия
новости
грузия
мвд грузии
дтп
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0b/0e/262053064_0:0:3251:1830_1920x0_80_0_0_eba106f6ab0b586209aa98a4d9f3fe15.jpg
ТБИЛИСИ, 28 дек — Sputnik. Двое молодых мужчин скончались в результате ДТП близ города Багдати на западе Грузии, информацию Sputnik подтвердили в МВД Грузии.По данным пресс-службы ведомства, начато расследование по статье 276 Уголовного кодекса Грузии - "нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспорта, повлекшее за собой смерть двух или более людей".В СМИ распространяется информация о еще нескольких пострадавших. Другие детали ДТП пока не сообщаются.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0b/0e/262053064_145:0:2876:2048_1920x0_80_0_0_767082ced890066f4451e62b3e1b8633.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
происшествия, новости, грузия, мвд грузии, дтп

Жертвами ДТП на западе Грузии стали двое молодых людей

18:35 28.12.2021 (обновлено: 19:28 28.12.2021)
© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliСкорая помощь 112
Скорая помощь 112 - Sputnik Грузия, 1920, 28.12.2021
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
Подписаться на
МВД возбудило уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения или эксплуатации транспорта
ТБИЛИСИ, 28 дек — Sputnik. Двое молодых мужчин скончались в результате ДТП близ города Багдати на западе Грузии, информацию Sputnik подтвердили в МВД Грузии.
По данным пресс-службы ведомства, начато расследование по статье 276 Уголовного кодекса Грузии - "нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспорта, повлекшее за собой смерть двух или более людей".

Преступление предусматривает наказание в виде тюремного заключения на срок от шести до десяти лет.

В СМИ распространяется информация о еще нескольких пострадавших. Другие детали ДТП пока не сообщаются.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
20:54Батуми не Тбилиси: для кого будет бесплатным транспорт в черноморском городе
20:27Задержанные по делу о приезде в Грузию Саакашвили признали свою вину
20:09Куда идет Турция: Эрдоган назвал цели
19:36Как связан дядя Саакашвили со "всеобщей голодовкой" и что такое коалиция по-грузински
19:03"Экономический романтизм": эксперт о проблеме майнинга криптовалюты в Грузии
18:35Жертвами ДТП на западе Грузии стали двое молодых людей
18:08Интернет стал более востребованным в пандемию
17:48В Грузии грядет новая судебная реформа - парламент рассматривает новый законопроект
17:18Абхазский ансамбль песни и танца даст концерты в театре Руставели
16:46Круглый стол: Политические итоги года в Грузии
16:32В России ищут родных летчика из Грузии, погибшего во время ВОВ
16:18Власти Грузии пытаются договориться с ночными клубами
16:12Глава сербского регулятора: лицензия на вещание для RT DE была выдана в Сербии законно
16:02Нелегальным трудовым мигрантам грозит выдворение из России с нового года
15:39Спорный законопроект – "Грузинская мечта" сорвала заседание бюро
15:31Число инфицированных "омикроном" в Грузии растет, среди них есть дети
15:15В Грузии назначили новые рейсы в преддверии новогодних праздников
14:59Грузинская железная дорога назначила дополнительные рейсы на Новый год
14:29На денежное вознаграждение за вакцинацию могут рассчитывать в Грузии лица старше 50 лет
14:23Саакашвили вылечился и должен вернуться в тюрьму – глава Минюста Грузии