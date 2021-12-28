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Жертвами ДТП на западе Грузии стали двое молодых людей
Жертвами ДТП на западе Грузии стали двое молодых людей
МВД возбудило уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения или эксплуатации транспорта 28.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-28T18:35+0400
2021-12-28T18:35+0400
2021-12-28T19:28+0400
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ТБИЛИСИ, 28 дек — Sputnik. Двое молодых мужчин скончались в результате ДТП близ города Багдати на западе Грузии, информацию Sputnik подтвердили в МВД Грузии.По данным пресс-службы ведомства, начато расследование по статье 276 Уголовного кодекса Грузии - "нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспорта, повлекшее за собой смерть двух или более людей".В СМИ распространяется информация о еще нескольких пострадавших. Другие детали ДТП пока не сообщаются.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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происшествия, новости, грузия, мвд грузии, дтп
Жертвами ДТП на западе Грузии стали двое молодых людей
18:35 28.12.2021 (обновлено: 19:28 28.12.2021)
МВД возбудило уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения или эксплуатации транспорта
ТБИЛИСИ, 28 дек — Sputnik. Двое молодых мужчин скончались в результате ДТП близ города Багдати на западе Грузии, информацию Sputnik подтвердили в МВД Грузии.
По данным пресс-службы ведомства, начато расследование по статье 276 Уголовного кодекса Грузии - "нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспорта, повлекшее за собой смерть двух или более людей".
Преступление предусматривает наказание в виде тюремного заключения на срок от шести до десяти лет.
В СМИ распространяется информация о еще нескольких пострадавших. Другие детали ДТП пока не сообщаются.
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