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Администрация президента Грузии объявила конкурс для студентов-переводчиков
Администрация президента Грузии объявила конкурс для студентов-переводчиков
Цель конкурса – популяризация переводческой деятельности среди молодежи и поощрение творческих инициатив 29.12.2021, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 29 дек — Sputnik. Администрация президента Грузии объявила конкурс на соискание премии имени Элизабет Орбелиани за лучший грузинский студенческий перевод.Премия имени Элизабет Орбелиани, одной из создателей и первого преподавателя Тбилисского государственного университета, мецената, поэтессы и переводчицы, хозяйки дворца Орбелиани, будет присуждаться в двух номинациях:Цель конкурса – популяризация переводческой деятельности среди молодежи и поощрение творческих инициатив. В конкурсе могут принять участие студенты вузов Грузии. Для участия они должны предоставить перевод работы в канцелярию университета. Отмечается, что по условиям конкурса, на премию не принимаются переводы одних и тех же произведений.Конкурс объявлен 29 декабря 2021 года. Студенты смогут подавать свои конкурсные переводы в университеты с 7 по 18 февраля 2022 года. Конкурсные работы будут представлены комиссиям, созданным при университетах, 21 февраля 2022 года, а Администрации президента – 14 марта 2022 года.Созданная в Администрации президента рабочая группа выявит лучшие переводы и представит их президенту Грузии для окончательного решения 14 апреля 2022 года. Церемония награждения победителей конкурса состоится 23 апреля 2022 года во дворце Орбелиани.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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культура, новости, грузия, тбилиси, вузы грузии, президент грузии, грузинская литература

Администрация президента Грузии объявила конкурс для студентов-переводчиков

11:51 29.12.2021
© photo: Sputnik / StringerНовогодняя иллюминация в столице. Празднично украшенная резиденция президента к Новому году
Новогодняя иллюминация в столице. Празднично украшенная резиденция президента к Новому году - Sputnik Грузия, 1920, 29.12.2021
© photo: Sputnik / Stringer
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Цель конкурса – популяризация переводческой деятельности среди молодежи и поощрение творческих инициатив
ТБИЛИСИ, 29 дек — Sputnik. Администрация президента Грузии объявила конкурс на соискание премии имени Элизабет Орбелиани за лучший грузинский студенческий перевод.
Премия имени Элизабет Орбелиани, одной из создателей и первого преподавателя Тбилисского государственного университета, мецената, поэтессы и переводчицы, хозяйки дворца Орбелиани, будет присуждаться в двух номинациях:
за перевод прозаического произведения на грузинский язык
за перевод научного произведения на грузинский язык.
Цель конкурса – популяризация переводческой деятельности среди молодежи и поощрение творческих инициатив.
В конкурсе могут принять участие студенты вузов Грузии. Для участия они должны предоставить перевод работы в канцелярию университета. Отмечается, что по условиям конкурса, на премию не принимаются переводы одних и тех же произведений.
В каждом университете будут созданы комиссии, которые определят двух лучших конкурсантов в обеих номинациях, после чего заявки будут отправлены уже в Администрацию президента. Далее рабочая группа Администрации президента выявит по одному победителю в каждой категории.
Конкурс объявлен 29 декабря 2021 года. Студенты смогут подавать свои конкурсные переводы в университеты с 7 по 18 февраля 2022 года. Конкурсные работы будут представлены комиссиям, созданным при университетах, 21 февраля 2022 года, а Администрации президента – 14 марта 2022 года.
Созданная в Администрации президента рабочая группа выявит лучшие переводы и представит их президенту Грузии для окончательного решения 14 апреля 2022 года. Церемония награждения победителей конкурса состоится 23 апреля 2022 года во дворце Орбелиани.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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