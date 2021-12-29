https://sputnik-georgia.ru/20211229/administratsiya-prezidenta-gruzii-obyavila-konkurs-dlya-studentov-perevodchikov-263239628.html

Администрация президента Грузии объявила конкурс для студентов-переводчиков

Администрация президента Грузии объявила конкурс для студентов-переводчиков

Цель конкурса – популяризация переводческой деятельности среди молодежи и поощрение творческих инициатив 29.12.2021, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 29 дек — Sputnik. Администрация президента Грузии объявила конкурс на соискание премии имени Элизабет Орбелиани за лучший грузинский студенческий перевод.Премия имени Элизабет Орбелиани, одной из создателей и первого преподавателя Тбилисского государственного университета, мецената, поэтессы и переводчицы, хозяйки дворца Орбелиани, будет присуждаться в двух номинациях:Цель конкурса – популяризация переводческой деятельности среди молодежи и поощрение творческих инициатив. В конкурсе могут принять участие студенты вузов Грузии. Для участия они должны предоставить перевод работы в канцелярию университета. Отмечается, что по условиям конкурса, на премию не принимаются переводы одних и тех же произведений.Конкурс объявлен 29 декабря 2021 года. Студенты смогут подавать свои конкурсные переводы в университеты с 7 по 18 февраля 2022 года. Конкурсные работы будут представлены комиссиям, созданным при университетах, 21 февраля 2022 года, а Администрации президента – 14 марта 2022 года.Созданная в Администрации президента рабочая группа выявит лучшие переводы и представит их президенту Грузии для окончательного решения 14 апреля 2022 года. Церемония награждения победителей конкурса состоится 23 апреля 2022 года во дворце Орбелиани.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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культура, новости, грузия, тбилиси, вузы грузии, президент грузии, грузинская литература