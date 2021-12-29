https://sputnik-georgia.ru/20211229/bezopasnaya-elka-v-maske-263259977.html
Безопасная елка в маске!
Безопасная елка в маске!
Грузия уже второй раз будет отмечать Новый год на фоне продолжающейся пандемии коронавируса. Ряд строгих ограничений до сих пор действуют в стране, например... 29.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-29T20:23+0400
2021-12-29T20:23+0400
2021-12-29T20:23+0400
карикатуры
новогодняя елка
новый год
новый год
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Маски до сих пор - это необходимый антрибут защиты от распространения COVID-19. Их надо носить на улице, а также в помещениях. Маски теперь продаются не только в аптеках, но и во многих магазинах, даже небольших. Даже кто-то в сети придумал украшения для новогодней елки в виде бантиков, сделанных из медицинских масок. Теперь эти фото разлетелись по интернету.
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
карикатуры, новогодняя елка, новый год, новый год, инфографика
Безопасная елка в маске!
Грузия уже второй раз будет отмечать Новый год на фоне продолжающейся пандемии коронавируса. Ряд строгих ограничений до сих пор действуют в стране, например, ношение защитных масок на улице и в помещении.
Маски до сих пор - это необходимый антрибут защиты от распространения COVID-19. Их надо носить на улице, а также в помещениях. Маски теперь продаются не только в аптеках, но и во многих магазинах, даже небольших. Даже кто-то в сети придумал украшения для новогодней елки в виде бантиков, сделанных из медицинских масок. Теперь эти фото разлетелись по интернету.