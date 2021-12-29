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Безопасная елка в маске!
Безопасная елка в маске!
Грузия уже второй раз будет отмечать Новый год на фоне продолжающейся пандемии коронавируса. Ряд строгих ограничений до сих пор действуют в стране, например... 29.12.2021, Sputnik Грузия
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Маски до сих пор - это необходимый антрибут защиты от распространения COVID-19. Их надо носить на улице, а также в помещениях. Маски теперь продаются не только в аптеках, но и во многих магазинах, даже небольших. Даже кто-то в сети придумал украшения для новогодней елки в виде бантиков, сделанных из медицинских масок. Теперь эти фото разлетелись по интернету.
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карикатуры, новогодняя елка, новый год, новый год, инфографика

Безопасная елка в маске!

20:23 29.12.2021
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Грузия уже второй раз будет отмечать Новый год на фоне продолжающейся пандемии коронавируса. Ряд строгих ограничений до сих пор действуют в стране, например, ношение защитных масок на улице и в помещении.
Безопасная елка - Sputnik Грузия
Маски до сих пор - это необходимый антрибут защиты от распространения COVID-19. Их надо носить на улице, а также в помещениях. Маски теперь продаются не только в аптеках, но и во многих магазинах, даже небольших. Даже кто-то в сети придумал украшения для новогодней елки в виде бантиков, сделанных из медицинских масок. Теперь эти фото разлетелись по интернету.
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