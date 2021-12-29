https://sputnik-georgia.ru/20211229/bezopasnaya-elka-v-maske-263259977.html

Безопасная елка в маске!

Безопасная елка в маске!

Грузия уже второй раз будет отмечать Новый год на фоне продолжающейся пандемии коронавируса. Ряд строгих ограничений до сих пор действуют в стране, например... 29.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-29T20:23+0400

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карикатуры

новогодняя елка

новый год

новый год

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Маски до сих пор - это необходимый антрибут защиты от распространения COVID-19. Их надо носить на улице, а также в помещениях. Маски теперь продаются не только в аптеках, но и во многих магазинах, даже небольших. Даже кто-то в сети придумал украшения для новогодней елки в виде бантиков, сделанных из медицинских масок. Теперь эти фото разлетелись по интернету.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

карикатуры, новогодняя елка, новый год, новый год, инфографика