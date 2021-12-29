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Для Грузии 2021 был сложным политическим годом, считает эксперт
Для Грузии 2021 был сложным политическим годом, считает эксперт
Политолог Васо Капанадзе вспомнил о самых ярких политических событиях уходящего года и дал каждому из них соответствующую оценку в ходе "круглого стола" в... 29.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-29T20:02+0400
2021-12-29T20:02+0400
2021-12-29T20:02+0400
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Особое внимание эксперт уделил событиям, происходящим вокруг заключенного экс-президента страны Михаила Саакашвили, высказал свои прогнозы по поводу евроатлантической интеграции, дал оценку прошедшим выборам в местное самоуправление и отказу Грузии от участия в формате "3+3". ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!"Можно предположить, что все эти же проблемы будут на повестке дня и в 2022 году", - заявил Капанадзе. Смотрите в видео, что он сказал в ходе "круглого стола".
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видео, мультимедиа, васо капанадзе, пресс-центр, видео-новости из грузии, экспертное мнение, видео
Для Грузии 2021 был сложным политическим годом, считает эксперт
Политолог Васо Капанадзе вспомнил о самых ярких политических событиях уходящего года и дал каждому из них соответствующую оценку в ходе "круглого стола" в мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия
Особое внимание эксперт уделил событиям, происходящим вокруг заключенного экс-президента страны Михаила Саакашвили, высказал свои прогнозы по поводу евроатлантической интеграции, дал оценку прошедшим выборам в местное самоуправление и отказу Грузии от участия в формате "3+3".
"Можно предположить, что все эти же проблемы будут на повестке дня и в 2022 году", - заявил Капанадзе. Смотрите в видео, что он сказал в ходе "круглого стола".