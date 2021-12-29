https://sputnik-georgia.ru/20211229/dlya-gruzii-2021-byl-slozhnym-politicheskim-godom-schitaet-ekspert-263259168.html

Для Грузии 2021 был сложным политическим годом, считает эксперт

Для Грузии 2021 был сложным политическим годом, считает эксперт

Политолог Васо Капанадзе вспомнил о самых ярких политических событиях уходящего года и дал каждому из них соответствующую оценку в ходе "круглого стола" в... 29.12.2021, Sputnik Грузия

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Особое внимание эксперт уделил событиям, происходящим вокруг заключенного экс-президента страны Михаила Саакашвили, высказал свои прогнозы по поводу евроатлантической интеграции, дал оценку прошедшим выборам в местное самоуправление и отказу Грузии от участия в формате "3+3". ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!"Можно предположить, что все эти же проблемы будут на повестке дня и в 2022 году", - заявил Капанадзе. Смотрите в видео, что он сказал в ходе "круглого стола".

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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