https://sputnik-georgia.ru/20211229/dtp-na-zapade-gruzii-dva-cheloveka-pogibli-shestero-postradali--263262575.html
ДТП на западе Грузии: два человека погибли, шестеро пострадали
ДТП на западе Грузии: два человека погибли, шестеро пострадали
Среди пострадавших шести человек – четверо детей, трое из которых находятся в хирургическом отделении 29.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-29T22:33+0400
2021-12-29T22:33+0400
2021-12-29T22:57+0400
происшествия
новости
грузия
дтп
кобулети
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0b/0d/262039830_0:95:3185:1886_1920x0_80_0_0_4ec75d3995be753e452b2685268197c0.jpg
ТБИЛИСИ, 29 дек — Sputnik. В результате аварии на объездной дороге Кобулети погибли два человека, в том числе ребенок, и пострадали шестеро, сообщает Первый канал.По данным телеканала, легковой автомобиль столкнулся с грузовиком.Среди пострадавших шести человек – четверо детей.По данным представителей клиники, один из пострадавших детей находится в отделении неотложной помощи, а трое – в хирургическом отделении.Уголовное дело возбуждено по статье "нарушение правил транспортного движения, повлекшее смерть двух или более человек".Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
кобулети
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0b/0d/262039830_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_7f1ab225a0c1a524b1e99356ddb3f5ff.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
происшествия, новости, грузия, дтп, кобулети
ДТП на западе Грузии: два человека погибли, шестеро пострадали
22:33 29.12.2021 (обновлено: 22:57 29.12.2021)
Среди пострадавших шести человек – четверо детей, трое из которых находятся в хирургическом отделении
ТБИЛИСИ, 29 дек — Sputnik.
В результате аварии на объездной дороге Кобулети погибли два человека, в том числе ребенок, и пострадали шестеро, сообщает Первый канал
.
По данным телеканала, легковой автомобиль столкнулся с грузовиком.
Среди пострадавших шести человек – четверо детей.
По данным представителей клиники, один из пострадавших детей находится в отделении неотложной помощи, а трое – в хирургическом отделении.
Уголовное дело возбуждено по статье "нарушение правил транспортного движения, повлекшее смерть двух или более человек".
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.