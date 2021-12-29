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ДТП на западе Грузии: два человека погибли, шестеро пострадали
ДТП на западе Грузии: два человека погибли, шестеро пострадали
Среди пострадавших шести человек – четверо детей, трое из которых находятся в хирургическом отделении 29.12.2021, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 29 дек — Sputnik. В результате аварии на объездной дороге Кобулети погибли два человека, в том числе ребенок, и пострадали шестеро, сообщает Первый канал.По данным телеканала, легковой автомобиль столкнулся с грузовиком.Среди пострадавших шести человек – четверо детей.По данным представителей клиники, один из пострадавших детей находится в отделении неотложной помощи, а трое – в хирургическом отделении.Уголовное дело возбуждено по статье "нарушение правил транспортного движения, повлекшее смерть двух или более человек".Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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происшествия, новости, грузия, дтп, кобулети

ДТП на западе Грузии: два человека погибли, шестеро пострадали

22:33 29.12.2021 (обновлено: 22:57 29.12.2021)
© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliСкорая помощь 112
Скорая помощь 112 - Sputnik Грузия, 1920, 29.12.2021
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
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Среди пострадавших шести человек – четверо детей, трое из которых находятся в хирургическом отделении
ТБИЛИСИ, 29 дек — Sputnik. В результате аварии на объездной дороге Кобулети погибли два человека, в том числе ребенок, и пострадали шестеро, сообщает Первый канал.
По данным телеканала, легковой автомобиль столкнулся с грузовиком.
Среди пострадавших шести человек – четверо детей.
По данным представителей клиники, один из пострадавших детей находится в отделении неотложной помощи, а трое – в хирургическом отделении.
Уголовное дело возбуждено по статье "нарушение правил транспортного движения, повлекшее смерть двух или более человек".
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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