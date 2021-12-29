https://sputnik-georgia.ru/20211229/dtp-na-zapade-gruzii-dva-cheloveka-pogibli-shestero-postradali--263262575.html

ДТП на западе Грузии: два человека погибли, шестеро пострадали

ДТП на западе Грузии: два человека погибли, шестеро пострадали

Среди пострадавших шести человек – четверо детей, трое из которых находятся в хирургическом отделении 29.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-29T22:33+0400

2021-12-29T22:33+0400

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ТБИЛИСИ, 29 дек — Sputnik. В результате аварии на объездной дороге Кобулети погибли два человека, в том числе ребенок, и пострадали шестеро, сообщает Первый канал.По данным телеканала, легковой автомобиль столкнулся с грузовиком.Среди пострадавших шести человек – четверо детей.По данным представителей клиники, один из пострадавших детей находится в отделении неотложной помощи, а трое – в хирургическом отделении.Уголовное дело возбуждено по статье "нарушение правил транспортного движения, повлекшее смерть двух или более человек".Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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происшествия, новости, грузия, дтп, кобулети