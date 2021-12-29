Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20211229/dvoe-inostrantsev-pogibli-v-dtp-v-gruzii-263253361.html
Двое иностранцев погибли в ДТП в Грузии
Двое иностранцев погибли в ДТП в Грузии
После столкновения минивен, в котором находились иностранцы, сорвался в обрыв 29.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-29T18:17+0400
2021-12-29T18:17+0400
новости
грузия
дтп
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/07/06/252222516_0:65:3000:1753_1920x0_80_0_0_059acfabe3ce12ba3f73883109b786be.jpg
ТБИЛИСИ, 29 дек — Sputnik. Трое человек, в том числе двое иностранцев погибли в ДТП на дороге близ Жинвали (регион Мцхета-Мтианети) в результате столкновения минивэна и легкового автомобиля, информацию Sputnik подтвердили в пресс-службе МВД Грузии.После столкновения минивэн сорвался с обрыва. Среди погибших мать с ребенком, которые приехали в Грузию из Болгарии. Они скончались на месте. Еще один человек умер уже в больнице. В результате ДТП пострадали еще пять человек.Уголовное дело возбуждено по статье "нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортного средства, повлекшее за собой смерть двух или более человек". Наказание предусмотрено в виде лишения свободы на срок от шести до десяти лет.Еще одно ДТП произошло уже на западе Грузии на дороге Цхалтубо-Кутаиси. Погиб один человек.Причины аварии пока не установлены.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/07/06/252222516_331:0:3000:2002_1920x0_80_0_0_e56478f8ee9ba21c1ddde10331b9c081.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
новости, грузия, дтп

Двое иностранцев погибли в ДТП в Грузии

18:17 29.12.2021
© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliСкорая помощь 112
Скорая помощь 112 - Sputnik Грузия, 1920, 29.12.2021
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
Подписаться на
После столкновения минивен, в котором находились иностранцы, сорвался в обрыв
ТБИЛИСИ, 29 дек — Sputnik. Трое человек, в том числе двое иностранцев погибли в ДТП на дороге близ Жинвали (регион Мцхета-Мтианети) в результате столкновения минивэна и легкового автомобиля, информацию Sputnik подтвердили в пресс-службе МВД Грузии.
После столкновения минивэн сорвался с обрыва.
Среди погибших мать с ребенком, которые приехали в Грузию из Болгарии. Они скончались на месте. Еще один человек умер уже в больнице.
В результате ДТП пострадали еще пять человек.
Уголовное дело возбуждено по статье "нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортного средства, повлекшее за собой смерть двух или более человек". Наказание предусмотрено в виде лишения свободы на срок от шести до десяти лет.
Еще одно ДТП произошло уже на западе Грузии на дороге Цхалтубо-Кутаиси. Погиб один человек.
Причины аварии пока не установлены.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
19:21"Северный поток — 2" полностью готов к эксплуатации, заявил глава "Газпрома"
19:05Футбольный клуб "Динамо" Тбилиси подписал контракт с 22-летним вратарем
18:49Резиденция президента Грузии открывает двери для посетителей в новогодние дни
18:17Двое иностранцев погибли в ДТП в Грузии
18:00Лучшим игроком чемпионата Грузии по футболу стал нападающий "Динамо" Тбилиси
17:37Погода в Батуми на Новый год
17:22Школьников Грузии приглашают к участию в олимпиаде по русскому языку
17:07МИД РФ назвал "красной линией" размещение ударных систем НАТО в Грузии
17:06Проблемы с получением ковид-паспорта в Грузии? У Минздрава есть решение
16:51Про долги забыли! - мэрия Тбилиси идет еще на одну уступку бизнесу
16:36Россия сожалеет, что Грузия отказалась от встречи "3+3" по Закавказью – МИД РФ
16:10Усупашвили назвал способ сделать спикера парламента Грузии нейтральным
15:54В МИД России рассказали, когда снимут запрет на полеты в Грузию
15:38Путин внес в Госдуму законопроект, упрощающий получение российского гражданства
15:22Похвалили за работу, причину ухода не поняли - оппозиция о смене спикера парламента Грузии
14:08Новогодний гала-концерт пройдет в Тбилиси 31 декабря
13:53Национальный день Грузии отметят в Дубае
13:44У Грузии новый председатель парламента
13:38Подорожает ли электроэнергия в Грузии?
12:52Каладзе объяснил, почему в Тбилиси вводится новый тип оплаты за парковку