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Двое иностранцев погибли в ДТП в Грузии
Двое иностранцев погибли в ДТП в Грузии
После столкновения минивен, в котором находились иностранцы, сорвался в обрыв 29.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-29T18:17+0400
2021-12-29T18:17+0400
2021-12-29T18:17+0400
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ТБИЛИСИ, 29 дек — Sputnik. Трое человек, в том числе двое иностранцев погибли в ДТП на дороге близ Жинвали (регион Мцхета-Мтианети) в результате столкновения минивэна и легкового автомобиля, информацию Sputnik подтвердили в пресс-службе МВД Грузии.После столкновения минивэн сорвался с обрыва. Среди погибших мать с ребенком, которые приехали в Грузию из Болгарии. Они скончались на месте. Еще один человек умер уже в больнице. В результате ДТП пострадали еще пять человек.Уголовное дело возбуждено по статье "нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортного средства, повлекшее за собой смерть двух или более человек". Наказание предусмотрено в виде лишения свободы на срок от шести до десяти лет.Еще одно ДТП произошло уже на западе Грузии на дороге Цхалтубо-Кутаиси. Погиб один человек.Причины аварии пока не установлены.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
новости, грузия, дтп
Двое иностранцев погибли в ДТП в Грузии
После столкновения минивен, в котором находились иностранцы, сорвался в обрыв
ТБИЛИСИ, 29 дек — Sputnik. Трое человек, в том числе двое иностранцев погибли в ДТП на дороге близ Жинвали (регион Мцхета-Мтианети) в результате столкновения минивэна и легкового автомобиля, информацию Sputnik подтвердили в пресс-службе МВД Грузии.
После столкновения минивэн сорвался с обрыва.
Среди погибших мать с ребенком, которые приехали в Грузию из Болгарии. Они скончались на месте. Еще один человек умер уже в больнице.
В результате ДТП пострадали еще пять человек.
Уголовное дело возбуждено по статье "нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортного средства, повлекшее за собой смерть двух или более человек". Наказание предусмотрено в виде лишения свободы на срок от шести до десяти лет.
Еще одно ДТП произошло уже на западе Грузии на дороге Цхалтубо-Кутаиси. Погиб один человек.
Причины аварии пока не установлены.
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