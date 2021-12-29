https://sputnik-georgia.ru/20211229/futbolnyy-klub-dinamo-tbilisi-podpisal-kontrakt-s-22-letnim-vratarem-263256465.html

Футбольный клуб "Динамо" Тбилиси подписал контракт с 22-летним вратарем

Футбольный клуб "Динамо" Тбилиси подписал контракт с 22-летним вратарем

После завершения чемпионата, в котором "динамовцы" Тбилиси заняли второе место, столичный клуб уже подписал трех легионеров 29.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-29T19:05+0400

2021-12-29T19:05+0400

2021-12-29T19:05+0400

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ТБИЛИСИ, 29 дек – Sputnik. Футбольный клуб "Динамо" Тбилиси подписал соглашение с голкипером Давидом Кереселидзе, говорится в сообщении на сайте столичного клуба.Срок соглашения между 22-летним вратарем и "Динамо" рассчитан на три года. Финансовая сторона сделки не разглашается.Последние три сезона Кереселидзе провел в "Гагра", и во многом благодаря его уверенной игре клуб сумел выйти в Национальную лигу чемпионата Грузии по футболу.В 2020 году в составе "Гагра" Кереселидзе стал обладателем Кубка Грузии по футболу. В разное время голкипер выступал за юношескую (U-17) и молодежную (U-21) сборные Грузии.После завершения чемпионата, в котором "динамовцы" Тбилиси заняли второе место, столичный клуб уже подписал трех легионеров: нападающих Дмитрия Антилевского (Беларусь) и Станислава Биленкого (Ураина), а также защитника Годфри Битока из Нигерии.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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