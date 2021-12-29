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Грузия должна войти в формат "3+3", считает грузинский политолог - видео
Грузия должна войти в формат "3+3", считает грузинский политолог - видео
Участие Грузии в формате "3+3" необходимо стране и отвечает интересам Запада. Об этом заявил в ходе пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре Sputnik... 29.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-29T19:42+0400
2021-12-29T19:42+0400
2021-12-29T19:51+0400
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Инициативу создания переговорного формата "3+3" с Азербайджаном, Арменией, Грузией и Турцией по вопросу разблокировки экономических и транспортных связей в регионе ранее озвучил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Ирана Хосейном Амиром Абдоллахияном.ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!"То, что делает Грузия, – это аванпост догматизма, и это надо прекратить. Не для того, чтобы стать пророссийскими, как у нас банально это заявляют, а для того, чтобы посмотреть правде в глаза и осознать, что мы никуда не убежим с Южного Кавказа", - заявил Сихарулидзе.Россия рассматривает механизм "3+3" как очень важный, обещающий и перспективный формат, где можно обсуждать региональные проблемы безопасности с участием государств региона.
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видео, мультимедиа, пресс-центр, видео-новости из грузии, экспертное мнение, видео
Грузия должна войти в формат "3+3", считает грузинский политолог - видео
19:42 29.12.2021 (обновлено: 19:51 29.12.2021)
Участие Грузии в формате "3+3" необходимо стране и отвечает интересам Запада. Об этом заявил в ходе пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия политолог Арчил Сихарулидзе
Инициативу создания переговорного формата "3+3" с Азербайджаном, Арменией, Грузией и Турцией по вопросу разблокировки экономических и транспортных связей в регионе ранее озвучил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Ирана Хосейном Амиром Абдоллахияном.
"То, что делает Грузия, – это аванпост догматизма, и это надо прекратить. Не для того, чтобы стать пророссийскими, как у нас банально это заявляют, а для того, чтобы посмотреть правде в глаза и осознать, что мы никуда не убежим с Южного Кавказа", - заявил Сихарулидзе.
Россия рассматривает механизм "3+3" как очень важный, обещающий и перспективный формат, где можно обсуждать региональные проблемы безопасности с участием государств региона.