https://sputnik-georgia.ru/20211229/kakoy-segodnya-tserkovnyy-prazdnik-29-dekabrya-2021-263203946.html
Какой сегодня церковный праздник: 29 декабря 2021
Какой сегодня церковный праздник: 29 декабря 2021
По православному церковному календарю 29 декабря 2021 отмечают день памяти Святых Аггея, Марина, Феофании и других
2021-12-29T01:00+0400
2021-12-29T01:00+0400
2021-12-29T01:00+0400
религия
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церковный праздник
религиозный праздник
календарь религиозных праздников
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Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти святые и почему они упоминаются в церковном календаре.Пророк АггейПо церковному календарю 29 декабря поминают святого Аггея – десятого из 12 малых пророков.Пророчествовал будущий святой, происходивший из колена Левиина, за 500 лет до Рождества Христова при персидском царе Дарии Гистаспе.После возвращения евреев из Вавилонского плена пророк убеждал народ достроить второй Иерусалимский храм и заявлял, что "Слову Безначальному в последних временах явитися" надлежит в этом храме.Марин РимскийПо церковному календарю 29 декабря поминают мученика Марина Римского, пострадавшего за веру в III веке.Святого Марина, отказавшегося поклониться языческим идолам, обезглавили в Риме после жестоких пыток. Произошло это примерно в 283-м, по другим данным в 217-218 году.Блаженная царицаПо церковному календарю 29 декабря поминают блаженную царицу Феофанию – первую супругу императора Льва VI Мудрого (886-911).Святую Феофанию вместе с супругом – наследником престола, по наветам заключили в темницу на три года. После освобождения блаженная царица проводила жизнь в молитве и посте. Ее имя прославили среди сограждан кротость, милосердие и сожаление о грехах. Скончалась святая Феофания в 893 или 894 году.ИмениныПо церковному календарю 29 декабря именины отмечают София, Аггей, Аркадий, Александр, Владимир, Илья, Макар, Николай, Петр, Павел, Семен и Феодосий.Материал подготовлен на основе открытых источников
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
религия , справки , церковный праздник, религиозный праздник, календарь религиозных праздников
Какой сегодня церковный праздник: 29 декабря 2021
По православному церковному календарю 29 декабря 2021 отмечают день памяти святых Аггея, Марина, Феофании и других
Sputnik Грузия
рассказывает, кем были эти святые и почему они упоминаются в церковном календаре.
Пророк Аггей
По церковному календарю 29 декабря поминают святого Аггея – десятого из 12 малых пророков.
Пророчествовал будущий святой, происходивший из колена Левиина, за 500 лет до Рождества Христова при персидском царе Дарии Гистаспе.
После возвращения евреев из Вавилонского плена пророк убеждал народ достроить второй Иерусалимский храм и заявлял, что "Слову Безначальному в последних временах явитися" надлежит в этом храме.
Марин Римский
По церковному календарю 29 декабря поминают мученика Марина Римского, пострадавшего за веру в III веке.
Святого Марина, отказавшегося поклониться языческим идолам, обезглавили в Риме после жестоких пыток. Произошло это примерно в 283-м, по другим данным в 217-218 году.
Блаженная царица
По церковному календарю 29 декабря поминают блаженную царицу Феофанию – первую супругу императора Льва VI Мудрого (886-911).
Святую Феофанию вместе с супругом – наследником престола, по наветам заключили в темницу на три года. После освобождения блаженная царица проводила жизнь в молитве и посте. Ее имя прославили среди сограждан кротость, милосердие и сожаление о грехах. Скончалась святая Феофания в 893 или 894 году.
Именины
По церковному календарю 29 декабря именины отмечают София, Аггей, Аркадий, Александр, Владимир, Илья, Макар, Николай, Петр, Павел, Семен и Феодосий.
Материал подготовлен на основе открытых источников