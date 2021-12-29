https://sputnik-georgia.ru/20211229/novogodnie-prazdniki-2022-kak-rabotayut-polikliniki-pochta-i-mfts-263241992.html

Новогодние праздники 2022: как работают поликлиники, почта и МФЦ

Новогодние праздники 2022: как работают поликлиники, почта и МФЦ

Россиян в наступающем году ждут длительные новогодние праздники - с 31 декабря 2021 года по 9 января 2022 года включительно

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Длительные каникулы, конечно же, радуют, но никто не отменяет на новогодние праздники разные непредвиденные ситуации, связанные со здоровьем и бытом, поэтому вполне понятен интерес россиян к тому, как работают в этот период поликлиники, почта и МФЦ.Sputnik Грузия, учитывая повышенный интерес к этому вопросу, поинтересовался, по какому графику работают поликлиники, почта и МФЦ в России на новогодние праздники.Как работают поликлиники?Длительные новогодние праздники затронут не всех – медучреждения, в том числе и поликлиники, работают, но в измененном графике.В новогодние праздники в поликлиниках пациентов будут принимать дежурные врачи, которые окажут экстренную помощь гражданам, заболевшим во время новогодних праздников.График работы поликлиник:Ориентировочный график работы поликлиник в короткий день с 9:00 до 16:00.Точный график работы поликлиник может отличаться для разных регионов и городов. Для уточнения режима работы посетите официальный сайт интересующей вас поликлиники или сайт российского Минздрава. Как работает почта?По всей России отделения почты 31 декабря закроются на час раньше, кроме круглосуточных отделений Москвы (101000, 107241, 121099) и Санкт-Петербурга (191036). Они будут принимать клиентов до 21:00 и возобновят работу 1 января в 10:00.Для всех остальных отделений 1, 2 и 7 января станут выходными. В эти дни почтальоны не будут разносить почту и периодические печатные издания. Все отделения почты 3-6, 8 и 9 января будут работать по обычному графику.Точный график работы отделений Почты России может отличаться для разных регионов и городов. Поэтому информацию лучше уточнять на официальном сайте Почты России или непосредственно в местных отделениях. О графике работы Почты России информацию можно получить и по телефону 8 (800) 100-00-00.Как работает МФЦС 31 декабря 2021 года по 9 января центры госуслуг "Мои документы" не работают, за исключением столицы, где в новогодние праздники будут открыты дежурные офисы МФЦ.В Москве 31 декабря для посетителей работают флагманские офисы и Дворец госуслуг на ВДНХ с 10:00 до 18:00, а районные центры – с 09:00 до 18:00. Столичные офисы МФЦ 1 и 7 января работать не будут.С 2 по 8 января москвичам будут доступны 11 дежурных центров – 2 и 8 января сотрудники примут посетителей с 11:00 до 16:00, а с 3 по 6 января – с 10:00 до 19:00. Адреса дежурных МФЦ можно посмотреть здесь. Дежурные офисы МФЦ будут работать только на регистрацию смерти, оформление социальной карты, предоставление доступа к порталу gosuslugi.ru и выдачу бумажного сертификата с QR-кодом.В обычном режиме офисы МФЦ начнут принимать посетителей с 9 января.Материал подготовлен на основе открытых источников

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