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Новогодний гала-концерт пройдет в Тбилиси 31 декабря
Новогодний гала-концерт пройдет в Тбилиси 31 декабря
Столичный мэр посоветовал одеваться теплее и приходить на новогодний концерт с детьми
2021-12-29T14:08+0400
2021-12-29T14:08+0400
2021-12-29T14:08+0400
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ТБИЛИСИ, 29 дек — Sputnik. Новогодний гала-концерт под названием "Давайте любить друг друга" пройдет ночью 31 декабря на столичной площади Республики, заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе.Градоначальник рассказал о предусмотренных новогодней программой мероприятиях на последнем заседании правительства в году, в том числе о гала-концерте, запланированном на 31 декабря, и отметил, что новогодние мероприятия в столице продлятся до 14 января.По словам столичного мэра, праздничные мероприятия в "Новогодних деревнях" также продолжатся до 14 января включительно как на площади Орбелиани, так и в саду "Деда Эна"."14 января "Новогодняя деревня" завершится масштабным концертом. Я хочу обратиться к вам: одевайтесь теплее и обязательно приходите с детьми! Вас ждет приятная обстановка, запланированы разные театральные, музыкальные представления и мероприятия", – сказал Каладзе, поблагодарив предпринимателей, принявших участие в новогодней ярмарке.В "Новогодней деревне" на указанных локациях представлены разнообразные новогодние декорации, инсталляции, синтетический ледовый каток, кинотеатр под открытым небом, гигантская сказочная книга и сказочник, новогодний рынок, точки питания, фестиваль сладостей, детские аттракционы и украшенная елка.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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общество, культура, новости, грузия, тбилиси, концерт, новый год: как встречать, куда пойти, уикенд по-тбилисски, каха каладзе, развлечения, новый год 2022
Новогодний гала-концерт пройдет в Тбилиси 31 декабря
Столичный мэр посоветовал одеваться теплее и приходить на новогодний концерт с детьми
ТБИЛИСИ, 29 дек — Sputnik. Новогодний гала-концерт под названием "Давайте любить друг друга" пройдет ночью 31 декабря на столичной площади Республики, заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе.
Градоначальник рассказал о предусмотренных новогодней программой мероприятиях на последнем заседании правительства в году, в том числе о гала-концерте, запланированном на 31 декабря, и отметил, что новогодние мероприятия в столице продлятся до 14 января.
"Музыкальная программа гала-концерта основана на хорошо знакомых грузинскому обществу мелодиях. В проект включены представители разных музыкальных направлений и поколений, что также рассчитано на интересы широкой аудитории", – отметил Каладзе.
По словам столичного мэра, праздничные мероприятия в "Новогодних деревнях" также продолжатся до 14 января включительно как на площади Орбелиани, так и в саду "Деда Эна".
"14 января "Новогодняя деревня" завершится масштабным концертом. Я хочу обратиться к вам: одевайтесь теплее и обязательно приходите с детьми! Вас ждет приятная обстановка, запланированы разные театральные, музыкальные представления и мероприятия", – сказал Каладзе, поблагодарив предпринимателей, принявших участие в новогодней ярмарке.
В "Новогодней деревне" на указанных локациях представлены разнообразные новогодние декорации, инсталляции, синтетический ледовый каток, кинотеатр под открытым небом, гигантская сказочная книга и сказочник, новогодний рынок, точки питания, фестиваль сладостей, детские аттракционы и украшенная елка.
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