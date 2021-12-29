https://sputnik-georgia.ru/20211229/novogodniy-gala-kontsert-proydet-v-tbilisi-31-dekabrya-263245170.html

Новогодний гала-концерт пройдет в Тбилиси 31 декабря

Новогодний гала-концерт пройдет в Тбилиси 31 декабря

Столичный мэр посоветовал одеваться теплее и приходить на новогодний концерт с детьми

2021-12-29T14:08+0400

2021-12-29T14:08+0400

2021-12-29T14:08+0400

общество

культура

новости

грузия

тбилиси

концерт

новый год: как встречать, куда пойти

уикенд по-тбилисски

каха каладзе

развлечения

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/1c/263218473_0:0:2862:1611_1920x0_80_0_0_5ea32919836967127bdb863c73e73a9e.jpg

ТБИЛИСИ, 29 дек — Sputnik. Новогодний гала-концерт под названием "Давайте любить друг друга" пройдет ночью 31 декабря на столичной площади Республики, заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе.Градоначальник рассказал о предусмотренных новогодней программой мероприятиях на последнем заседании правительства в году, в том числе о гала-концерте, запланированном на 31 декабря, и отметил, что новогодние мероприятия в столице продлятся до 14 января.По словам столичного мэра, праздничные мероприятия в "Новогодних деревнях" также продолжатся до 14 января включительно как на площади Орбелиани, так и в саду "Деда Эна"."14 января "Новогодняя деревня" завершится масштабным концертом. Я хочу обратиться к вам: одевайтесь теплее и обязательно приходите с детьми! Вас ждет приятная обстановка, запланированы разные театральные, музыкальные представления и мероприятия", – сказал Каладзе, поблагодарив предпринимателей, принявших участие в новогодней ярмарке.В "Новогодней деревне" на указанных локациях представлены разнообразные новогодние декорации, инсталляции, синтетический ледовый каток, кинотеатр под открытым небом, гигантская сказочная книга и сказочник, новогодний рынок, точки питания, фестиваль сладостей, детские аттракционы и украшенная елка.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

общество, культура, новости, грузия, тбилиси, концерт, новый год: как встречать, куда пойти, уикенд по-тбилисски, каха каладзе, развлечения, новый год 2022