https://sputnik-georgia.ru/20211229/parlament-gruzii-utverdil-sudebnuyu-reformu-v-pervom-chtenii-263262398.html

Парламент Грузии утвердил судебную реформу в первом чтении

Парламент Грузии утвердил судебную реформу в первом чтении

Законопроектом допускается избрание членов Высшего совета юстиции на второй срок подряд, что недопустимо действующим законодательством 29.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-29T22:25+0400

2021-12-29T22:25+0400

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ТБИЛИСИ, 29 дек — Sputnik. Парламент Грузии в первом чтении одобрил поправки в закон "Об общих судах Грузии", согласно которым ужесточается контроль за судьями и расширяются возможности их дисциплинарного наказания.Согласно поправкам, авторами которых являются депутаты от правящей партии "Грузинская мечта - демократическая Грузия", Высший совет юстиции сможет назначать проигравших конкурс кандидатов в судьи районных, городских и апелляционных судов на другие вакантные места.Законопроектом допускается избрание членов Высшего совета юстиции на второй срок подряд, что недопустимо действующим законодательством.Кворум при принятии Высшим советом юстиции решений о дисциплинарной ответственности судей снижается с 2/3 до простого большинства.Также Высший совет юстиции получит право снимать судей общих судов с дел, если они нарушили правила поведения, или существует такое предположение, или если им предъявлено обвинение.Поправками в закон вносится понятие "независимый инспектор". Человек на этой должности будет устанавливать факты дисциплинарных нарушений судей.К дисциплинарной ответственности, согласно законопроекту, судьи будут привлекаться и за высказывание собственного мнения на процессах, которое, по мнению независимого инспектора и Высшего совета юстиции, не будут соответствовать критериям взвешенности или политического нейтралитета.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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политика, новости, грузия, высший совет юстиции