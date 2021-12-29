https://sputnik-georgia.ru/20211229/pisatel-iz-gruzii-nominirovan-na-literaturnuyu-premiyu-im-ernesta-khemingueya-v-kanade-263237765.html
Писатель из Грузии номинирован на литературную премию им. Эрнеста Хемингуэя в Канаде
Писатель из Грузии номинирован на литературную премию им. Эрнеста Хемингуэя в Канаде
Премия присуждается за произведения, написанные на русском языке или за литературный перевод на русский язык, опубликованные в журнале "Новый Свет" 29.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-29T11:06+0400
2021-12-29T11:06+0400
2021-12-29T11:06+0400
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ТБИЛИСИ, 29 дек – Sputnik. Грузинский писатель Валериан Маркаров номинирован на канадскую премию имени Эрнеста Хемингуэя по версии журнала "Новый Cвет". Об этом сообщается на официальном сайте журнала.Премия имени Эрнеста Хемингуэя ("The Hemingway Canadian Literary Award") – международная литературная премия, созданная для поддержки русскоязычных авторов, в чьих произведениях отображено стремление к поиску новых художественных форм, расширению языковых и смысловых границ. Награда учреждена в Торонто известным канадским издательством Litsvet и посвящена выдающемуся американскому писателю, лауреату Нобелевской премии по литературе Эрнесту Хемингуэю, который начинал свой творческий путь в Канаде, работая корреспондентом газеты Toronto Star.Валериан Маркаров родился в 1967 году в Тбилиси. С отличием окончив факультет истории Тбилисского университета, впоследствии изучал бизнес и менеджмент в США и Израиле. Занимался преподавательской деятельностью, трудился в ряде международных организаций и дипломатических миссий.Маркаров – член жюри ряда литературных премий, руководитель Международного творческого Союза современных литераторов "Парнас". Публикуется в России, Грузии, Армении, Германии, Италии, Финляндии, Дании, Греции, США, Канаде и других странах. Лауреат Международного Славянского литературного форума "Золотой Витязь", премий им. Пушкина и Гоголя (Россия), Марка Твена (США), Генриха Бёлля, Де Ришелье, "Лучшая книга года" (Германия), победитель премии "ДИАС", обладатель "Золотого Пера Руси", финалист премий "Данко", "На Благо Мира", "Большой Финал" и других.О премииЛитературная премия имени Эрнеста Хемингуэя присуждается за произведения, написанные на русском языке или за литературный перевод на русский язык, опубликованные в журнале "Новый Свет". В состав жюри входят писатели, журналисты, издатели и координаторы премии. Вручение наград ежегодно происходит на Ниагаре (Канада) в рамках литературного фестиваля, на который съезжаются авторы из многих провинций Канады, США и других стран. Победители награждаются оригинальной медалью лауреата литературной премии имени Эрнеста Хемингуэя и дипломом. По итогам премии организаторы делают телевизионную передачу о творчестве победителей.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Писатель из Грузии номинирован на литературную премию им. Эрнеста Хемингуэя в Канаде
Премия присуждается за произведения, написанные на русском языке или за литературный перевод на русский язык, опубликованные в журнале "Новый Свет"
ТБИЛИСИ, 29 дек – Sputnik. Грузинский писатель Валериан Маркаров номинирован на канадскую премию имени Эрнеста Хемингуэя по версии журнала "Новый Cвет". Об этом сообщается на официальном сайте журнала.
Премия имени Эрнеста Хемингуэя ("The Hemingway Canadian Literary Award") – международная литературная премия, созданная для поддержки русскоязычных авторов, в чьих произведениях отображено стремление к поиску новых художественных форм, расширению языковых и смысловых границ.
Награда учреждена в Торонто известным канадским издательством Litsvet и посвящена выдающемуся американскому писателю, лауреату Нобелевской премии по литературе Эрнесту Хемингуэю, который начинал свой творческий путь в Канаде, работая корреспондентом газеты Toronto Star.
Валериан Маркаров родился в 1967 году в Тбилиси. С отличием окончив факультет истории Тбилисского университета, впоследствии изучал бизнес и менеджмент в США и Израиле. Занимался преподавательской деятельностью, трудился в ряде международных организаций и дипломатических миссий.
Автор книг "Личный дневник Оливии Уилсон" (издательство АСТ) и "Всему свое время", историко-биографических романов "Гении тоже люди… Леонардо да Винчи" и "Легенда о Пиросмани", сборника психологической прозы и др., переведенных на другие языки и получивших признание экспертов на Международных литературных конкурсах.
Маркаров – член жюри ряда литературных премий, руководитель Международного творческого Союза современных литераторов "Парнас". Публикуется в России, Грузии, Армении, Германии, Италии, Финляндии, Дании, Греции, США, Канаде и других странах. Лауреат Международного Славянского литературного форума "Золотой Витязь", премий им. Пушкина и Гоголя (Россия), Марка Твена (США), Генриха Бёлля, Де Ришелье, "Лучшая книга года" (Германия), победитель премии "ДИАС", обладатель "Золотого Пера Руси", финалист премий "Данко", "На Благо Мира", "Большой Финал" и других.
О премии
Литературная премия имени Эрнеста Хемингуэя присуждается за произведения, написанные на русском языке или за литературный перевод на русский язык, опубликованные в журнале "Новый Свет". В состав жюри входят писатели, журналисты, издатели и координаторы премии.
Члены жюри читают и оценивают все произведения из номинационного списка, который в течение календарного года составляется координаторами премии. Победитель каждой номинации определяется по сумме наивысших оценок.
Вручение наград ежегодно происходит на Ниагаре (Канада) в рамках литературного фестиваля, на который съезжаются авторы из многих провинций Канады, США и других стран. Победители награждаются оригинальной медалью лауреата литературной премии имени Эрнеста Хемингуэя и дипломом. По итогам премии организаторы делают телевизионную передачу о творчестве победителей.
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