https://sputnik-georgia.ru/20211229/politicheskie-itogi-goda-v-gruzii-gromkie-otstavki-skandalnye-aresty-aktsii-protesta-263259363.html
Политические итоги года в Грузии: громкие отставки, скандальные аресты, акции протеста
Политические итоги года в Грузии: громкие отставки, скандальные аресты, акции протеста
Грузинские эксперты считают, что основные проблемы, существующие в политике на данный момент, плавно перекочуют в новый 2022 год 29.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-29T20:16+0400
2021-12-29T20:16+0400
2021-12-29T20:21+0400
пресс-центр
политика
грузия
аналитика
грузинская мечта
зураб джапаридзе
георгий гахария
васо капанадзе
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ТБИЛИСИ, 29 дек — Sputnik. Возвращение на родину экс-президента Михаила Саакашвили, противостояние правящей партии "Грузинская мечта" и оппозиции, громкие акции протеста – эксперты вспомнили самые яркие политические события уходящего года в ходе круглого стола в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия.В обсуждении за круглым столом приняли участие политолог, лектор Тбилисского государственного университета Арчил Сихарулидзе и эксперт по международным вопросам Васо Капанадзе.Оба эксперта сошлись во мнении, что самым скандальным событием в политической жизни Грузии уходящего года стало возвращение на родину Саакашвили. Сихарулидзе высказал мнение, что экс-президент приехал, чтобы перезагрузить свою политическую карьеру, но потерпел фиаско, так как он исчерпал себя.Политологи согласились друг с другом и в том, что в стране в течение года интенсивно нарастало противостояние между правящей партией "Грузинская мечта – демократическая Грузия" и оппозицией. Однако Сихарулидзе выделил некоторые партии, которые, по его мнению, "имеют будущее" на политической арене страны."Партия "Гирчи" имеет будущее, потому что они умеют высказывать свое мнение. Они искренние, и у них есть поддержка молодежи. Алеко Элисашвили тоже, потому что он тоже искренний и может найти поддержку среди людей, которые не очень-то одобряют политику "Грузинской мечты" и оппозиционного "Единого национального движения", - подчеркнул он.При этом эксперт отметил, что он имеет в виду партию "Гирчи – Новый политический центр", а не отколовшегося от нее Зураба Джапаридзе, основавшего "Гирчи – Больше свободы", который "предпочел оставаться в тени Михаила Саакашвили".Не обошли вниманием эксперты и бывшего премьер-министра Георгия Гахария, который подал отставку в феврале и основал партию "Для Грузии". По мнению Сихарулидзе, несмотря на свою харизму, политик не смог занять нишу "третьей силы" на политической сцене.Капанадзе же в целом акцентировал внимание на ситуацию вокруг последних трех президентов Грузии: Саакашвили сидит в тюрьме, его преемник Георгий Маргвелашвили выступает в его поддержку и хлопочет за него перед действующим президентом страны Саломе Зурабишвили, которая четко заявила насчет помилования заключенного политика – "нет и никогда"."Сейчас интересно, встретится ли действующий президент Грузии с заключенным экс-президентом, несмотря на свои заявления, что никогда не подпишет акт о его помиловании", - сказал Капанадзе.Политолог подчеркнул, что внешнеполитические перспективы страны по-прежнему остаются "туманными".Арчил Сихарулидзе, в свою очередь назвал "аванпостом догматизма" отказ Грузии от участия в переговорном формате "3+3", инициированном главой МИД России Сергеем Лавровым, с Азербайджаном, Арменией, Россией, Ираном и Турцией по вопросу разблокировки экономических и транспортных связей в регионе.Россия рассматривает механизм как очень важный, обещающий, перспективный формат, где можно обсуждать региональные проблемы безопасности с участием государств региона."То, что делает Грузия, – это аванпост догматизма, и нам важно его разрушить. Не для того, чтобы стать пророссийскими, как у нас очень банально это заявляют, а для того, чтобы посмотреть правде в глаза и осознать, что мы никуда не убежим из Южного Кавказа", - заявил Сихарулидзе.Подытожив, эксперты сделали вывод, что основные проблемы, существующие в грузинской политике на данный момент, плавно перекочуют в новый 2022 год.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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политика, грузия, аналитика, грузинская мечта, зураб джапаридзе, георгий гахария, васо капанадзе
Политические итоги года в Грузии: громкие отставки, скандальные аресты, акции протеста
20:16 29.12.2021 (обновлено: 20:21 29.12.2021)
Грузинские эксперты считают, что основные проблемы, существующие в политике на данный момент, плавно перекочуют в новый 2022 год
ТБИЛИСИ, 29 дек — Sputnik.
Возвращение на родину экс-президента Михаила Саакашвили, противостояние правящей партии "Грузинская мечта" и оппозиции, громкие акции протеста – эксперты вспомнили самые яркие политические события уходящего года в ходе круглого стола в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия
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В обсуждении за круглым столом приняли участие политолог, лектор Тбилисского государственного университета Арчил Сихарулидзе и эксперт по международным вопросам Васо Капанадзе.
Оба эксперта сошлись во мнении, что самым скандальным событием в политической жизни Грузии уходящего года стало возвращение на родину Саакашвили. Сихарулидзе высказал мнение, что экс-президент приехал, чтобы перезагрузить свою политическую карьеру, но потерпел фиаско, так как он исчерпал себя.
"Мы наблюдаем серьезный кризис грузинский мысли. Непонятно, куда мы идем, каково наше будущее. Ответов на эти вопросы у Михаила Саакашвили нет, а если и есть, то они настолько популистские, что он сам в них запутался. Поэтому на данный момент Михаил Саакашвили Грузии не нужен", - заявил Сихарулидзе.
Политологи согласились друг с другом и в том, что в стране в течение года интенсивно нарастало противостояние между правящей партией "Грузинская мечта – демократическая Грузия" и оппозицией. Однако Сихарулидзе выделил некоторые партии, которые, по его мнению, "имеют будущее" на политической арене страны.
"Партия "Гирчи" имеет будущее, потому что они умеют высказывать свое мнение. Они искренние, и у них есть поддержка молодежи. Алеко Элисашвили тоже, потому что он тоже искренний и может найти поддержку среди людей, которые не очень-то одобряют политику "Грузинской мечты" и оппозиционного "Единого национального движения", - подчеркнул он.
При этом эксперт отметил, что он имеет в виду партию "Гирчи – Новый политический центр", а не отколовшегося от нее Зураба Джапаридзе, основавшего "Гирчи – Больше свободы", который "предпочел оставаться в тени Михаила Саакашвили".
Не обошли вниманием эксперты и бывшего премьер-министра Георгия Гахария, который подал отставку в феврале и основал партию "Для Грузии". По мнению Сихарулидзе, несмотря на свою харизму, политик не смог занять нишу "третьей силы" на политической сцене.
Капанадзе же в целом акцентировал внимание на ситуацию вокруг последних трех президентов Грузии: Саакашвили сидит в тюрьме, его преемник Георгий Маргвелашвили выступает в его поддержку и хлопочет за него перед действующим президентом страны Саломе Зурабишвили, которая четко заявила насчет помилования заключенного политика – "нет и никогда".
"Сейчас интересно, встретится ли действующий президент Грузии с заключенным экс-президентом, несмотря на свои заявления, что никогда не подпишет акт о его помиловании", - сказал Капанадзе.
Политолог подчеркнул, что внешнеполитические перспективы страны по-прежнему остаются "туманными".
"Грузия в 2024 году планирует подать заявку на членство в Евросоюз. Непонятно, почему именно в 2024, а не в 2022. Перспектива вступления Грузии в НАТО так же туманна. Практически никаких шансов у Грузии на это нет", - высказался Капанадзе.
Арчил Сихарулидзе, в свою очередь назвал "аванпостом догматизма" отказ Грузии от участия в переговорном формате "3+3", инициированном главой МИД России Сергеем Лавровым, с Азербайджаном, Арменией, Россией, Ираном и Турцией по вопросу разблокировки экономических и транспортных связей в регионе.
Россия рассматривает механизм как очень важный, обещающий, перспективный формат, где можно обсуждать региональные проблемы безопасности с участием государств региона.
"То, что делает Грузия, – это аванпост догматизма, и нам важно его разрушить. Не для того, чтобы стать пророссийскими, как у нас очень банально это заявляют, а для того, чтобы посмотреть правде в глаза и осознать, что мы никуда не убежим из Южного Кавказа", - заявил Сихарулидзе.
Подытожив, эксперты сделали вывод, что основные проблемы, существующие в грузинской политике на данный момент, плавно перекочуют в новый 2022 год.
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