https://sputnik-georgia.ru/20211229/politicheskie-itogi-goda-v-gruzii-gromkie-otstavki-skandalnye-aresty-aktsii-protesta-263259363.html

Политические итоги года в Грузии: громкие отставки, скандальные аресты, акции протеста

Политические итоги года в Грузии: громкие отставки, скандальные аресты, акции протеста

Грузинские эксперты считают, что основные проблемы, существующие в политике на данный момент, плавно перекочуют в новый 2022 год 29.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-29T20:16+0400

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пресс-центр

политика

грузия

аналитика

грузинская мечта

зураб джапаридзе

георгий гахария

васо капанадзе

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ТБИЛИСИ, 29 дек — Sputnik. Возвращение на родину экс-президента Михаила Саакашвили, противостояние правящей партии "Грузинская мечта" и оппозиции, громкие акции протеста – эксперты вспомнили самые яркие политические события уходящего года в ходе круглого стола в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия.В обсуждении за круглым столом приняли участие политолог, лектор Тбилисского государственного университета Арчил Сихарулидзе и эксперт по международным вопросам Васо Капанадзе.Оба эксперта сошлись во мнении, что самым скандальным событием в политической жизни Грузии уходящего года стало возвращение на родину Саакашвили. Сихарулидзе высказал мнение, что экс-президент приехал, чтобы перезагрузить свою политическую карьеру, но потерпел фиаско, так как он исчерпал себя.Политологи согласились друг с другом и в том, что в стране в течение года интенсивно нарастало противостояние между правящей партией "Грузинская мечта – демократическая Грузия" и оппозицией. Однако Сихарулидзе выделил некоторые партии, которые, по его мнению, "имеют будущее" на политической арене страны."Партия "Гирчи" имеет будущее, потому что они умеют высказывать свое мнение. Они искренние, и у них есть поддержка молодежи. Алеко Элисашвили тоже, потому что он тоже искренний и может найти поддержку среди людей, которые не очень-то одобряют политику "Грузинской мечты" и оппозиционного "Единого национального движения", - подчеркнул он.При этом эксперт отметил, что он имеет в виду партию "Гирчи – Новый политический центр", а не отколовшегося от нее Зураба Джапаридзе, основавшего "Гирчи – Больше свободы", который "предпочел оставаться в тени Михаила Саакашвили".Не обошли вниманием эксперты и бывшего премьер-министра Георгия Гахария, который подал отставку в феврале и основал партию "Для Грузии". По мнению Сихарулидзе, несмотря на свою харизму, политик не смог занять нишу "третьей силы" на политической сцене.Капанадзе же в целом акцентировал внимание на ситуацию вокруг последних трех президентов Грузии: Саакашвили сидит в тюрьме, его преемник Георгий Маргвелашвили выступает в его поддержку и хлопочет за него перед действующим президентом страны Саломе Зурабишвили, которая четко заявила насчет помилования заключенного политика – "нет и никогда"."Сейчас интересно, встретится ли действующий президент Грузии с заключенным экс-президентом, несмотря на свои заявления, что никогда не подпишет акт о его помиловании", - сказал Капанадзе.Политолог подчеркнул, что внешнеполитические перспективы страны по-прежнему остаются "туманными".Арчил Сихарулидзе, в свою очередь назвал "аванпостом догматизма" отказ Грузии от участия в переговорном формате "3+3", инициированном главой МИД России Сергеем Лавровым, с Азербайджаном, Арменией, Россией, Ираном и Турцией по вопросу разблокировки экономических и транспортных связей в регионе.Россия рассматривает механизм как очень важный, обещающий, перспективный формат, где можно обсуждать региональные проблемы безопасности с участием государств региона."То, что делает Грузия, – это аванпост догматизма, и нам важно его разрушить. Не для того, чтобы стать пророссийскими, как у нас очень банально это заявляют, а для того, чтобы посмотреть правде в глаза и осознать, что мы никуда не убежим из Южного Кавказа", - заявил Сихарулидзе.Подытожив, эксперты сделали вывод, что основные проблемы, существующие в грузинской политике на данный момент, плавно перекочуют в новый 2022 год.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

политика, грузия, аналитика, грузинская мечта, зураб джапаридзе, георгий гахария, васо капанадзе