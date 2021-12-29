https://sputnik-georgia.ru/20211229/predskazaniya-na-2022-god-dlya-rossii-chto-sluchitsya-v-novom-godu-263253863.html

Предсказания на 2022 год для России: что случится в Новом году

Предсказания на 2022 год для России: что случится в Новом году

Россию, по предсказаниям ясновидящих, астрологов и экспертов, в 2022 году ожидают самые неожиданные и противоречивые пути развития - одни предрекают ей... 29.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-29T18:33+0400

2021-12-29T18:33+0400

2021-12-29T18:33+0400

справки

грузия

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Что может случится, по предсказаниям, в Российском государстве в новом 2022 году, читайте в материале Sputnik Грузия.Праматерь всех славянских державПо предсказаниям прорицательницы из Болгарии Ванги, Россию в 2022 году ожидают глобальные перемены. А именно, в состав Российского государства вернутся славянские державы и усилят его мощь."Россия — праматерь всех славянских держав. Те, что отвернулись от нее, возвратятся в новом обличье. Россия не свернет с пути реформ, которые в конце концов приведут к росту ее силы и мощи", —говорится в предсказании.При этом Ванга говорила, что России сможет укрепиться на мировой арене и помешать ей в расширении Запад не сможет.Провидица предсказала, что для России новый 2022 год будет не из легких – и без того сложные отношения с Америкой будут полностью разорваны. Правда, до мировой войны, по прогнозам Ванги, не дойдет.В то же время российско-китайские отношения будут укрепляться и процветать - будет расти торговля, происходить обмен технологиями.По предсказанию ясновидящей, не станет лучше и эпидемиологическая ситуация. Ванга предсказала новую эпидемию смертельного вируса, который придет из Сибири и станет тяжелым испытанием для человечества. По словам провидицы, новую инфекцию группа ученых найдет в Сибири "в вечной мерзлоте".Россия, по прогнозам Ванги, в 2022-м не свернет с намеченного пути, что в результате приведет к могуществу государства. В предсказании говорится, что "слава Владимира, слава России" останутся нетронутыми."Слишком много принесено в жертву. Никто не сможет остановить Россию. Все сметет она со своего пути и не только сохранится, но и станет властелином мира", - говорится в предсказании.Что еще случится в новом году?Воссоединение братских народов в 2022 году предсказал и французский астролог Нострадамус. Исследователи предполагают, что Нострадамус предсказал объединение Северной и Южной Кореи, а также наступление мира между Россией и Украиной.Выход России из кризиса предсказал пророк из Ирана Салман Салехигударз. Он узрел незримый купол, защищающий Россию от проблем, и предсказал, что она достигнет величия в 2022 году. По предсказанию провидца, России будут завидовать остальные государства, а число тех, кто захочет жить в Российском государстве, сильно увеличится - люди не будут ни в чем нуждаться, смогут заниматься любимым делом и воспитывать детей.Американский медиум Эдгар Кейси предсказал, что "надежда всего мира придет из России". По предсказанию медиума, на фоне природных катаклизмов, территория России, большую часть которых не затронут наводнения, станет самым привлекательным местом для жизни. При этом наиболее комфортным местом будет Западная Сибирь."Да, в Западной Сибири уже идет накопление чистой энергии. Она защитит эту землю от разрушающего действия природных и энергетических катаклизмов. Западная Сибирь останется почти невредимой", — предсказал медиум.Довольно пессимистичны прогнозы астрологов для России – почти все предсказывают продолжение кризиса в 2022 году. Во второй половине года экономическая ситуация в стране стабилизируется. Кроме того, в России, по прогнозам, случится череда природных катастроф — землетрясения, наводнения и ураганы. Предсказывают также кратковременное обострение противостояния с ближайшими соседями.В отличии от астрологов, прогнозы экстрасенсов для России на грядущий год более оптимистичны.Победитель "Битвы экстрасенсов" Мехди предсказал, что жизнь в России в 2022 году начнет меняться к лучшему. Кроме того, позиция России на мировой арене укрепится, и уже в следующем году все страны мира начнут считаться с ее мнением.Материал подготовлен на основе открытых источников

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