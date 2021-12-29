https://sputnik-georgia.ru/20211229/raketa-soyuz-21b-so-sputnikami-oneweb-startovala-s-baykonura---video-263236192.html

В космос запустили 36 спутников связи компании OneWeb с Байконура - видео

В космос запустили 36 спутников связи компании OneWeb с Байконура - видео

Российская ракета выведет на орбиту 36 спутников связи британской компании. Смотрите в видео, как прошел запуск с космодрома Байконур

2021-12-29T09:20+0400

2021-12-29T09:20+0400

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"Союз" был запущен, чтобы вывести на орбиту 36 космических аппаратов связи OneWeb. По данным госкорпорации "Роскосмос", после этого запуска, который станет завершающим для космодрома в 2021 году, общее количество космических аппаратов британской компании на орбите достигнет 394. ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!В российском космическом ведомстве сообщили, что ставший двенадцатым в рамках программы OneWeb запуск прошел в штатном режиме. По информации Роскосмоса, с конца августа текущего года в госкорпорации проводились работы над оптимизацией полетных траекторий с Байконура с учетом большего, чем предполагалось, размера спутников. Таким образом запуск 36 аппаратов связи с Байконура пройдет впервые, ранее с космодрома выводилось по 34 британских спутника. Коммерческие запуски российских ракет "Союз-2" по контракту АО "Главкосмос", компании-оператора запуска Arianespace и Starsem осуществляются также с космодромов Восточный и Куру во французской Гвиане.

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Ракета "Союз-2.1б" со спутниками OneWeb стартовала с Байконура Ракета-носитель "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" стартовала с космодрома Байконур в понедельник. Планируется, что "Союз" выведет на орбиту 36 космических аппаратов связи OneWeb. По данным госкорпорации "Роскосмос", после этого запуска, который станет завершающим для космодрома в 2021 году, общее количество космических аппаратов британской компании на орбите достигнет 394. Кроме того, в российском космическом ведомстве сообщили, что ставший двенадцатым в рамках программы OneWeb запуск прошел в штатном режиме. По информации Роскосмоса, с конца августа текущего года в госкорпорации проводились работы над оптимизацией полетных траекторий с Байконура с учетом большего, чем предполагалось, размера спутников. Таким образом запуск 36 аппаратов связи с Байконура пройдет впервые, ранее с космодрома выводилось по 34 британских спутника. Коммерческие запуски российских ракет "Союз-2" по контракту АО "Главкосмос", компании-оператора запуска Arianespace и Starsem осуществляются также с космодромов Восточный и Куру во французской Гвиане. 2021-12-29T09:20+0400 true PT1M14S

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видео, мультимедиа, роскосмос, байконур, видео, технологии, россия