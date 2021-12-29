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В космос запустили 36 спутников связи компании OneWeb с Байконура - видео
В космос запустили 36 спутников связи компании OneWeb с Байконура - видео
Российская ракета выведет на орбиту 36 спутников связи британской компании. Смотрите в видео, как прошел запуск с космодрома Байконур
2021-12-29T09:20+0400
2021-12-29T09:20+0400
2021-12-29T09:35+0400
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"Союз" был запущен, чтобы вывести на орбиту 36 космических аппаратов связи OneWeb. По данным госкорпорации "Роскосмос", после этого запуска, который станет завершающим для космодрома в 2021 году, общее количество космических аппаратов британской компании на орбите достигнет 394. ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!В российском космическом ведомстве сообщили, что ставший двенадцатым в рамках программы OneWeb запуск прошел в штатном режиме. По информации Роскосмоса, с конца августа текущего года в госкорпорации проводились работы над оптимизацией полетных траекторий с Байконура с учетом большего, чем предполагалось, размера спутников. Таким образом запуск 36 аппаратов связи с Байконура пройдет впервые, ранее с космодрома выводилось по 34 британских спутника. Коммерческие запуски российских ракет "Союз-2" по контракту АО "Главкосмос", компании-оператора запуска Arianespace и Starsem осуществляются также с космодромов Восточный и Куру во французской Гвиане.
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Ракета "Союз-2.1б" со спутниками OneWeb стартовала с Байконура
Ракета-носитель "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" стартовала с космодрома Байконур в понедельник. Планируется, что "Союз" выведет на орбиту 36 космических аппаратов связи OneWeb. По данным госкорпорации "Роскосмос", после этого запуска, который станет завершающим для космодрома в 2021 году, общее количество космических аппаратов британской компании на орбите достигнет 394. Кроме того, в российском космическом ведомстве сообщили, что ставший двенадцатым в рамках программы OneWeb запуск прошел в штатном режиме. По информации Роскосмоса, с конца августа текущего года в госкорпорации проводились работы над оптимизацией полетных траекторий с Байконура с учетом большего, чем предполагалось, размера спутников. Таким образом запуск 36 аппаратов связи с Байконура пройдет впервые, ранее с космодрома выводилось по 34 британских спутника. Коммерческие запуски российских ракет "Союз-2" по контракту АО "Главкосмос", компании-оператора запуска Arianespace и Starsem осуществляются также с космодромов Восточный и Куру во французской Гвиане.
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В космос запустили 36 спутников связи компании OneWeb с Байконура - видео
09:20 29.12.2021 (обновлено: 09:35 29.12.2021)
Ракета-носитель "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" стартовала с космодрома Байконур. Смотрите в видео кадры запуска
"Союз" был запущен, чтобы вывести на орбиту 36 космических аппаратов связи OneWeb. По данным госкорпорации "Роскосмос", после этого запуска, который станет завершающим для космодрома в 2021 году, общее количество космических аппаратов британской компании на орбите достигнет 394.
В российском космическом ведомстве сообщили, что ставший двенадцатым в рамках программы OneWeb запуск прошел в штатном режиме.
По информации Роскосмоса, с конца августа текущего года в госкорпорации проводились работы над оптимизацией полетных траекторий с Байконура с учетом большего, чем предполагалось, размера спутников. Таким образом запуск 36 аппаратов связи с Байконура пройдет впервые, ранее с космодрома выводилось по 34 британских спутника.
Коммерческие запуски российских ракет "Союз-2" по контракту АО "Главкосмос", компании-оператора запуска Arianespace и Starsem осуществляются также с космодромов Восточный и Куру во французской Гвиане.