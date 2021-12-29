https://sputnik-georgia.ru/20211229/rezidentsiya-prezidenta-gruzii-otkryvaet-dveri-dlya-posetiteley-v-novogodnie-dni-263255821.html

Резиденция президента Грузии открывает двери для посетителей в новогодние дни

Резиденция президента Грузии открывает двери для посетителей в новогодние дни

Ворота дворца Орбелиани, где работает президент Грузии, будут открыты по несколько часов в день

2021-12-29T18:49+0400

2021-12-29T18:49+0400

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ТБИЛИСИ, 29 дек — Sputnik. В первые дни Нового года двор резиденции президента Грузии – дворец Орбелиани – будет открыт для всех посетителей с 31 декабря по 15 января, сообщает пресс-служба Администрации президента.Как говорится в сообщении, у всех желающих 18:00 до 22:00 будет возможность посетить украшенный чичилаки двор дворца Орбелиани и сделать памятные фотографии.Дворец Орбелиани на улице Атонели стал резиденцией президента в 2019 году, после того как 16 декабря 2018 года на пост главы государства была избрана Саломе Зурабишвили. Она отказалась занимать роскошный президентский дворец в районе Авлабари в Тбилиси, построенный при третьем президенте Грузии Михаиле Саакашвили.Площадь резиденции — шесть тысяч квадратных метров. На ремонт здания было потрачено около 10 миллионов долларов.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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общество, новости, грузия, саломе зурабишвили