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https://sputnik-georgia.ru/20211229/rezidentsiya-prezidenta-gruzii-otkryvaet-dveri-dlya-posetiteley-v-novogodnie-dni-263255821.html
Резиденция президента Грузии открывает двери для посетителей в новогодние дни
Резиденция президента Грузии открывает двери для посетителей в новогодние дни
Ворота дворца Орбелиани, где работает президент Грузии, будут открыты по несколько часов в день
2021-12-29T18:49+0400
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ТБИЛИСИ, 29 дек — Sputnik. В первые дни Нового года двор резиденции президента Грузии – дворец Орбелиани – будет открыт для всех посетителей с 31 декабря по 15 января, сообщает пресс-служба Администрации президента.Как говорится в сообщении, у всех желающих 18:00 до 22:00 будет возможность посетить украшенный чичилаки двор дворца Орбелиани и сделать памятные фотографии.Дворец Орбелиани на улице Атонели стал резиденцией президента в 2019 году, после того как 16 декабря 2018 года на пост главы государства была избрана Саломе Зурабишвили. Она отказалась занимать роскошный президентский дворец в районе Авлабари в Тбилиси, построенный при третьем президенте Грузии Михаиле Саакашвили.Площадь резиденции — шесть тысяч квадратных метров. На ремонт здания было потрачено около 10 миллионов долларов.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Резиденция президента Грузии открывает двери для посетителей в новогодние дни

18:49 29.12.2021 (обновлено: 19:16 29.12.2021)
© photo: Sputnik / StringerНовогодняя иллюминация в столице. Празднично украшенная резиденция президента на ул.Атонели
Новогодняя иллюминация в столице. Празднично украшенная резиденция президента на ул.Атонели - Sputnik Грузия, 1920, 29.12.2021
© photo: Sputnik / Stringer
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У желающих будет ограниченное несколькими часами время для посещения двора резиденции президента и съемки памятных фотографий
ТБИЛИСИ, 29 дек — Sputnik. В первые дни Нового года двор резиденции президента Грузии – дворец Орбелиани – будет открыт для всех посетителей с 31 декабря по 15 января, сообщает пресс-служба Администрации президента.
Как говорится в сообщении, у всех желающих 18:00 до 22:00 будет возможность посетить украшенный чичилаки двор дворца Орбелиани и сделать памятные фотографии.

"Администрация президента Грузии поздравляет вас с Рождеством и Новым Годом, желаем радости и счастья!" - отмечается в сообщении.

Дворец Орбелиани на улице Атонели стал резиденцией президента в 2019 году, после того как 16 декабря 2018 года на пост главы государства была избрана Саломе Зурабишвили. Она отказалась занимать роскошный президентский дворец в районе Авлабари в Тбилиси, построенный при третьем президенте Грузии Михаиле Саакашвили.
Площадь резиденции — шесть тысяч квадратных метров. На ремонт здания было потрачено около 10 миллионов долларов.
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