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С мусорной свалки на прилавок: в Восточной Грузии задержаны четыре человека
С мусорной свалки на прилавок: в Восточной Грузии задержаны четыре человека
Обвиняемые наживались, возвращая просроченные продукты, предназначенные для уничтожения, снова в продажу 29.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-29T11:36+0400
2021-12-29T11:36+0400
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ТБИЛИСИ, 29 дек — Sputnik. Четверо сотрудников мусорной свалки в Квемо Картли (Восточная Грузия) задержаны по обвинению в коммерческом подкупе, сообщает Следственная служба Минфина Грузии.По данным следствия, обвиняемые в обмен на деньги систематически реализовывали со свалки непригодные для использования и предназначенные для уничтожения просроченные мясные продукты и кондитерские изделия. В результате следственных действий в доме одного из частных лиц было изъято 1 115 кг просроченных кондитерских изделий и 1 105 кг просроченной мясной продукции со свалки, сообщает Следственная служба.Следствие ведется по трем статьям УК Грузии – "Изготовление, ввоз или реализация опасной для жизни или здоровья человека продукции", "Злоупотребление полномочиями" и "Коммерческий подкуп".Преступление наказывается лишением свободы от четырех до шести лет.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, преступность в грузии

С мусорной свалки на прилавок: в Восточной Грузии задержаны четыре человека

11:36 29.12.2021
© Facebook / Investigation Service of the Ministry of Finance of GeorgiaПросроченные продукты с мусорной свалки
Просроченные продукты с мусорной свалки - Sputnik Грузия, 1920, 29.12.2021
© Facebook / Investigation Service of the Ministry of Finance of Georgia
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Обвиняемые наживались, возвращая просроченные продукты, предназначенные для уничтожения, снова в продажу
ТБИЛИСИ, 29 дек — Sputnik. Четверо сотрудников мусорной свалки в Квемо Картли (Восточная Грузия) задержаны по обвинению в коммерческом подкупе, сообщает Следственная служба Минфина Грузии.
По данным следствия, обвиняемые в обмен на деньги систематически реализовывали со свалки непригодные для использования и предназначенные для уничтожения просроченные мясные продукты и кондитерские изделия.
В результате следственных действий в доме одного из частных лиц было изъято 1 115 кг просроченных кондитерских изделий и 1 105 кг просроченной мясной продукции со свалки, сообщает Следственная служба.
Следствие ведется по трем статьям УК Грузии – "Изготовление, ввоз или реализация опасной для жизни или здоровья человека продукции", "Злоупотребление полномочиями" и "Коммерческий подкуп".
Преступление наказывается лишением свободы от четырех до шести лет.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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