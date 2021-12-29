https://sputnik-georgia.ru/20211229/s-musornoy-svalki-na-prilavok-v-vostochnoy-gruzii-zaderzhany-chetyre-cheloveka-263239449.html

С мусорной свалки на прилавок: в Восточной Грузии задержаны четыре человека

С мусорной свалки на прилавок: в Восточной Грузии задержаны четыре человека

Обвиняемые наживались, возвращая просроченные продукты, предназначенные для уничтожения, снова в продажу 29.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-29T11:36+0400

2021-12-29T11:36+0400

2021-12-29T11:36+0400

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ТБИЛИСИ, 29 дек — Sputnik. Четверо сотрудников мусорной свалки в Квемо Картли (Восточная Грузия) задержаны по обвинению в коммерческом подкупе, сообщает Следственная служба Минфина Грузии.По данным следствия, обвиняемые в обмен на деньги систематически реализовывали со свалки непригодные для использования и предназначенные для уничтожения просроченные мясные продукты и кондитерские изделия. В результате следственных действий в доме одного из частных лиц было изъято 1 115 кг просроченных кондитерских изделий и 1 105 кг просроченной мясной продукции со свалки, сообщает Следственная служба.Следствие ведется по трем статьям УК Грузии – "Изготовление, ввоз или реализация опасной для жизни или здоровья человека продукции", "Злоупотребление полномочиями" и "Коммерческий подкуп".Преступление наказывается лишением свободы от четырех до шести лет.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, грузия, преступность в грузии