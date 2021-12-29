https://sputnik-georgia.ru/20211229/s-musornoy-svalki-na-prilavok-v-vostochnoy-gruzii-zaderzhany-chetyre-cheloveka-263239449.html
С мусорной свалки на прилавок: в Восточной Грузии задержаны четыре человека
С мусорной свалки на прилавок: в Восточной Грузии задержаны четыре человека
Обвиняемые наживались, возвращая просроченные продукты, предназначенные для уничтожения, снова в продажу 29.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-29T11:36+0400
2021-12-29T11:36+0400
2021-12-29T11:36+0400
новости
грузия
преступность в грузии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/1d/263239807_0:81:1548:952_1920x0_80_0_0_f5bbec4f547905d8e00d4c7e90f84814.jpg
ТБИЛИСИ, 29 дек — Sputnik. Четверо сотрудников мусорной свалки в Квемо Картли (Восточная Грузия) задержаны по обвинению в коммерческом подкупе, сообщает Следственная служба Минфина Грузии.По данным следствия, обвиняемые в обмен на деньги систематически реализовывали со свалки непригодные для использования и предназначенные для уничтожения просроченные мясные продукты и кондитерские изделия. В результате следственных действий в доме одного из частных лиц было изъято 1 115 кг просроченных кондитерских изделий и 1 105 кг просроченной мясной продукции со свалки, сообщает Следственная служба.Следствие ведется по трем статьям УК Грузии – "Изготовление, ввоз или реализация опасной для жизни или здоровья человека продукции", "Злоупотребление полномочиями" и "Коммерческий подкуп".Преступление наказывается лишением свободы от четырех до шести лет.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/1d/263239807_86:0:1462:1032_1920x0_80_0_0_7e50019ce25d9f46d157866721b9bb36.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
новости, грузия, преступность в грузии
С мусорной свалки на прилавок: в Восточной Грузии задержаны четыре человека
Обвиняемые наживались, возвращая просроченные продукты, предназначенные для уничтожения, снова в продажу
ТБИЛИСИ, 29 дек — Sputnik. Четверо сотрудников мусорной свалки в Квемо Картли (Восточная Грузия) задержаны по обвинению в коммерческом подкупе, сообщает Следственная служба Минфина Грузии.
По данным следствия, обвиняемые в обмен на деньги систематически реализовывали со свалки непригодные для использования и предназначенные для уничтожения просроченные мясные продукты и кондитерские изделия.
В результате следственных действий в доме одного из частных лиц было изъято 1 115 кг просроченных кондитерских изделий и 1 105 кг просроченной мясной продукции со свалки, сообщает Следственная служба
.
Следствие ведется по трем статьям УК Грузии – "Изготовление, ввоз или реализация опасной для жизни или здоровья человека продукции", "Злоупотребление полномочиями" и "Коммерческий подкуп".
Преступление наказывается лишением свободы от четырех до шести лет.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.