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https://sputnik-georgia.ru/20211229/severnyy-potok--2-polnostyu-gotov-k-ekspluatatsii-zayavil-glava-gazproma-263258080.html
"Северный поток — 2" полностью готов к эксплуатации, заявил глава "Газпрома"
"Северный поток — 2" полностью готов к эксплуатации, заявил глава "Газпрома"
Сейчас трубопровод "Северный поток — 2" проходит процедуру одобрения немецким регулятором 29.12.2021, Sputnik Грузия
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новости
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ТБИЛИСИ, 29 дек — Sputnik. Газопровод "Северный поток — 2" полностью готов к вводу в эксплуатацию, сообщил глава "Газпрома" Алексей Миллер президенту России Владимиру Путину. Об этом пишет РИА Новости."Северный поток — 2" полностью достроили в сентябре. Он проложен из России в Европу через Балтийское море. Общая мощность двух ниток газопровода составляет 55 млрд куб. м газа в год.Сейчас трубопровод "Северный поток — 2" проходит процедуру одобрения регулятором. Процесс приостановили из-за того, что ведомство посчитало необходимым для Nord Sream 2 AG создать в Германии предприятие-"дочку" и подать новую заявку на сертификацию в качестве оператора уже от ее лица, это необходимо по европейскому законодательству. После того, как ее подадут и примут, регулятор возобновит процедуру, вынесет свое решение, по которому затем выскажет свое мнение Еврокомиссия.
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экономика, россия, новости, северный поток-2

"Северный поток — 2" полностью готов к эксплуатации, заявил глава "Газпрома"

19:21 29.12.2021 (обновлено: 19:32 29.12.2021)
© photo: Sputnik / Dmitry Lelchuk / Перейти в фотобанкСтроительство газопровода "Северный поток-2" в Германии
Строительство газопровода Северный поток-2 в Германии - Sputnik Грузия, 1920, 29.12.2021
© photo: Sputnik / Dmitry Lelchuk
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Сейчас трубопровод "Северный поток — 2" проходит процедуру одобрения немецким регулятором
ТБИЛИСИ, 29 дек — Sputnik. Газопровод "Северный поток — 2" полностью готов к вводу в эксплуатацию, сообщил глава "Газпрома" Алексей Миллер президенту России Владимиру Путину. Об этом пишет РИА Новости.
"Сегодня в 12:58 по московскому времени (13:58 по тбс) "Газпром" завершил заполнение газом второй нитки газопровода "Северный поток — 2". Первая и вторая нитка газопровода "Северный поток — 2" находятся под рабочим давлением", — сказал он.
"Северный поток — 2" полностью достроили в сентябре. Он проложен из России в Европу через Балтийское море. Общая мощность двух ниток газопровода составляет 55 млрд куб. м газа в год.
Сейчас трубопровод "Северный поток — 2" проходит процедуру одобрения регулятором. Процесс приостановили из-за того, что ведомство посчитало необходимым для Nord Sream 2 AG создать в Германии предприятие-"дочку" и подать новую заявку на сертификацию в качестве оператора уже от ее лица, это необходимо по европейскому законодательству. После того, как ее подадут и примут, регулятор возобновит процедуру, вынесет свое решение, по которому затем выскажет свое мнение Еврокомиссия.
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