https://sputnik-georgia.ru/20211229/severnyy-potok--2-polnostyu-gotov-k-ekspluatatsii-zayavil-glava-gazproma-263258080.html

"Северный поток — 2" полностью готов к эксплуатации, заявил глава "Газпрома"

"Северный поток — 2" полностью готов к эксплуатации, заявил глава "Газпрома"

Сейчас трубопровод "Северный поток — 2" проходит процедуру одобрения немецким регулятором 29.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-29T19:21+0400

2021-12-29T19:21+0400

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ТБИЛИСИ, 29 дек — Sputnik. Газопровод "Северный поток — 2" полностью готов к вводу в эксплуатацию, сообщил глава "Газпрома" Алексей Миллер президенту России Владимиру Путину. Об этом пишет РИА Новости."Северный поток — 2" полностью достроили в сентябре. Он проложен из России в Европу через Балтийское море. Общая мощность двух ниток газопровода составляет 55 млрд куб. м газа в год.Сейчас трубопровод "Северный поток — 2" проходит процедуру одобрения регулятором. Процесс приостановили из-за того, что ведомство посчитало необходимым для Nord Sream 2 AG создать в Германии предприятие-"дочку" и подать новую заявку на сертификацию в качестве оператора уже от ее лица, это необходимо по европейскому законодательству. После того, как ее подадут и примут, регулятор возобновит процедуру, вынесет свое решение, по которому затем выскажет свое мнение Еврокомиссия.

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экономика, россия, новости, северный поток-2