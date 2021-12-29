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Школьников Грузии приглашают к участию в олимпиаде по русскому языку
Школьников Грузии приглашают к участию в олимпиаде по русскому языку
Победители олимпиады получат право на бесплатное обучение в Институте Пушкина или другом вузе
2021-12-29T17:22+0400
2021-12-29T17:22+0400
общество
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новости
грузия
образование
институт русского языка имени пушкина
вузы россии
бесплатная учеба в россии
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ТБИЛИСИ, 29 дек — Sputnik. Московский Государственный институт русского языка им. А. С. Пушкина объявил о начале XVIII Международной олимпиады по русскому языку для зарубежных школьников, сообщается на сайте мероприятия.Принять участие в олимпиаде могут учащиеся старших классов зарубежных школ – победители национальных олимпиад по русскому языку как иностранному, учащиеся старших классов зарубежных школ с русским языком обучения, а также индивидуальные участники.Олимпиада пройдет в онлайн-формате по нескольким конкурсным направлениям:Отмечается, что победители олимпиады получат право на бесплатное обучение в Институте Пушкина или другом вузе, подведомственном Минобрнауки России, по филологическим или лингвистическим программам бакалавриата в рамках квоты Правительства Российской Федерации.Этапы Олимпиады: регистрация на портале "Образование на русском" – до 31 января 2022 года; отборочный этап – до 10 февраля 2022 года; полуфинал – до 1 марта 2022 года; финал – до 20 марта 2022 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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общество, россия, новости, грузия, образование, институт русского языка имени пушкина, вузы россии, бесплатная учеба в россии

Школьников Грузии приглашают к участию в олимпиаде по русскому языку

17:22 29.12.2021
© Министерство образование ГрузияШкола. Урок
Школа. Урок - Sputnik Грузия, 1920, 29.12.2021
© Министерство образование Грузия
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Победители олимпиады получат право на бесплатное обучение в Институте Пушкина или другом вузе
ТБИЛИСИ, 29 дек — Sputnik. Московский Государственный институт русского языка им. А. С. Пушкина объявил о начале XVIII Международной олимпиады по русскому языку для зарубежных школьников, сообщается на сайте мероприятия.
Принять участие в олимпиаде могут учащиеся старших классов зарубежных школ – победители национальных олимпиад по русскому языку как иностранному, учащиеся старших классов зарубежных школ с русским языком обучения, а также индивидуальные участники.
Олимпиада пройдет в онлайн-формате по нескольким конкурсным направлениям:
Для учащихся старших классов зарубежных школ, изучающих русский язык как иностранный;
Для учащихся старших классов зарубежных школ с русским языком обучения;
Для учащихся старших классов зарубежных школ – билингвов.
Отмечается, что победители олимпиады получат право на бесплатное обучение в Институте Пушкина или другом вузе, подведомственном Минобрнауки России, по филологическим или лингвистическим программам бакалавриата в рамках квоты Правительства Российской Федерации.
Этапы Олимпиады: регистрация на портале "Образование на русском" – до 31 января 2022 года; отборочный этап – до 10 февраля 2022 года; полуфинал – до 1 марта 2022 года; финал – до 20 марта 2022 года.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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