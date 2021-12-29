https://sputnik-georgia.ru/20211229/shkolnikov-gruzii-priglashayut-k-uchastiyu-v-olimpiade-po-russkomu-yazyku-263252395.html

Школьников Грузии приглашают к участию в олимпиаде по русскому языку

Школьников Грузии приглашают к участию в олимпиаде по русскому языку

Победители олимпиады получат право на бесплатное обучение в Институте Пушкина или другом вузе

2021-12-29T17:22+0400

2021-12-29T17:22+0400

2021-12-29T17:22+0400

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ТБИЛИСИ, 29 дек — Sputnik. Московский Государственный институт русского языка им. А. С. Пушкина объявил о начале XVIII Международной олимпиады по русскому языку для зарубежных школьников, сообщается на сайте мероприятия.Принять участие в олимпиаде могут учащиеся старших классов зарубежных школ – победители национальных олимпиад по русскому языку как иностранному, учащиеся старших классов зарубежных школ с русским языком обучения, а также индивидуальные участники.Олимпиада пройдет в онлайн-формате по нескольким конкурсным направлениям:Отмечается, что победители олимпиады получат право на бесплатное обучение в Институте Пушкина или другом вузе, подведомственном Минобрнауки России, по филологическим или лингвистическим программам бакалавриата в рамках квоты Правительства Российской Федерации.Этапы Олимпиады: регистрация на портале "Образование на русском" – до 31 января 2022 года; отборочный этап – до 10 февраля 2022 года; полуфинал – до 1 марта 2022 года; финал – до 20 марта 2022 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

общество, россия, новости, грузия, образование, институт русского языка имени пушкина, вузы россии, бесплатная учеба в россии