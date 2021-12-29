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https://sputnik-georgia.ru/20211229/zhdala-momenta-buzova-pokazala-novogodnyuyu-fotosessiyu-bez-yubki--foto-263246115.html
Ждала момента: Бузова показала новогоднюю фотосессию без юбки – ФОТО
Ждала момента: Бузова показала новогоднюю фотосессию без юбки – ФОТО
Популярная телезвезда поддалась праздничному настроению и стала героиней дерзкой съемки у новогодней елки
2021-12-29T14:39+0400
2021-12-29T14:42+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
ольга бузова
шоу-бизнес
новый год 2022
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ТБИЛИСИ, 29 дек — Sputnik. Российская ведущая Ольга Бузова в полной мере ощутила предновогоднее настроение – звезда показала праздничную фотосессию без юбки. Ведущая шоу "Звезды в Африке" решила порадовать поклонников перед Новым годом. В своем Инстаграм Ольга опубликовала новую фотосессию в уютном образе. Звезда надела клетчатую рубашку и белые гольфы, но почему-то забыла о нижней части наряда.В кадре Бузова расположилась у наряженной елки в соблазнительной позе и продемонстрировала свои стройные ноги. Также она посетовала на то, что из-за новогодней суеты не успевает делиться новыми фото. "Традиционно в декабре, уже который год подряд, мы устраиваем фотосессии. Только я никогда не успеваю ничего выкладывать. Вы бы знали, сколько у меня сейчас есть крутых кадров. Я все ждала подходящего момента и не успела оглянуться, как год реально подошел к концу", – написала артистка и добавила, что хватается за голову и паникует из-за нехватки времени. Фанаты поспешили осыпать Бузову комплиментами, но не сдержались и потроллили звезду за отсутствие юбки. "Юбочку то забыла", "Сексуальная Оля", "Красотка, пора замуж", "А где юбка?", "Ну совсем уж полуголая", "Оль, мне кажется, что в спешке ты забыла что-то надеть", – прокомментировали подписчики в Инстаграм. Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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ольга бузова, шоу-бизнес, новый год 2022

Ждала момента: Бузова показала новогоднюю фотосессию без юбки – ФОТО

14:39 29.12.2021 (обновлено: 14:42 29.12.2021)
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova / Перейти в фотобанкПевица Ольга Бузова
Певица Ольга Бузова - Sputnik Грузия, 1920, 29.12.2021
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova
/
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Популярная телезвезда поддалась праздничному настроению и стала героиней дерзкой съемки у новогодней елки
ТБИЛИСИ, 29 дек — Sputnik. Российская ведущая Ольга Бузова в полной мере ощутила предновогоднее настроение – звезда показала праздничную фотосессию без юбки.
Ведущая шоу "Звезды в Африке" решила порадовать поклонников перед Новым годом. В своем Инстаграм Ольга опубликовала новую фотосессию в уютном образе. Звезда надела клетчатую рубашку и белые гольфы, но почему-то забыла о нижней части наряда.
В кадре Бузова расположилась у наряженной елки в соблазнительной позе и продемонстрировала свои стройные ноги. Также она посетовала на то, что из-за новогодней суеты не успевает делиться новыми фото.
"Традиционно в декабре, уже который год подряд, мы устраиваем фотосессии. Только я никогда не успеваю ничего выкладывать. Вы бы знали, сколько у меня сейчас есть крутых кадров. Я все ждала подходящего момента и не успела оглянуться, как год реально подошел к концу", – написала артистка и добавила, что хватается за голову и паникует из-за нехватки времени.
Фанаты поспешили осыпать Бузову комплиментами, но не сдержались и потроллили звезду за отсутствие юбки.
"Юбочку то забыла", "Сексуальная Оля", "Красотка, пора замуж", "А где юбка?", "Ну совсем уж полуголая", "Оль, мне кажется, что в спешке ты забыла что-то надеть", – прокомментировали подписчики в Инстаграм.
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