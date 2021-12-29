https://sputnik-georgia.ru/20211229/zhdala-momenta-buzova-pokazala-novogodnyuyu-fotosessiyu-bez-yubki--foto-263246115.html

Ждала момента: Бузова показала новогоднюю фотосессию без юбки – ФОТО

Ждала момента: Бузова показала новогоднюю фотосессию без юбки – ФОТО

Популярная телезвезда поддалась праздничному настроению и стала героиней дерзкой съемки у новогодней елки

2021-12-29T14:39+0400

2021-12-29T14:39+0400

2021-12-29T14:42+0400

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ольга бузова

шоу-бизнес

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ТБИЛИСИ, 29 дек — Sputnik. Российская ведущая Ольга Бузова в полной мере ощутила предновогоднее настроение – звезда показала праздничную фотосессию без юбки. Ведущая шоу "Звезды в Африке" решила порадовать поклонников перед Новым годом. В своем Инстаграм Ольга опубликовала новую фотосессию в уютном образе. Звезда надела клетчатую рубашку и белые гольфы, но почему-то забыла о нижней части наряда.В кадре Бузова расположилась у наряженной елки в соблазнительной позе и продемонстрировала свои стройные ноги. Также она посетовала на то, что из-за новогодней суеты не успевает делиться новыми фото. "Традиционно в декабре, уже который год подряд, мы устраиваем фотосессии. Только я никогда не успеваю ничего выкладывать. Вы бы знали, сколько у меня сейчас есть крутых кадров. Я все ждала подходящего момента и не успела оглянуться, как год реально подошел к концу", – написала артистка и добавила, что хватается за голову и паникует из-за нехватки времени. Фанаты поспешили осыпать Бузову комплиментами, но не сдержались и потроллили звезду за отсутствие юбки. "Юбочку то забыла", "Сексуальная Оля", "Красотка, пора замуж", "А где юбка?", "Ну совсем уж полуголая", "Оль, мне кажется, что в спешке ты забыла что-то надеть", – прокомментировали подписчики в Инстаграм. Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ольга бузова, шоу-бизнес, новый год 2022