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Зимняя сказка: необычные виды курортного Батуми в снегу - фото
Зимняя сказка: необычные виды курортного Батуми в снегу - фото
Сильный снегопад прошел по Грузии во второй половине декабря. Даже курортный черноморский город Батуми замело снегом. Смотрите в фотоленте Sputnik, как... 29.12.2021, Sputnik Грузия
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Снег в Батуми - явление редкое. И хотя лежит он недолго, это полностью преображает курортный город, который выглядит совсем иначе под снежным покровом. Репортер Sputnik сделал снимки ночного Батуми в снегу. Свет от уличных фонарей добавлял атмосферности в кадр, а привычные очертания батумских улиц было не узнать. ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!
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фотоленты, батуми, мультимедиа, новости грузии в фотографиях, фото

Зимняя сказка: необычные виды курортного Батуми в снегу - фото

01:10 29.12.2021
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Сильный снегопад прошел по Грузии во второй половине декабря. Даже курортный черноморский город Батуми замело снегом. Смотрите в фотоленте Sputnik, как непривычно для себя выглядел этот приморский город
Снег в Батуми - явление редкое. И хотя лежит он недолго, это полностью преображает курортный город, который выглядит совсем иначе под снежным покровом. Репортер Sputnik сделал снимки ночного Батуми в снегу. Свет от уличных фонарей добавлял атмосферности в кадр, а привычные очертания батумских улиц было не узнать.
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© photo: Sputnik / Seyran Baroyan

После снегопада Батуми полностью преобразился

После снегопада Батуми полностью преобразился - Sputnik Грузия
1/15
© photo: Sputnik / Seyran Baroyan

После снегопада Батуми полностью преобразился

© photo: Sputnik / Seyran Baroyan

Приморскому парку снег придал новое очарование

Приморскому парку снег придал новое очарование - Sputnik Грузия
2/15
© photo: Sputnik / Seyran Baroyan

Приморскому парку снег придал новое очарование

© photo: Sputnik / Seyran Baroyan

Новогоднее освещение добавило своей красоты

Новогоднее освещение добавило своей красоты - Sputnik Грузия
3/15
© photo: Sputnik / Seyran Baroyan

Новогоднее освещение добавило своей красоты

© photo: Sputnik / Seyran Baroyan

Привычные для глаза места стали выглядеть совсем иначе

Привычные для глаза места стали выглядеть совсем иначе - Sputnik Грузия
4/15
© photo: Sputnik / Seyran Baroyan

Привычные для глаза места стали выглядеть совсем иначе

© photo: Sputnik / Seyran Baroyan

Хоть снег в Батуми надолго не задерживается, фотографии помогают сохранить эти моменты

Хоть снег в Батуми надолго не задерживается, фотографии помогают сохранить эти моменты - Sputnik Грузия
5/15
© photo: Sputnik / Seyran Baroyan

Хоть снег в Батуми надолго не задерживается, фотографии помогают сохранить эти моменты

© photo: Sputnik / Seyran Baroyan

Ведь когда еще в Батуми выпадет такой снег?

Ведь когда еще в Батуми выпадет такой снег? - Sputnik Грузия
6/15
© photo: Sputnik / Seyran Baroyan

Ведь когда еще в Батуми выпадет такой снег?

© photo: Sputnik / Seyran Baroyan

Смотрите, прямо волшебная картина как будто из фильма-фентези

Смотрите, прямо волшебная картина как будто из фильма-фентези - Sputnik Грузия
7/15
© photo: Sputnik / Seyran Baroyan

Смотрите, прямо волшебная картина как будто из фильма-фентези

© photo: Sputnik / Seyran Baroyan

Ночью в парке пустынно, все места на скамейках по праву занимает снег

Ночью в парке пустынно, все места на скамейках по праву занимает снег - Sputnik Грузия
8/15
© photo: Sputnik / Seyran Baroyan

Ночью в парке пустынно, все места на скамейках по праву занимает снег

© photo: Sputnik / Seyran Baroyan

Так что настоящая зима в последней половине декабря не обошла и Батуми

Так что настоящая зима в последней половине декабря не обошла и Батуми - Sputnik Грузия
9/15
© photo: Sputnik / Seyran Baroyan

Так что настоящая зима в последней половине декабря не обошла и Батуми

© photo: Sputnik / Seyran Baroyan

Новогоднее освещение придавало всему особенный колорит

Новогоднее освещение придавало всему особенный колорит - Sputnik Грузия
10/15
© photo: Sputnik / Seyran Baroyan

Новогоднее освещение придавало всему особенный колорит

© photo: Sputnik / Seyran Baroyan

Настоящая зимняя сказка ожидала тех редких прохожих, которые все же вышли на улицы в этот момент

Настоящая зимняя сказка ожидала тех редких прохожих, которые все же вышли на улицы в этот момент - Sputnik Грузия
11/15
© photo: Sputnik / Seyran Baroyan

Настоящая зимняя сказка ожидала тех редких прохожих, которые все же вышли на улицы в этот момент

© photo: Sputnik / Seyran Baroyan

В Батуми влажный климат и в зимние морозы тут лучше одеваться теплее

В Батуми влажный климат и в зимние морозы тут лучше одеваться теплее - Sputnik Грузия
12/15
© photo: Sputnik / Seyran Baroyan

В Батуми влажный климат и в зимние морозы тут лучше одеваться теплее

© photo: Sputnik / Seyran Baroyan

Особенно, чтобы прогуляться по таким заснеженным улицам

Особенно, чтобы прогуляться по таким заснеженным улицам - Sputnik Грузия
13/15
© photo: Sputnik / Seyran Baroyan

Особенно, чтобы прогуляться по таким заснеженным улицам

© photo: Sputnik / Seyran Baroyan

А вот этим дельфинам на приморском бульваре морозы не страшны

А вот этим дельфинам на приморском бульваре морозы не страшны - Sputnik Грузия
14/15
© photo: Sputnik / Seyran Baroyan

А вот этим дельфинам на приморском бульваре морозы не страшны

© photo: Sputnik / Seyran Baroyan

Так что напоследок в уходящем 2021 году зима снова коснулась своим дыханием Батуми, одарив этот курортный город на пару дней снежным покровом

Так что напоследок в уходящем 2021 году зима снова коснулась своим дыханием Батуми, одарив этот курортный город на пару дней снежным покровом - Sputnik Грузия
15/15
© photo: Sputnik / Seyran Baroyan

Так что напоследок в уходящем 2021 году зима снова коснулась своим дыханием Батуми, одарив этот курортный город на пару дней снежным покровом

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