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Зимняя сказка: необычные виды курортного Батуми в снегу - фото
Зимняя сказка: необычные виды курортного Батуми в снегу - фото
Сильный снегопад прошел по Грузии во второй половине декабря. Даже курортный черноморский город Батуми замело снегом. Смотрите в фотоленте Sputnik, как... 29.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-29T01:10+0400
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Снег в Батуми - явление редкое. И хотя лежит он недолго, это полностью преображает курортный город, который выглядит совсем иначе под снежным покровом. Репортер Sputnik сделал снимки ночного Батуми в снегу. Свет от уличных фонарей добавлял атмосферности в кадр, а привычные очертания батумских улиц было не узнать. ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!
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Зимняя сказка: необычные виды курортного Батуми в снегу - фото
Сильный снегопад прошел по Грузии во второй половине декабря. Даже курортный черноморский город Батуми замело снегом. Смотрите в фотоленте Sputnik, как непривычно для себя выглядел этот приморский город
Снег в Батуми - явление редкое. И хотя лежит он недолго, это полностью преображает курортный город, который выглядит совсем иначе под снежным покровом. Репортер Sputnik сделал снимки ночного Батуми в снегу. Свет от уличных фонарей добавлял атмосферности в кадр, а привычные очертания батумских улиц было не узнать.
© photo: Sputnik / Seyran Baroyan
После снегопада Батуми полностью преобразился
После снегопада Батуми полностью преобразился
© photo: Sputnik / Seyran Baroyan
Приморскому парку снег придал новое очарование
Приморскому парку снег придал новое очарование
© photo: Sputnik / Seyran Baroyan
Новогоднее освещение добавило своей красоты
Новогоднее освещение добавило своей красоты
© photo: Sputnik / Seyran Baroyan
Привычные для глаза места стали выглядеть совсем иначе
Привычные для глаза места стали выглядеть совсем иначе
© photo: Sputnik / Seyran Baroyan
Хоть снег в Батуми надолго не задерживается, фотографии помогают сохранить эти моменты
Хоть снег в Батуми надолго не задерживается, фотографии помогают сохранить эти моменты
© photo: Sputnik / Seyran Baroyan
Ведь когда еще в Батуми выпадет такой снег?
Ведь когда еще в Батуми выпадет такой снег?
© photo: Sputnik / Seyran Baroyan
Смотрите, прямо волшебная картина как будто из фильма-фентези
Смотрите, прямо волшебная картина как будто из фильма-фентези
© photo: Sputnik / Seyran Baroyan
Ночью в парке пустынно, все места на скамейках по праву занимает снег
Ночью в парке пустынно, все места на скамейках по праву занимает снег
© photo: Sputnik / Seyran Baroyan
Так что настоящая зима в последней половине декабря не обошла и Батуми
Так что настоящая зима в последней половине декабря не обошла и Батуми
© photo: Sputnik / Seyran Baroyan
Новогоднее освещение придавало всему особенный колорит
Новогоднее освещение придавало всему особенный колорит
© photo: Sputnik / Seyran Baroyan
Настоящая зимняя сказка ожидала тех редких прохожих, которые все же вышли на улицы в этот момент
Настоящая зимняя сказка ожидала тех редких прохожих, которые все же вышли на улицы в этот момент
© photo: Sputnik / Seyran Baroyan
В Батуми влажный климат и в зимние морозы тут лучше одеваться теплее
В Батуми влажный климат и в зимние морозы тут лучше одеваться теплее
© photo: Sputnik / Seyran Baroyan
Особенно, чтобы прогуляться по таким заснеженным улицам
Особенно, чтобы прогуляться по таким заснеженным улицам
© photo: Sputnik / Seyran Baroyan
А вот этим дельфинам на приморском бульваре морозы не страшны
А вот этим дельфинам на приморском бульваре морозы не страшны
© photo: Sputnik / Seyran Baroyan
Так что напоследок в уходящем 2021 году зима снова коснулась своим дыханием Батуми, одарив этот курортный город на пару дней снежным покровом
Так что напоследок в уходящем 2021 году зима снова коснулась своим дыханием Батуми, одарив этот курортный город на пару дней снежным покровом