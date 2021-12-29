https://sputnik-georgia.ru/20211229/zimnyaya-skazka-neobychnye-vidy-kurortnogo-batumi-v-snegu---foto-263233579.html

Зимняя сказка: необычные виды курортного Батуми в снегу - фото

Зимняя сказка: необычные виды курортного Батуми в снегу - фото

Сильный снегопад прошел по Грузии во второй половине декабря. Даже курортный черноморский город Батуми замело снегом. Смотрите в фотоленте Sputnik, как... 29.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-29T01:10+0400

2021-12-29T01:10+0400

2021-12-29T01:10+0400

фотоленты

батуми

мультимедиа

новости грузии в фотографиях

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/1c/263225146_0:196:3093:1935_1920x0_80_0_0_237b39356475322e96415c18a1d099d4.jpg

Снег в Батуми - явление редкое. И хотя лежит он недолго, это полностью преображает курортный город, который выглядит совсем иначе под снежным покровом. Репортер Sputnik сделал снимки ночного Батуми в снегу. Свет от уличных фонарей добавлял атмосферности в кадр, а привычные очертания батумских улиц было не узнать. ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!

батуми

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

фотоленты, батуми, мультимедиа, новости грузии в фотографиях, фото