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Антирекорд по числу выявленных случаев коронавируса установлен в Италии
Антирекорд по числу выявленных случаев коронавируса установлен в Италии
Общее число случаев заражения с начала эпидемии в Италии превысило 5 миллионов 981 тысячу 30.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-30T23:09+0400
2021-12-30T23:45+0400
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ТБИЛИСИ, 30 дек — Sputnik. Впервые с начала пандемии в Италии число случаев заражения коронавирусом за сутки превысило 100 тысяч человек, свидетельствует статистика Минздрава страны.За сутки ⁣зараженными объявлены 126 888 человек. Накануне прирост составил 98 тысяч зараженных: таким образом, печальный рекорд в Италии обновляется шестой день подряд.К сегодняшнему показателю привело рекордное число проведенных тестов на COVID-19. Минздрав отчитался об 1 миллионе 150 тысячах сделанных тестов, что позволило вычислить индекс выявленных случаев на уровне 11%, что на 1,5% выше показателя накануне.Рост смертности за сутки составил 156 случаев, когда как в понедельник жертвами пандемии были объявлены 136 человек.В изоляции по месту жительства находятся свыше 767 тысяч человек из 779 тысяч зараженных.В отделениях интенсивной терапии остаются 1226 человек (+41 человек, 134 поступили за день), число госпитализированных возросло до 10,8 тысячи (+288 пациентов).Общее число случаев заражения с начала эпидемии превысило 5 миллионов 981 тысячу. Показатели смертности в Италии достигли 137 247 летальных случаев.
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Антирекорд по числу выявленных случаев коронавируса установлен в Италии

23:09 30.12.2021 (обновлено: 23:45 30.12.2021)
© AFP / ALBERTO PIZZOLIСитуация в Италии в связи с коронавирусом
Ситуация в Италии в связи с коронавирусом - Sputnik Грузия, 1920, 30.12.2021
© AFP / ALBERTO PIZZOLI
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Общее число случаев заражения с начала эпидемии в Италии превысило 5 миллионов 981 тысячу
ТБИЛИСИ, 30 дек — Sputnik. Впервые с начала пандемии в Италии число случаев заражения коронавирусом за сутки превысило 100 тысяч человек, свидетельствует статистика Минздрава страны.
За сутки ⁣зараженными объявлены 126 888 человек. Накануне прирост составил 98 тысяч зараженных: таким образом, печальный рекорд в Италии обновляется шестой день подряд.
К сегодняшнему показателю привело рекордное число проведенных тестов на COVID-19. Минздрав отчитался об 1 миллионе 150 тысячах сделанных тестов, что позволило вычислить индекс выявленных случаев на уровне 11%, что на 1,5% выше показателя накануне.
Рост смертности за сутки составил 156 случаев, когда как в понедельник жертвами пандемии были объявлены 136 человек.
В изоляции по месту жительства находятся свыше 767 тысяч человек из 779 тысяч зараженных.
В отделениях интенсивной терапии остаются 1226 человек (+41 человек, 134 поступили за день), число госпитализированных возросло до 10,8 тысячи (+288 пациентов).
Общее число случаев заражения с начала эпидемии превысило 5 миллионов 981 тысячу. Показатели смертности в Италии достигли 137 247 летальных случаев.
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