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Армянской авиакомпании разрешили летать в Стамбул
Армянской авиакомпании разрешили летать в Стамбул
В министерстве территориального управления и инфраструктур Армении пояснили, что полеты начнутся в январе. 30.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-30T20:39+0400
2021-12-30T20:39+0400
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ТБИЛИСИ, 30 дек — Sputnik. Авиационные власти Армении разрешили компании Flyone Armenia осуществлять чартерные рейсы Ереван-Стамбул-Ереван. Информацию об этом подтвердили Sputnik Армения в пресс-службе министерства территориального управления и инфраструктур."Комитет гражданской авиации разрешил компании начать рейсы Ереван-Стамбул-Ереван с января", - отметили в ведомстве.Еще 23 декабря сообщалось, что компания обратилась в министерство с целью получить разрешение. Ввиду отсутствия дипотношений рейсы будут нерегулярными.Flyone Armenia будет первой армянской авиакомпанией, которая начнет осуществлять полеты в Турцию после 2015 года. Рейсы Стамбул-Ереван намерена запустить и турецкая авиакомпания Pegasus.Турция откроет прямые чартерные авиарейсы в Армению >>Между Арменией и Турцией нет дипломатических отношений. 13 декабря 2021 года глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявил, что Ереван и Анкара на взаимной основе назначат представителей для переговоров по нормализации отношений. МИД Армении приветствовал заявление Чавушоглу, подтвердив, что Ереван назначит своего спецпредставителя для проведения диалога. Позже стало известно, что Анкара назначила в качестве спецпредставителя по нормализации отношений с Ереваном бывшего посла Турции в США Сердара Кылыча. С армянской стороны назначен вице-спикер парламента Рубен Рубинян.
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Армянской авиакомпании разрешили летать в Стамбул
20:39 30.12.2021 (обновлено: 20:45 30.12.2021)
В министерстве территориального управления и инфраструктур Армении пояснили, что полеты начнутся в январе.
ТБИЛИСИ, 30 дек — Sputnik. Авиационные власти Армении разрешили компании Flyone Armenia осуществлять чартерные рейсы Ереван-Стамбул-Ереван. Информацию об этом подтвердили Sputnik Армения в пресс-службе министерства территориального управления и инфраструктур.
"Комитет гражданской авиации разрешил компании начать рейсы Ереван-Стамбул-Ереван с января", - отметили в ведомстве.
Еще 23 декабря сообщалось, что компания обратилась в министерство с целью получить разрешение. Ввиду отсутствия дипотношений рейсы будут нерегулярными.
Flyone Armenia будет первой армянской авиакомпанией, которая начнет осуществлять полеты в Турцию после 2015 года. Рейсы Стамбул-Ереван намерена запустить и турецкая авиакомпания Pegasus.
Между Арменией и Турцией нет дипломатических отношений. 13 декабря 2021 года глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявил, что Ереван и Анкара на взаимной основе назначат представителей для переговоров по нормализации отношений. МИД Армении приветствовал заявление Чавушоглу, подтвердив, что Ереван назначит своего спецпредставителя для проведения диалога. Позже стало известно, что Анкара назначила в качестве спецпредставителя по нормализации отношений с Ереваном бывшего посла Турции в США Сердара Кылыча. С армянской стороны назначен вице-спикер парламента Рубен Рубинян.