https://sputnik-georgia.ru/20211230/armyanskoy-aviakompanii-razreshili-letat-v-stambul-263292495.html

Армянской авиакомпании разрешили летать в Стамбул

Армянской авиакомпании разрешили летать в Стамбул

В министерстве территориального управления и инфраструктур Армении пояснили, что полеты начнутся в январе. 30.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-30T20:39+0400

2021-12-30T20:39+0400

2021-12-30T20:45+0400

новости

в мире

авиасообщение

турция

армения

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24571/11/245711131_0:130:1600:1030_1920x0_80_0_0_742bcc38438f5cca2955d5839469eae0.jpg

ТБИЛИСИ, 30 дек — Sputnik. Авиационные власти Армении разрешили компании Flyone Armenia осуществлять чартерные рейсы Ереван-Стамбул-Ереван. Информацию об этом подтвердили Sputnik Армения в пресс-службе министерства территориального управления и инфраструктур."Комитет гражданской авиации разрешил компании начать рейсы Ереван-Стамбул-Ереван с января", - отметили в ведомстве.Еще 23 декабря сообщалось, что компания обратилась в министерство с целью получить разрешение. Ввиду отсутствия дипотношений рейсы будут нерегулярными.Flyone Armenia будет первой армянской авиакомпанией, которая начнет осуществлять полеты в Турцию после 2015 года. Рейсы Стамбул-Ереван намерена запустить и турецкая авиакомпания Pegasus.Турция откроет прямые чартерные авиарейсы в Армению >>Между Арменией и Турцией нет дипломатических отношений. 13 декабря 2021 года глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявил, что Ереван и Анкара на взаимной основе назначат представителей для переговоров по нормализации отношений. МИД Армении приветствовал заявление Чавушоглу, подтвердив, что Ереван назначит своего спецпредставителя для проведения диалога. Позже стало известно, что Анкара назначила в качестве спецпредставителя по нормализации отношений с Ереваном бывшего посла Турции в США Сердара Кылыча. С армянской стороны назначен вице-спикер парламента Рубен Рубинян.

турция

армения

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, в мире, авиасообщение, турция, армения