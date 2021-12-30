https://sputnik-georgia.ru/20211230/goroskop-na-segodnya-31-dekabrya-2021-po-znakam-zodiaka-263264374.html

Гороскоп на сегодня 31 декабря 2021 по знакам зодиака

Гороскоп на сегодня 31 декабря 2021 по знакам зодиака

Астрологический прогноз на пятницу, 31 декабря, рассказывает, кому из знаков зодиака космос поможет воплотить в жизнь самые смелые идеи, сменить работу, найти... 30.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-30T09:52+0400

2021-12-30T09:52+0400

2021-12-30T09:52+0400

гороскоп

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Sputnik Грузия публикует гороскоп по знакам зодиака на 31 декабря, из которого вы узнаете, какие сюрпризы готовят вам звезды и что рекомендуют астрологи, то есть как добиться успеха и избежать неприятностей.ОвенОвнов, работающих с полной отдачей, ждет награда – представители знака зодиака могут рассчитывать сегодня на неожиданные финансовые поступления. От новых знакомств гороскоп Овнам рекомендует сегодня воздержаться, ибо вероятны интриги и разочарования. Знаку зодиака вечер желательно провести в кругу родных и близких, которые помогут снизить отрицательные тенденции дня.ТелецТельцов 31 декабря ждет сложный день – неожиданные перемены в жизнь представителей знака зодиака может внести неприятное известие. Гороскоп советует Тельцам сохранять сегодня выдержку и пригласить старых друзей на семейный обед, что поможет разрядить накалившуюся обстановку. Знаку зодиака желательно сегодня воздержаться от употребления мясных продуктов и спиртных напитков.БлизнецыБлизнецы 31 декабря должны проявить изобретательность и креативное мышление. Немалую пользу знаку зодиака принесет сегодня общение с деловыми партнерами. Гороскоп рекомендует Близнецам проявить внимание к своей второй половине, в противном случае им не избежать семейных ссор и конфликтов. Благоприятно сегодня и для любовных отношений – одиноких ждет приятное знакомство.РакМечтательным и рассеянным Ракам 31 декабря будет трудно контролировать дела, связанные с профессиональной деятельностью. Неблагоприятно сегодня для финансовых вложений и крупных приобретений. Гороскоп советует знаку зодиака приберечь деньги для более благоприятного периода. В любовных отношениях Раков сегодня ждут неожиданные, но приятные перемены – они смогут наладить отношения с партнером.ЛевЛьвам 31 декабря успех принесут честолюбие и готовность преодолеть любые трудности, но для этого к любому делу они должны подойти серьезно и ответственно. Благоприятно по гороскопу для реализации коммерческих операций – фортуна сегодня благоволит Львам. Одиноких представителей знака зодиака ждет романтическое знакомство, которое может перерасти в бурный роман.ДеваДев 31 декабря ждет сложный день полный разочарований. Гороскоп рекомендует представителям знака зодиака разгрести сегодня бытовые проблемы, которые отнимут много сил. Девы сегодня должны избегать путешествий и дальних прогулок – вероятны несчастные случаи. Отрицательные тенденции снизят общение с близкими людьми. Одинокие Девы встретят сегодня свою любовь.ВесыВесы 31 декабря смогут наладить отношения с новыми партнерами, проявить скрытые таланты и получить повышение по службе. Мелкие неурядицы ждут семейных представителей знака зодиака, с которыми они легко справятся благодаря прирожденному такту. Весы, которые находятся в отношениях, могут рассчитывать на улучшение климата в сердечных делах, но говорить о полной гармонии пока рано.СкорпионПо гороскопу Скорпионам 31 декабря светит повышение по службе, но успех знака зодиака во многом будет зависеть от отношения с начальством. Звезды предостерегают сегодня Скорпионов от "выгодных" коммерческих предложений и от мошенников, которые могут выманить у них деньги. Гороскоп советует представителям знака зодиака провести вечер в спокойной семейной обстановке.СтрелецСтрельцов 31 декабря ждет сложный день. Гороскоп рекомендует знаку зодиака контролировать сегодня эмоции и не ввязываться в конфликты. Стрельцам лучше спокойно переждать неблагоприятный период и внимательнее прислушиваться к советам друзей и близких. Финансовое благосостояние Стрельцов растет, хотя параллельно растут и расходы, поэтому от неразумных трат лучше воздержаться.КозерогКозерогов 31 декабря ждет неблагоприятный день. Процесс достижения целей затормозится, что порядком испортит настроение знаку зодиака. Семейным Козерогам нужно уделить больше внимания своей второй половинке. А одиноким представителям знака зодиака гороскоп предсказывает новое знакомство, которое впоследствии перерастет в продолжительные и крепкие отношения.ВодолейВодолеи 31 декабря получат хороший шанс. Гороскоп советует знаку зодиака начать новый проект, который слишком давно откладывал, и не упустить подарок судьбы из-за робости или банальной лени. Особой стабильности в материальном плане не предвидится, поэтому Водолеям лучше избежать необдуманных расходов. Жизнь одиноких изменится – случайное знакомство перерастет в длительные отношения.РыбыРыбам 31 декабря гороскоп рекомендует использовать свои социальные навыки и успешно "навести мосты" в деловом общении. Благоприятно сегодня для активного отдыха и развлечений. Знаку зодиака нужно уделить больше внимания любимому человеку и побаловать избранника необычным ужином. Рыбам нужно воздержаться сегодня от употребления мясных продуктов и спиртных напитков.Материал подготовлен на основе открытых источников

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