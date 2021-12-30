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Грузинская группа Mgzavrebi едет покорять Израиль

Грузинская группа Mgzavrebi едет покорять Израиль

Концерты грузинских музыкантов пройдут в трех городах Израиля - в Ашдоде, Беэр-Шева и Тель-Авиве

2021-12-30T12:08+0400

2021-12-30T12:08+0400

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ТБИЛИСИ, 30 дек — Sputnik. Популярная грузинская фолк-рок-группа "Мгзавреби" проведет концерты в Израиле в 2022 году, сообщается на официальной странице бэнда в Facebook.Сольные выступления грузинских музыкантов состоятся в Ашдоде 16 февраля, в городе Беэр-Шева – 17 февраля, в Тель-Авиве – 18 февраля. Коллектив "Мгзавреби" исполняет музыку в своем индивидуальном стиле, который совмещает фольклорные ритмы, многоголосие, импровизации, а также современные и классические элементы.Группа "Мгзавреби" была основана вокалистом Гиги Дедаламазишвили в 2006 году. В 2008 году вышел дебютный альбом коллектива "Ме мовигоне" (в переводе с грузинского языка "Я выдумал"), который стал в Грузии довольно популярным. В 2016 году "Мгзавреби" стали обладателями российской премии "Чартова дюжина" в номинации "Взлом". Музыканты активно выступают в Грузии, России, Украине и в других странах.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Анастасия Шрайбер https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23177/95/231779501_21:0:448:426_100x100_80_0_0_0ec0acb9afc7acf4b42488a8c68a0e95.jpg

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культура, новости, грузия, израиль, тель-авив, группа "мгзавреби", музыка, группа "мгзавреби", грузинский шоу-бизнес