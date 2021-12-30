https://sputnik-georgia.ru/20211230/kak-gruziya-otdykhaet-na-novyy-god-2022--kalendar-prazdnichnykh-dney-263265359.html

Как Грузия отдыхает на Новый год 2022 – календарь праздничных дней

Как Грузия отдыхает на Новый год 2022 – календарь праздничных дней

Согласно распоряжению правительства Грузии, официальные выходные продлятся в стране 10 дней 30.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-30T10:07+0400

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общество

грузия

новый год 2022

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ТБИЛИСИ, 30 дек — Sputnik. В Грузии официальные выходные начнутся 1 января и продлятся по 10 января включительно.Согласно распоряжению правительства Грузии, официальные выходные касаются всех государственных учреждений. Частные компании смогут сами принимать решение по поводу отдыха своих сотрудников.Практически полностью страна "остановится" 1 января, когда будут работать только рестораны, кафе и продуктовые магазины.Уже ко второму января страна начнет возвращаться к обычному ритму жизни, а к третьему суета новогодних дней и вовсе сойдет на нет – откроются рынки, магазины, банки и так далее.Исключением для всех учреждений и заведений станет 7 декабря – православное Рождество. Этот день в Грузии является одним из самых почитаемых и любимых праздников, который отмечается так же широко как и Новый год.А вот Дома юстиции и общественные центры и вовсе не коснутся праздники. Они будут работать в обычном режиме. Соответственно, в стране продолжится в обычном режиме выдача паспортов, свидетельств о рождении, архивных документов и других необходимых справок и документов.Зато желающих сдать на права ждет разочарование. Всем, кто записан на период с 1 до 10 января, придется дождаться конца официальных выходных.Работать продолжат больницы, пожарные, сотрудники неотложной помощи и полиции, а также энергетики и сотрудники водораспределительных и газораспределительных компаний. Для них новогодние дни будут особенно напряженными.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале

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общество, грузия, новый год 2022