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Крупнейшие IT-компании мира могут разместить центры данных в Грузии
Крупнейшие IT-компании мира могут разместить центры данных в Грузии
Превращение Грузии в цифровой хаб только на первом этапе принесет стране доход в размере 1,5 миллиарда долларов 30.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-30T18:26+0400
2021-12-30T18:26+0400
2021-12-30T18:41+0400
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ТБИЛИСИ, 30 дек — Sputnik. У Грузии есть перспективы для того, чтобы такие компании, как Amazon, Google, Microsoft, Netflix, Meta, разместили свои центры данных в стране, заявил глава Национальной комиссии по коммуникациям Каха Бекаури.Превращение Грузии в цифровой хаб региона является одной из задач правительства на ближайшие десять лет.При этом он отметил, что исследование Всемирного банка показало, что превращение Грузии в цифровой хаб только на первом этапе принесет стране доход в размере 1,5 миллиарда долларов и свяжет Азию и Европу глобальным интернетом со скоростью 70 терабит в секунду."Безусловно, что 75% интернет трафика займут гиганты глобальных технологий - Amazon, Google, Microsoft, Netflix, Facebook и другие, и есть настоящая перспектива, что эти компании сами построят центры своих данных в Грузии и разместят там свои серверы", - сказал Бекаури.Крупная IT-компания откроет в Грузии дочернюю фирму >>Правительство Грузии в 2020 году утвердило стратегию развития широкополосной сети на ближайшие пять летСогласно стратегии, в Грузии должен быть интернет со скоростью не менее 100 мегабит в секунду, на производствах и в административных органах – 1 гигабит в секунду. При этом в стране появится открытая широкополосная сеть в целевых зонах, где до сих пор нет интернета.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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экономика, новости, грузия, facebook, microsoft, кахи бекаури, netflix
Крупнейшие IT-компании мира могут разместить центры данных в Грузии
18:26 30.12.2021 (обновлено: 18:41 30.12.2021)
Превращение Грузии в цифровой хаб только на первом этапе принесет стране доход в размере 1,5 миллиарда долларов
ТБИЛИСИ, 30 дек — Sputnik. У Грузии есть перспективы для того, чтобы такие компании, как Amazon, Google, Microsoft, Netflix, Meta, разместили свои центры данных в стране, заявил глава Национальной комиссии по коммуникациям Каха Бекаури.
Превращение Грузии в цифровой хаб региона является одной из задач правительства на ближайшие десять лет.
"Превращение Грузии в цифровой хаб, который будет обслуживать весь регион, подразумевает создание в стране DATA центра. У Грузии уникальное географическое положение, исходя из того, что она является единственной страной региона с прямой инфраструктурной связью с Европой" - сказал Бекаури журналистам.
При этом он отметил, что исследование Всемирного банка показало, что превращение Грузии в цифровой хаб только на первом этапе принесет стране доход в размере 1,5 миллиарда долларов и свяжет Азию и Европу глобальным интернетом со скоростью 70 терабит в секунду.
"Безусловно, что 75% интернет трафика займут гиганты глобальных технологий - Amazon, Google, Microsoft, Netflix, Facebook и другие, и есть настоящая перспектива, что эти компании сами построят центры своих данных в Грузии и разместят там свои серверы", - сказал Бекаури.
Правительство Грузии в 2020 году утвердило стратегию развития широкополосной сети на ближайшие пять лет
Согласно стратегии, в Грузии должен быть интернет со скоростью не менее 100 мегабит в секунду, на производствах и в административных органах – 1 гигабит в секунду. При этом в стране появится открытая широкополосная сеть в целевых зонах, где до сих пор нет интернета.
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