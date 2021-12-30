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Крупнейшие IT-компании мира могут разместить центры данных в Грузии
Крупнейшие IT-компании мира могут разместить центры данных в Грузии
Превращение Грузии в цифровой хаб только на первом этапе принесет стране доход в размере 1,5 миллиарда долларов 30.12.2021, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 30 дек — Sputnik. У Грузии есть перспективы для того, чтобы такие компании, как Amazon, Google, Microsoft, Netflix, Meta, разместили свои центры данных в стране, заявил глава Национальной комиссии по коммуникациям Каха Бекаури.Превращение Грузии в цифровой хаб региона является одной из задач правительства на ближайшие десять лет.При этом он отметил, что исследование Всемирного банка показало, что превращение Грузии в цифровой хаб только на первом этапе принесет стране доход в размере 1,5 миллиарда долларов и свяжет Азию и Европу глобальным интернетом со скоростью 70 терабит в секунду."Безусловно, что 75% интернет трафика займут гиганты глобальных технологий - Amazon, Google, Microsoft, Netflix, Facebook и другие, и есть настоящая перспектива, что эти компании сами построят центры своих данных в Грузии и разместят там свои серверы", - сказал Бекаури.Крупная IT-компания откроет в Грузии дочернюю фирму &gt;&gt;Правительство Грузии в 2020 году утвердило стратегию развития широкополосной сети на ближайшие пять летСогласно стратегии, в Грузии должен быть интернет со скоростью не менее 100 мегабит в секунду, на производствах и в административных органах – 1 гигабит в секунду. При этом в стране появится открытая широкополосная сеть в целевых зонах, где до сих пор нет интернета.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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экономика, новости, грузия, facebook, microsoft, кахи бекаури, netflix

Крупнейшие IT-компании мира могут разместить центры данных в Грузии

18:26 30.12.2021 (обновлено: 18:41 30.12.2021)
© photo: Sputnik / Vitaly Belousov / Перейти в фотобанкКомпьютерный сервер с данными в исследовательском институте
Компьютерный сервер с данными в исследовательском институте - Sputnik Грузия, 1920, 30.12.2021
© photo: Sputnik / Vitaly Belousov
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Превращение Грузии в цифровой хаб только на первом этапе принесет стране доход в размере 1,5 миллиарда долларов
ТБИЛИСИ, 30 дек — Sputnik. У Грузии есть перспективы для того, чтобы такие компании, как Amazon, Google, Microsoft, Netflix, Meta, разместили свои центры данных в стране, заявил глава Национальной комиссии по коммуникациям Каха Бекаури.
Превращение Грузии в цифровой хаб региона является одной из задач правительства на ближайшие десять лет.

"Превращение Грузии в цифровой хаб, который будет обслуживать весь регион, подразумевает создание в стране DATA центра. У Грузии уникальное географическое положение, исходя из того, что она является единственной страной региона с прямой инфраструктурной связью с Европой" - сказал Бекаури журналистам.

При этом он отметил, что исследование Всемирного банка показало, что превращение Грузии в цифровой хаб только на первом этапе принесет стране доход в размере 1,5 миллиарда долларов и свяжет Азию и Европу глобальным интернетом со скоростью 70 терабит в секунду.
"Безусловно, что 75% интернет трафика займут гиганты глобальных технологий - Amazon, Google, Microsoft, Netflix, Facebook и другие, и есть настоящая перспектива, что эти компании сами построят центры своих данных в Грузии и разместят там свои серверы", - сказал Бекаури.
Крупная IT-компания откроет в Грузии дочернюю фирму >>
Правительство Грузии в 2020 году утвердило стратегию развития широкополосной сети на ближайшие пять лет
Согласно стратегии, в Грузии должен быть интернет со скоростью не менее 100 мегабит в секунду, на производствах и в административных органах – 1 гигабит в секунду. При этом в стране появится открытая широкополосная сеть в целевых зонах, где до сих пор нет интернета.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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